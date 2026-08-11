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पंजाब पर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज... कमाई का 23% ब्याज चुकाने में खर्च, कैसे सुधरेगी राज्य की फाइनेंशियल हालत?

सोशल वेलफेयर स्कीम और डेवलपमेंट - किस पर कितना खर्च होता है? पंजाब सरकार के फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट के मुताबिक, पंजाब सरकार सोशल वेलफेयर और सब्सिडी पर बहुत बड़ी रकम खर्च कर रही है, जिसमें खेती और घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए सालाना लगभग 15,550 करोड़ से 15,800 करोड़ रुपये और महिलाओं के लिए नई कैश स्कीम, मुख्यमंत्री मावन ध्यान सत्कार योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके उलट, नई सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल और इंडस्ट्री बनाने जैसे डेवलपमेंट के कामों पर कैपिटल खर्च के लिए बजट में सिर्फ़ 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये बचे हैं.

पंजाब की कितनी इनकम और कितना खर्च? फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक, पंजाब का कुल बजट लगभग Rs 2,60,437 करोड़ है, जबकि कुल रेवेन्यू रिसीट लगभग Rs 1,26,190 करोड़ है, जिसमें से राज्य की अपनी टैक्स इनकम लगभग Rs 70,851 करोड़ है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा GST, शराब पर एक्साइज ड्यूटी और स्टांप ड्यूटी का है. बजट का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इनकम का एक बड़ा हिस्सा डेवलपमेंट के कामों पर नहीं, बल्कि कमिटेड खर्चों पर खर्च हो रहा है। राज्य की कुल इनकम का लगभग 18% से 23% हिस्सा सिर्फ़ पुराने लोन का ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है और बाकी पैसा सैलरी, पेंशन और सब्सिडी में चला जाता है.

फिस्कल डेफिसिट(फिस्कल डेफिसिट) क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में प्रोफेसर और इकोनॉमिक अफेयर्स एक्सपर्ट डॉ. कुलविंदर सिंह कहते हैं कि "पंजाब फिस्कल डेफिसिट के मामले में भी देश के लीडिंग राज्यों में से एक है। उदाहरण के लिए, पंजाब सरकार की टैक्स और दूसरे सोर्स से कुल इनकम Rs 100 है. लेकिन उसे राज्य चलाने, कर्मचारियों को सैलरी देने और वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए Rs 104.1 खर्च करने पड़ते हैं। Rs 4.1 के ऊपर जो सरकार को मार्केट से उधार लेना पड़ता है, वही 'फिस्कल डेफिसिट' है."

राज्य का GSDP घाटा 4.1 परसेंट कैसे है? पंजाब बजट 2026-27 में कुल खर्च (रेवेन्यू + कैपिटल एक्सपेंडिचर) 1,66,161 करोड़ रुपये है। जबकि सभी सोर्स से इनकम 1,26,190 करोड़ रुपये है। इसका मतलब है कि पंजाब सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 39,971 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ा है, जो राज्य के GSDP का 4.1 परसेंट है.

फिस्कल डेफिसिट के मामले में पंजाब कहाँ खड़ा है? फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट अनुमान के मुताबिक, पंजाब का फिस्कल डेफिसिट 39,971 करोड़ रुपये है, जो राज्य के GSDP का 4.1 परसेंट है. अगर नेशनल लेवल पर देखा जाए, तो पंजाब का यह फिस्कल डेफिसिट कई दूसरे राज्यों से ज़्यादा है. आम तौर पर, FRBM (फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट) एक्ट के तहत राज्यों के लिए GSDP (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) के 3 परसेंट तक का फिस्कल डेफिसिट सही माना जाता है.

