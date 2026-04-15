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​​कमल कौर भाभी हत्याकांड: न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया आरोपी अमृतपाल मेहरों

बठिंडा (पंजाब): सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ ​​कमल कौर भाभी हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता अमृतपाल सिंह मेहरों को पांच दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद बुधवार को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अमृतपाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. रिमांड के दौरान पुलिस को कोई खास जानकारी मिली या नहीं, यह पता नहीं चला है.

अमृतपाल मेहरों को बठिंडा कोर्ट में पेश करने लाए एसआई रघवीर सिंह बंगी ने कहा, "पांच दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद माननीय कोर्ट ने अमृतपाल मेहरों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है." बंगी ने कहा कि रिमांड के दौरान जो कुछ भी सामने आया है, वह जांच का विषय है और फिलहाल साझा नहीं किया जा सकता.

गौरतलब है कि 11 जून, 2025 को बठिंडा पुलिस ने कंचन कुमारी उर्फ ​​कमल कौर भाभी के मर्डर केस में CAT थाने में केस दर्ज किया था और जब इस केस की जांच की गई तो पता चला कि कंचन कुमारी की हत्या की साजिश अमृतपाल मेहरों ने रची थी और इस घटना को अंजाम देने के बाद वह विदेश चला गया था. अमृत पाल मेहरों को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके बठिंडा कोर्ट में पेश किया गया.

उस समय पुलिस ने कोर्ट से अमृतपाल मेहरों की सात दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने पांच दिन का पुलिस रिमांड दी थी. पुलिस ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि अमृतपाल मेहरों से इस मर्डर केस में शामिल एक अनजान व्यक्ति की पहचान के बारे में जानकारी लेनी है और उससे कंचन उर्फ ​​कमल कौर भाभी के मोबाइल फोन के बारे में भी पूछताछ करनी है. इसलिए पुलिस ने सात दिन की रिमांड मांगी थी. पांच दिन की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने मामले में कोई खुलासा नहीं किया है.