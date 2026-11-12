पंजाब के पूर्व DSP को 7 साल की जेल, 34 साल पुराने अपहरण मामले में CBI कोर्ट का फैसला
25 नवंबर, 1992 को लुधियाना के होटल से अमरीक सिंह का अपहरण हो गया था. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जांच शुरू हुई थी.
Published : November 12, 2026 at 1:22 PM IST
मोहाली (पंजाब): मोहाली की सीबीआई अदालत ने लगभग 34 साल पुराने अपहरण के मामले में तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह को 7 साल जेल की सजा सुनाई है. इसी मामले में अदालत ने एक अन्य सह-आरोपी, तत्कालीन डीएसपी परमिंदरजीत सिंह को बरी कर दिया है. वहीं, तीन अन्य आरोपी पुलिस अधिकारियों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पहले ही समाप्त हो चुकी थी.
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 25 नवंबर, 1992 को लुधियाना के होटल से अमरीक सिंह के अपहरण से जुड़ा है. आरोपों के अनुसार, पंजाब पुलिस की एक टीम ने होटल से अमरीक सिंह का अपहरण कर लिया था. इस टीम का नेतृत्व तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह कर रहे थे. इसके बाद अमरीक सिंह कभी वापस नहीं लौटे.
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सामने आया था मामला
इस मामले की जांच प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शुरू हुई थी. इसकी शुरुआत 15 नवंबर, 1995 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से हुई थी, जो 'परमजीत कौर बनाम पंजाब राज्य' के संदर्भ में जारी किया गया था. इस कार्यवाही के दौरान दविंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर अपने पिता अमरीक सिंह के अपहरण की जानकारी दी थी.
हलफनामे में कहा गया था कि 25 नवंबर, 1992 को पंजाब पुलिस की एक टीम ने लुधियाना के होटल अमलतास से उनके पिता का अपहरण कर लिया था, और इस टीम का नेतृत्व तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह कर रहे थे.
इस शिकायत के बाद प्रारंभिक जांच शुरू की गई और मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया. सीबीआई ने 23 फरवरी, 2000 को एक नियमित मामला दर्ज किया. इस जांच में पांच पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। इनमें तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह, डीएसपी परमिंदरजीत सिंह, एसएचओ सूबा सिंह, एसआई सुरिंदर सिंह और एएसआई जसवंत सिंह शामिल थे.
जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने 27 नवंबर, 2001 को पांचों आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद 15 अप्रैल, 2004 को अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए. इस तरह मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू हुई, जो काफी लंबे समय तक चली.
सह-आरोपी डीएसपी बरी
मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने गुरमीत सिंह को दोषी पाया. इसके बाद अदालत ने उन्हें 7 साल की कैद की सजा सुनाई. दूसरी तरफ, अदालत ने सह-आरोपी डीएसपी परमिंदरजीत सिंह को बरी कर दिया है. इस मामले में नामजद एसएचओ सूबा सिंह, एसआई सुरिंदर सिंह और एएसआई जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही पहले ही समाप्त हो चुकी थी.
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