किसी राज्य की फिस्कल हेल्थ का अनुमान कैसे लगाया जाता है? आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट बिमल अंजुम ने ETV भारत को बताया कि "किसी भी राज्य की फाइनेंशियल स्थिति में डेट-टू-GSDP रेश्यो को सबसे अहम माना जाता है, जिससे पता चलता है कि राज्य पर उसकी इकॉनमी के मुकाबले कितना कर्ज़ है. फिस्कल डेफिसिट से पता चलता है कि सरकार अपनी इनकम से कितना ज़्यादा खर्च कर रही है और उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए उसे कितना कर्ज़ लेना पड़ रहा है. रेवेन्यू डेफिसिट से पता चलता है कि सरकार अपनी रेगुलर इनकम से अपने रोज़ के खर्च पूरे कर सकती है या नहीं. इंटरेस्ट पेमेंट से पता चलता है कि सरकार की कितनी इनकम कर्ज़ पर इंटरेस्ट देने में खर्च हो रही है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से पता चलता है कि सड़क, पुल, स्कूल, हॉस्पिटल और दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है. इसके अलावा, अपना टैक्स रेवेन्यू और टैक्स-टू-GSDP रेश्यो से राज्य की टैक्स इकट्ठा करने की क्षमता का पता चलता है."

टॉप-2 में पंजाब - 'कर्ज़ से GSDP रेश्यो' क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट अनुमानों के मुताबिक, पंजाब का कर्ज़-से-GSDP रेश्यो 45.1 परसेंट है. 2025-26 के अनुमानों में यह 45.2 परसेंट था. मौजूदा अनुमानों के मुताबिक, राज्य का कुल बकाया कर्ज़ लगभग 4.47 लाख करोड़ रुपये है, जबकि राज्य का अनुमानित GSDP (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) लगभग 9.81 लाख करोड़ रुपये है. 45.1 परसेंट का कर्ज़-से-GSDP रेश्यो बताता है कि राज्य की इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैपेसिटी की तुलना में कर्ज़ का बोझ काफी ज़्यादा है.

इसकी वजह से राज्य का कर्ज GSDP (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) रेश्यो देश के बाकी राज्यों से काफी ज्यादा है. GSDP (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) कर्ज रेश्यो रैंकिंग में पंजाब दूसरे नंबर पर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर है. इस खास रिपोर्ट में, हम पंजाब के कर्ज़ की स्थिति, फिस्कल डेफिसिट और कर्ज़ के पैरामीटर के एनालिसिस के आधार पर जानकारी पाने की कोशिश करेंगे.

चंडीगढ़: पंजाब की मौजूदा फाइनेंशियल हालत और बढ़ते कर्ज को लेकर लगातार इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चर्चा हो रही है. सरकारी बजट और RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) के डेटा के मुताबिक, पंजाब सरकार के फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट अनुमान के मुताबिक, 31 मार्च 2027 तक राज्य का कुल बकाया कर्ज 4.47 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि 2025-26 के अनुमान के मुताबिक यह 4,07,784.13 करोड़ रुपये था.

पंजाब का कर्ज रिकॉर्ड क्या कहता है?

CAG (Comptroller and Auditor General of India) की रिपोर्ट और पंजाब सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक, साल 2012 के आसपास पंजाब का कुल कर्ज़ करीब 80,000 करोड़ रुपये था, जो 2026-27 तक बढ़कर 4.13 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया है. अकेले पिछले 4 सालों में ही करीब 1.35 लाख करोड़ रुपये का नया कर्ज़ जुड़ गया है.

पंजाब में कर्ज़ बढ़ने की मुख्य वजहें क्या हैं?

इकोनॉमिस्ट डॉ. महिंदर कौर ग्रेवाल कहती हैं कि "कर्ज़ बढ़ने की मुख्य वजहें बढ़ती सब्सिडी और वेलफेयर स्कीम हैं, जिसकी वजह से सरकारों को 7% से 8.5% की ऊँची ब्याज दर पर बॉन्ड जारी करके उधार लेना पड़ता है. दूसरा, इंडस्ट्रीज़ की कमी क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की "स्टेट फाइनेंसेज़: ए स्टडी ऑफ़ बजट्स" और नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फ़ॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडिया) की रिपोर्ट के मुताबिक, पड़ोसी राज्य हरियाणा के मुकाबले पंजाब में बड़ी इंडस्ट्रीज़ और IT सेक्टर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से राज्य का टैक्स बेस नहीं बढ़ा है, जिससे इनकम कम और खर्च ज़्यादा होने की वजह से कर्ज़ तेज़ी से बढ़ा है."

