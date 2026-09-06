ETV Bharat / bharat

हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर केंद्र से भिड़ी भगवंत मान सरकार; कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर जताया विरोध

विवाद की मुख्य जड़ यह है कि केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की राय मिलने से पहले ही नियुक्ति को अंतिम रूप क्यों दिया?

Punjab Haryana High Court CJ Row
मुख्यमंत्री भगवंत मान. (@/x.com/BhagwantMann)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2026 at 7:43 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने का विरोध किया है. इस संबंध में पंजाब कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किया गया है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया X पर लिखा, "आज पंजाब कैबिनेट की बैठक में, केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के अधिकारों पर लगातार की जा रही डकैती और संवैधानिक नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सर्वसम्मति से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया. राज्य सरकार की सहमति लिए बिना पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, स्थापित प्रक्रियाओं और संवैधानिक नियमों का सीधा उल्लंघन है. केंद्र द्वारा हमारे 9000 करोड़ रुपये के आरडीएफ फंड और बाढ़ राहत पैकेज को रोकना, बीबीएमबी के नियमों में बदलाव और अब न्यायपालिका की नियुक्तियों में सीधा हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हम मांग करते हैं कि इस नियुक्ति को तुरंत रोका जाए और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य की राय को उचित सम्मान दिया जाए. इंकलाब जिंदाबाद!"

विवाद की जड़ क्या है?

यह मामला 6 अगस्त 2026 को शुरू हुआ, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की. उस समय जस्टिस मिश्रा इसी हाई कोर्ट के कार्यवाहक (एक्टिंग) मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे. 6 अगस्त की यह सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक कॉलेजियम वेबसाइट पर भी दर्ज है.

कॉलेजियम की सिफारिश के बाद, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने फाइल पंजाब सरकार को भेजी और उनकी राय मांगी. 31 अगस्त और 2 सितंबर की रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब सरकार ने तब तक केंद्र को अपनी राय नहीं भेजी थी और केंद्र इस राय का इंतजार कर रहा था. इसके बाद, केंद्र सरकार ने 5 सितंबर को इस नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी.

क्या पंजाब सरकार की मंजूरी अनिवार्य है?

यहां कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श का प्रावधान है. न्यायिक नियुक्तियों की वर्तमान प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकार की राय भी ली जाती है.

हालांकि, इस मामले में उपलब्ध कानूनी व्याख्याओं और रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकार की राय कोई वीटो (अंतिम रोक लगाने का अधिकार) या नियुक्ति के लिए अंतिम मंजूरी नहीं है. इसलिए, इस मामले को यह कहकर पेश करना सही नहीं होगा कि "पंजाब सरकार की मंजूरी के बिना की गई नियुक्ति अवैध है."

वर्तमान विवाद की मुख्य जड़ यह है कि केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की राय मिलने से पहले ही नियुक्ति को अंतिम रूप क्यों दिया और राज्य सरकार की राय को कितना महत्व दिया जाना चाहिए?

पंजाब सरकार की आपत्ति क्या है?

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस नियुक्ति को पंजाब के अधिकारों से जोड़कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उनका कहना है कि राज्य सरकार की राय की अनदेखी कर नियुक्ति करना संघीय ढांचे के लिए चिंता का विषय है. यह पंजाब सरकार और हरपाल चीमा का राजनीतिक पक्ष है, जिसे इसी रूप में रिपोर्ट करना उचित होगा. दूसरी ओर, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार का पक्ष यह है कि पंजाब सरकार से राय मांगी गई थी और चूंकि राज्य की राय बाध्यकारी नहीं थी, इसलिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता था.

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा कौन हैं?

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा का जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ है. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए (ऑनर्स) और दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई की. उन्होंने 8 मई 1993 को एक वकील के रूप में अपना पंजीकरण कराया और मुख्य रूप से दीवानी, संवैधानिक और सर्विस से जुड़े मामलों में वकालत की.

साल 2013 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत किया गया. उन्हें 3 फरवरी 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश (एडिशनल जज) नियुक्त किया गया था. 1 फरवरी 2016 को वह वहां के स्थायी न्यायाधीश बने.

वह 20 जुलाई 2025 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे. 21 जुलाई 2025 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में शामिल हुए. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शील नागू की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के बाद, जस्टिस मिश्रा को 1 जून 2026 से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था. अब 5 सितंबर को केंद्र सरकार ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस
जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा
PUNJAB CABINET RESOLUTION
BHAGWANT MANN JUSTICE CONTROVERSY
PUNJAB HARYANA HIGH COURT CJ ROW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.