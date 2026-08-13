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पंजाब ने राजस्थान को दिया अल्टीमेटम, 30 दिन में चुकाएं 1.44 लाख करोड़ रुपये पानी का बकाया

चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राजस्थान से 1961 से 2025 तक नदी जल की आपूर्ति के एवज में 1.44 लाख करोड़ रुपये की लागत (रायल्टी) और मुआवजे की मांग की है. मान सरकार ने राजस्थान को अंतिम मांग नोटिस जारी करते हुए 30 दिन के भीतर राशि जमा करने को कहा है.

मान सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर 30 दिनों के अंदर यह बकाया रकम नहीं दी गई, तो राजस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. राजस्थान के साथ-साथ पंजाब सरकार ने भी हरियाणा पर शिकंजा कस दिया है. पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के.ए.पी. सिन्हा ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर भाखड़ा कैनाल सिस्टम के कॉमन चैनलों को सुचारू रूप से चलाने और रखरखाव के लिए 312.59 करोड़ रुपये के बकाए का तुरंत भुगतान करने की मांग की है.

राजस्थान को लिखे गए आखिरी पत्र की पुष्टि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में की और लिखा, "मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब का ऐतिहासिक कदम. 1961-2025 तक की पानी की रॉयल्टी के 1.44 लाख करोड़ रुपये के लिए राजस्थान को 30 दिन का नोटिस दिया गया है और हरियाणा से 312.59 करोड़ के बकाए की मांग की गई है.

पंजाब के योगदान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "देश का पेट भरने के लिए हमने अपनी नदियां सुखा दीं, भूजल खत्म कर दिया... लेकिन अब अपने हक के लिए खड़े होने का समय आ गया है. यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह हमारी मिट्टी, नदियों और आने वाली पीढ़ियों के वजूद की लड़ाई है. जिन्होंने पंजाब से लिया है, उन्हें अब बूंद-बूंद करके कीमत चुकानी पड़ेगी. हक से कोई समझौता नहीं होगा. पानी पंजाब का है, हक पंजाब का है." 'पंजाब-बीकानेर कैनाल एग्रीमेंट', इस पानी के झगड़े की जड़ें ब्रिटिश राज के समय से जुड़ी हैं.

मुख्यमंत्री मान के मुताबिक, सितंबर 1920 में ब्रिटिश सरकार, पंजाब की उस समय की बहावलपुर रियासत और राजस्थान की बीकानेर रियासत के बीच एक त्रिकोणीय समझौता हुआ था. इस समझौते के तहत राजस्थान, पंजाब से नहर के जरिए बहने वाले पानी के लिए प्रति एकड़ कीमत देने पर सहमत हुआ था.

राजस्थान ने 1960 तक यह पैसा दिया, लेकिन उसके बाद अचानक देना बंद कर दिया. अभी, राजस्थान को फिरोजपुर फीडर और गंगा नहर के जरिए पंजाब से लगातार 18,000 क्यूसेक पानी मिल रहा है. पंजाब का तर्क है कि राजस्थान अभी भी 1920 के समझौते के तहत पानी ले रहा है, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो वह पीछे हट जाता है.

राजस्थान फीडर कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना का एक जरूरी हिस्सा है, जो करीब 204 किलोमीटर लंबा है. यह कैनाल हरिके बैराज से शुरू होकर पंजाब के कुछ हिस्सों से गुजरती है और राजस्थान में घुसकर वहां के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे सूखे इलाकों को पानी देती है.