पंजाब सरकार फ्रीबीज योजनाओं पर काफी खर्च कर रही. (Photo credit Etv Bharat)

सरकारें कहां से उधार लेती हैं और कहाँ से उधार ले सकती हैं?

RBI के "स्टेट फाइनेंस: ए स्टडी ऑफ़ बजट्स 2025-26", CAG के "फाइनेंस अकाउंट्स पंजाब 2024-25" और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (FRBM) एक्ट, 2003 के मुताबिक, सरकारें मुख्य रूप से मार्केट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD), वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) और नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (NSSF) से सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI के ज़रिए स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बॉन्ड जारी करके उधार लेती हैं.

लोन आम तौर पर सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल और इंडस्ट्री जैसे कैपिटल खर्च के लिए दिया जाता है, जबकि फ्री सब्सिडी और सैलरी के लिए उधार लेना फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट (FRBM एक्ट, 2003) के हिसाब से सही नहीं माना जाता है. अभी, SDL (स्टेट डेवलपमेंट लोन) बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट लगभग 7% से 8.5% सालाना है और इसे 10 से 30 साल में चुकाना होता है. अगर लोन ऐसे प्रोजेक्ट पर लिया जाए जिससे भविष्य में इनकम और रोज़गार बढ़े, तो यह फायदेमंद है, लेकिन अगर लोन सिर्फ रेवेन्यू खर्च चलाने के लिए लिया जाए, तो यह इंटरेस्ट के बोझ के कारण नुकसानदायक हो जाता है.

पंजाब सरकार की इनकम कहां से आती है?

इकोनॉमिस्ट बिमल अंजुम के मुताबिक, "राज्य सरकार की इनकम मुख्य रूप से उसके अपने टैक्स, केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के हिस्से, सेंट्रल ग्रांट, नॉन-टैक्स इनकम और दूसरे सीमित इनकम सोर्स से होती है. पंजाब की इनकम के मुख्य सोर्स में स्टेट GST, पेट्रोल और डीज़ल पर VAT, एक्साइज, स्टांप और रजिस्ट्रेशन फीस, मोटर व्हीकल टैक्स और केंद्र से मिलने वाले टैक्स का हिस्सा शामिल है."

दूसरी तरफ, राज्य सरकार का सबसे बड़ा खर्च कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, लोन पर ब्याज का पेमेंट, बिजली सब्सिडी, शिक्षा, हेल्थ, खेती और सोशल वेलफेयर स्कीम पर होता है. सड़क, पुल, सिंचाई प्रोजेक्ट, स्कूल, हॉस्पिटल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर कैपिटल खर्च भी शामिल है. पंजाब की सबसे बड़ी फाइनेंशियल चुनौती यह है कि राज्य की इनकम का एक बड़ा हिस्सा सैलरी, पेंशन और लोन के ब्याज जैसे ज़रूरी खर्चों पर खर्च हो जाता है, डेवलपमेंट के काम के लिए बहुत कम रिसोर्स बचते हैं.

पंजाब अपनी फिस्कल हेल्थ कैसे सुधार सकता है?

पंजाब की फिस्कल हेल्थ में सुधार पर इकोनाॅमिस्ट बिमल अंजुम कहते हैं, "इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के साथ-साथ फ़ूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, IT और टूरिज़्म जैसे सेक्टर को बढ़ावा देना होगा, ताकि रोज़गार के मौके बढ़ें और टैक्स कलेक्शन कैपेसिटी बढ़े. खेती में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन से किसानों और राज्य दोनों की इनकम बढ़ सकती है.

पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार, टैक्स चोरी पर रोक, टैक्स बेस बढ़ाना और सरकारी इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस में सुधार भी ज़रूरी हैं. सब्सिडी को ज़्यादा टारगेटेड बनाना, कैपिटल खर्च बढ़ाना और सैलरी, पेंशन और लोन पर ब्याज जैसे रेवेन्यू खर्च को कंट्रोल करना ज़रूरी है. फिस्कल डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट-फ्रेंडली पॉलिसी और लॉन्ग-टर्म इकोनॉमिक सुधार ही पंजाब को मज़बूत कर सकते हैं."

