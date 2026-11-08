ETV Bharat / bharat

पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी: इथियोपिया से भारत लाया गया गैंगस्टर गुरविंदर उर्फ ​​अफरीदी

आरोपी कथित तौर पर पंजाब में टारगेट किलिंग, जबरन वसूली जैसी घटनाओं और संगठित आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहा था.

Punjab Police Bring Back Wanted Gangster Gurwinder Alias Afridi From Ethiopia
पंजाब पुलिस इथियोपिया से वांछित गैंगस्टर गुरविंदर उर्फ ​​अफरीदी को वापस ले आई. ((X/@DGPPunjabPolice))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2026 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस और एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ​​ने एक बड़े अभियान में 'डोनी बाल-प्रभ दसुवाल' गिरोह के एक प्रमुख सदस्य गुरविंदर, उर्फ ​​'अफरीदी' को इथियोपिया से वापस लाने (डिपोर्ट कराने) में सफलता हासिल की है. बता दें, केंद्रीय एजेंसियों की मदद से, पंजाब पुलिस ने 10 महीने तक चले अंतरराष्ट्रीय तलाशी अभियान के बाद उसे सफलतापूर्वक भारत वापस ला पाई.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने रविवार को 'X' पर एक पोस्ट में इस घटनाक्रम की जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि एक बड़ी कामयाबी के तहत, पंजाब की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (#AGTF) ​​ने काउंटर इंटेलिजेंस के 'ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्रैडिशन सेल' (#OFTEC) और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से, 'ऑपरेशन शहीद' (Operation SHAHID) के अंतर्गत 10 महीने तक चले अंतरराष्ट्रीय तलाशी अभियान के बाद, इथियोपिया से गुरविंदर उर्फ ​​अफरीदी को वापस लाने (डिपोर्ट कराने) में सफलता हासिल की है.

उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश से पंजाब में लक्षित हत्याओं, जबरन वसूली से जुड़ी गोलीबारी की घटनाओं और संगठित आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहा था. पंजाब के डीजीपी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी विदेश से पंजाब में टारगेट किलिंग, जबरन वसूली के लिए गोलीबारी की घटनाओं और संगठित आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहा था. पंजाब सरकार ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले के लिए 5 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी.

इस ऑपरेशन में कई देशों में लगातार खुफिया जानकारी जुटाना, निगरानी करना और पीछा करना शामिल था. डीजीपी ने लिखा कि इस ऑपरेशन में एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में लगातार खुफिया जानकारी जुटाना, निगरानी करना और ट्रैकिंग करना शामिल था, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ करीबी तालमेल से किया गया. उन्होंने विदेश मंत्रालय और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया. यादव ने आगे कहा कि हम इस अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए विदेश मंत्रालय और अन्य सभी केंद्रीय एजेंसियों को धन्यवाद देते हैं.

पढ़ें: रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, कई मामलों का आरोपी हैरी बॉक्सर अमेरिका में हिरासत में लिया गया

TAGGED:

GANGSTER GURWINDER DEPORTED
गुरविंदर इथियोपिया से डिपोर्ट
गैंगस्टर गुरविंदर डिपोर्ट
गैंगस्टर गुरविंदर

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.