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पंजाब में जैक से उठाया जा रहा था घर, आंधी-पानी आने से ढहा, 3 मजदूरों की मौत

बरनाला (पंजाब): बरनाला जिले के फरवाही गांव में रविवार सुबह जैक से उठाया जा रहा एक घर अचानक गिर गया. जिसके मलबे में दबने से तीन मजदूरों की मौत हो गई. घर गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि दूर-दूर तक सुनाई दी, जिसे सुनकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. तुरंत मदद के लिए गुरुद्वारा साहिब और डेरा बाबा थम्मन सिंह से एलान करवाई गई और प्रशासन को भी सूचित किया गया.

मकान मालिक के चचेरे भाई ने बताया, "जीवन कुमार के घर को पिछले कई दिनों से जैक लगाकर ऊपर उठाया जा रहा था. आज सुबह करीब 4:15 बजे अचानक लेंटर गिर गया और अंदर काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए. जैसे ही घटना का पता चला, गांव वाले जमा हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई."

ASI अमरजीत सिंह के अनुसार, पुलिस ने लोगों की मदद से मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू किया. मलबे के नीचे दबा एक मजदूर घायल हालत में मदद के लिए चिल्ला रहा था. काफी मशक्कत के बाद तीन मजदूरों को बाहर निकालकर अलग-अलग एंबुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल बरनाला पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

गांव के सरपंच जगसीर सिंह ने बताया, "यह हादसा सुबह करीब 4:15 बजे हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक खबर थी कि मलबे में चार मजदूर दबे हुए हैं, जिनमें से तीन की मौत की पुष्टि हो चुकी है. चौथे मजदूर के बारे में पता चला है कि वह रात करीब 10 बजे सुरक्षित अपने घर पहुंच गया था. एहतियात के तौर पर सभी लोग मिलकर मलबा हटा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंदर कोई और मजदूर तो नहीं फंसा है."