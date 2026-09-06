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हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर केंद्र से भिड़ी भगवंत मान सरकार; कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर जताया विरोध

मुख्यमंत्री भगवंत मान. ( @/x.com/BhagwantMann )