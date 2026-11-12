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पंजाब के पूर्व DSP को 7 साल की जेल, 34 साल पुराने अपहरण मामले में CBI कोर्ट का फैसला

पंजाब के पूर्व DSP को 7 साल की जेल (सांकेतिक तस्वीर) ( IANS )

मोहाली (पंजाब): मोहाली की सीबीआई अदालत ने लगभग 34 साल पुराने अपहरण के मामले में तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह को 7 साल जेल की सजा सुनाई है. इसी मामले में अदालत ने एक अन्य सह-आरोपी, तत्कालीन डीएसपी परमिंदरजीत सिंह को बरी कर दिया है. वहीं, तीन अन्य आरोपी पुलिस अधिकारियों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पहले ही समाप्त हो चुकी थी.

मामले की पृष्ठभूमि