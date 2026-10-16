ETV Bharat / bharat

पंजाब के राज्यपाल ने परिवार संग बाबा बैद्यनाथ धाम में किया जलार्पण, देश की सुख-समृद्धि की कामना

देवघर: झारखंड की धार्मिक नगरी देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. दुर्गा पूजा के अवसर पर बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा समेत विभिन्न राज्यों से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन और जलार्पण के लिए पहुंच रहे हैं.

आम श्रद्धालुओं के साथ-साथ विशिष्ट अतिथियों का आगमन भी लगातार जारी है. इसी क्रम में शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया देवघर पहुंचे. यहां उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि-विधान से जलार्पण कर बाबा का आशीर्वाद लिया. इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते हुए देश और प्रदेशवासियों के बेहतर भविष्य, सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की.

देवघर जिला प्रशासन द्वारा पंजाब के राज्यपाल का स्वागत (ETV Bharat)

राज्यपाल के देवघर आगमन पर जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत किया गया. देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने उन्हें शॉल भेंट कर अभिवादन किया, जबकि पुलिस अधीक्षक ने भी उनका स्वागत किया. राज्यपाल के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पहले से ही सतर्क रही, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखा गया. वीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए मंदिर जाने वाले मार्गों पर जगह-जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, ताकि पूरी व्यवस्था सुचारू बनी रहे.

वहीं, राज्यपाल के मंदिर प्रांगण में प्रवेश के दौरान सुरक्षा और प्रोटोकॉल के मद्देनजर आम श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश को कुछ समय के लिए रोक दिया गया. इसके बाद राज्यपाल ने परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ की पूजा-अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. बाबा बैद्यनाथ धाम में दुर्गा पूजा के दौरान बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच विशिष्ट अतिथियों का आगमन भी लगातार जारी है. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू दर्शन व्यवस्था बनाए रखना जिला प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है.