क्या पंजाब की इकोनाॅमी सुधर सकती है?

इकोनाॅमिक मामलों के एक्सपर्ट डॉ. कुलविंदर सिंह कहते हैं कि "सब्सिडी सिर्फ़ ज़रूरतमंदों तक ही सीमित रखी जाए, लोन का पैसा सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और दूसरे प्रोडक्टिव कैपिटल प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया जाए. कम इंटरेस्ट रेट वाले लॉन्ग-टर्म लोन को प्रायोरिटी दी जाए। अगर राज्य की इकॉनमी (GSDP) और सरकारी रेवेन्यू तेज़ी से बढ़ता है और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहता है, तो समय के साथ डेट-टू-GSDP रेश्यो और कुल कर्ज का बोझ दोनों कम हो सकते हैं."

'हर पार्टी को अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कमिटमेंट करना चाहिए'

लुधियाना इंडस्ट्री एंड ट्रेड फोरम के प्रेसिडेंट और इकोनॉमिक अफेयर्स एक्सपर्ट बदीश जिंदल ने कहा कि "सरकारों ने पंजाब में इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. इन्वेस्टमेंट के दावे किए गए लेकिन इंडस्ट्री कमज़ोर हो गई जिससे पंजाब की इकोनॉमिक हालत भी खराब हो गई. उस समय की सरकारों पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता गया जिससे कर्ज़ पर कर्ज़ बढ़ता गया. इस कर्ज़ को खत्म करने के लिए पार्टियों को चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में डिटेल्स देनी चाहिए कि पंजाब का कर्ज़ कम करने के लिए उनका क्या कमिटमेंट है."

IT सिटी, धार्मिक टूरिज्म पर फोकस करे सरकार'

इकॉनमिस्ट आकाश जिंदल ने कहा कि "फ्री बिजली, फ्री ट्यूबवेल कनेक्शन, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, और कई पेंशन और हेल्थकेयर स्कीम किसी भी सरकार के लिए खत्म करना मुश्किल होगा, खासकर जब चुनाव नजदीक हों. हालांकि जनता से कोई भी वादा करने या नई सब्सिडी का ऐलान से बचना चाहिए. जैसे हरियाणा ने गुरुग्राम और दिल्ली के बॉर्डर शहरों में बड़े पैमाने पर IT, BPO और मल्टीनेशनल कंपनियों को अट्रैक्ट किया. पंजाब को भी ऐसी कंपनियों को लाने की जरूरत है. इससे नौकरी के मौके बनेंगे और राज्य के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू जेनरेट होगा. मोहाली में मौजूदा IT सेक्टर को बस और डेवलपमेंट की जरूरत है. पंजाब गुरुओं और पीरों की धरती है, जहाँ स्वर्ण मंदिर और श्री आनंदपुर साहिब जैसे धार्मिक स्थान हैं, साथ ही कई दूसरे धार्मिक टूरिस्ट जगहें भी हैं. सरकार इन जगहों का इस्तेमाल टूरिज़्म के लिए करके काफ़ी रेवेन्यू कमा सकती है."

पंजाब सरकार का क्या स्टैंड है?

फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने 8 मार्च, 2026 को बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा कि "31 मार्च, 2027 तक राज्य का कुल कर्ज 4.47 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. सरकार की कुल इनकम 1,26,190.43 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 1,15,185.40 करोड़ रुपये सैलरी, पेंशन, लोन के ब्याज और सब्सिडी पर खर्च होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ 11,005 करोड़ रुपये बचेंगे. GSDP 9.80 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और कर्ज-GSDP रेश्यो 45.13% होगा. इस फाइनेंशियल ईयर में GSDP (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) ग्रोथ रेट 7.94% रहने का अनुमान है, जो पिछले 5 सालों में सबसे कम है और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से 2026-27 में 75,000 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है, जिससे राज्य एक ऐसे दौर में जाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ."

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