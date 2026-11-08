पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी: इथियोपिया से भारत लाया गया गैंगस्टर गुरविंदर उर्फ अफरीदी
आरोपी कथित तौर पर पंजाब में टारगेट किलिंग, जबरन वसूली जैसी घटनाओं और संगठित आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहा था.
Published : November 8, 2026 at 10:59 AM IST
चंडीगढ़: पंजाब पुलिस और एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने एक बड़े अभियान में 'डोनी बाल-प्रभ दसुवाल' गिरोह के एक प्रमुख सदस्य गुरविंदर, उर्फ 'अफरीदी' को इथियोपिया से वापस लाने (डिपोर्ट कराने) में सफलता हासिल की है. बता दें, केंद्रीय एजेंसियों की मदद से, पंजाब पुलिस ने 10 महीने तक चले अंतरराष्ट्रीय तलाशी अभियान के बाद उसे सफलतापूर्वक भारत वापस ला पाई.
पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने रविवार को 'X' पर एक पोस्ट में इस घटनाक्रम की जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि एक बड़ी कामयाबी के तहत, पंजाब की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (#AGTF) ने काउंटर इंटेलिजेंस के 'ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्रैडिशन सेल' (#OFTEC) और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से, 'ऑपरेशन शहीद' (Operation SHAHID) के अंतर्गत 10 महीने तक चले अंतरराष्ट्रीय तलाशी अभियान के बाद, इथियोपिया से गुरविंदर उर्फ अफरीदी को वापस लाने (डिपोर्ट कराने) में सफलता हासिल की है.
उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश से पंजाब में लक्षित हत्याओं, जबरन वसूली से जुड़ी गोलीबारी की घटनाओं और संगठित आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहा था. पंजाब के डीजीपी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी विदेश से पंजाब में टारगेट किलिंग, जबरन वसूली के लिए गोलीबारी की घटनाओं और संगठित आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहा था. पंजाब सरकार ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले के लिए 5 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी.
In a major breakthrough, Anti-Gangster Task Force (#AGTF) Punjab, in coordination with the Overseas Fugitive Tracking and Extradition Cell (#OFTEC) of Counter Intelligence, Punjab with the support of Central Agencies, secures the deportation of Gurwinder alias Afridi, a key kingpin of the Doni Bal–Prabh Dassuwal gang, from Ethiopia following a 10-month-long international manhunt under Operation SHAHID. Preliminary investigation reveals that the accused was allegedly directing targeted killings, extortion-related firing incidents and organised criminal activities in Punjab from abroad. The Punjab Government had announced a reward of ₹5 lakh on the information leading to his arrest. The operation involved sustained intelligence gathering, surveillance and tracking across multiple countries in Asia, South-America and Africa, in close coordination with national and international agencies. We thank the Ministry of External Affairs and all other central agencies as part of this international cooperation. @PunjabPoliceInd remains committed to dismantling gangster networks, preventing organised crime and ensuring peace and security across #Punjab.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) November 8, 2026
इस ऑपरेशन में कई देशों में लगातार खुफिया जानकारी जुटाना, निगरानी करना और पीछा करना शामिल था. डीजीपी ने लिखा कि इस ऑपरेशन में एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में लगातार खुफिया जानकारी जुटाना, निगरानी करना और ट्रैकिंग करना शामिल था, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ करीबी तालमेल से किया गया. उन्होंने विदेश मंत्रालय और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया. यादव ने आगे कहा कि हम इस अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए विदेश मंत्रालय और अन्य सभी केंद्रीय एजेंसियों को धन्यवाद देते हैं.
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