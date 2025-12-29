ETV Bharat / bharat

महाराणा प्रताप विवाद, कटारिया ने मांगी माफी, कहा- बयान को संदर्भ से अलग करके पेश किया गया

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने महाराणा प्रताप विवाद पर उनके वीडियो को पूरा सुन भाव समझने का आग्रह किया.

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया
महाराणा प्रताप विवाद पर कटारिया ने मांगी माफी (Source : X : @Gulab_kataria)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 29, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर : पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए बयान पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए माफी मांगी है. उदयपुर के गोगुंदा में महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए बयान पर विवाद के बाद पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है. कटारिया ने कहा कि उनके बयान को अधूरा और संदर्भ से अलग करके पेश किया गया, जिससे गलतफहमी पैदा हुई. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे उनका पूरा भाषण शुरू से अंत तक सुनें और उसके भाव को समझें.

वीडियो संदेश में क्या कुछ बोले कटारिया : यह पूरा मामला पिछले दिनों घटित हुआ, जब पंजाब के राज्यपाल उदयपुर दौरे पर आए हुए थे. गोगुंदा क्षेत्र स्थित धूली घाटी में एक शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कटारिया ने महाराणा प्रताप के जीवन और उनसे जुड़े स्थलों के विकास को लेकर बयान दिया था. इसी दौरान उनके शब्दों को लेकर विवाद खड़ा हो गया. बयान सामने आने के बाद कई सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया.

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया (Source : Gulab chand Kataria)

पढ़ें. पंजाब के राज्यपाल बोले- भारत धर्मशाला नहीं, केवल भारतीय ही यहां रहें, बाकी लौटें अपने देश

क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकी भी दी थी. विवाद के बढ़ने पर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने सोमवार को एक वीडियो संदेश जारी कर सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनके कहने का आशय महाराणा प्रताप के सम्मान को ठेस पहुंचाने का कतई नहीं था. अगर उनके शब्दों से किसी को पीड़ा पहुंची है तो वे उसके लिए क्षमा चाहते हैं. महाराणा प्रताप के प्रति उनके मन में गहरी श्रद्धा और सम्मान है.

क्या कुछ बोले कटारिया : कटारिया ने अपने राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि 33 वर्ष की उम्र में पहली बार विधायक बनने के बाद उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत से आग्रह कर मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना को स्वीकृत कराया था. इसके बाद कुंभलगढ़, गोगुंदा, चावंड और हल्दीघाटी जैसे ऐतिहासिक स्थलों के विकास की शुरुआत हुई. उन्होंने कहा कि हाल ही में भी सरकार ने महाराणा प्रताप से जुड़े स्थलों के विकास के लिए 175 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है.

पढ़ें. आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति पर बोले राज्यपाल कटारिया, 'जिन स्कूलों के रिजल्ट खराब, वहां टीचर्स को हटाया जाए'

कटारिया ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका बयान कांग्रेस शासन के संदर्भ में था. 1947 से 1977 तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन उस दौरान महाराणा प्रताप के जीवन और शौर्य गाथाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं हुए. उनका भाव यह था कि सभी दलों को मिलकर इस विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए. अंत में कटारिया ने कहा कि वे सभी से आग्रह करते हैं कि उनके पूरे भाषण को सुना जाए और यदि कहीं त्रुटि लगे तो सुझाव दिए जाएं. उन्होंने दोहराया कि महाराणा प्रताप के सम्मान पर कोई समझौता नहीं हो सकता.

TAGGED:

PUNJAB GOVERNOR GULAB CHAND KATARIA
GULAB CHAND KATARIA APOLOGIZING
महाराणा प्रताप विवाद
गुलाबचंद कटारिया की माफी
MAHARANA PRATAP ROW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.