पंजाब की पहली डॉग सैंक्चुअरी लुधियाना में शुरू, जानें कितने कुत्तों को मिलेगा इलाज और रहने की जगह

लुधियाना: पशु कल्याण और शहरी सार्वजनिक सुरक्षा को ज्यादा मजबूत करने के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब की पहली डॉग सैंक्चुअरी लुधियाना में शुरू किया है.

डॉग सैंक्चुअरी को शहर में कुत्तों के काटने के मामलों को कम करने और आवारा कुत्तों के लिए सही मेडिकल केयर, शेल्टर और इलाज पक्का करने के दोहरे मकसद से बनाया गया है.

पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई इस सैंक्चुअरी में करीब 500 कुत्तों को रखने की क्षमता है. स्थानीय निकाय, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने हैबोवाल डेयरी कॉम्प्लेक्स में राज्य की पहली डॉग सैंक्चुअरी का उद्घाटन किया. इस पहल का उद्देश्य आवारा कुत्तों के मानवीय प्रबंधन के साथ-साथ डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण करना है.

मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि, इस सैंक्चुअरी की सफलता के आधार पर, भविष्य में कुत्तों की देखभाल के लिए पूरे पंजाब में ऐसी और सैंक्चुअरी बनाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि, 'डॉग सैंक्चुअरी' आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट और वेलफेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की सभी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी. इस पहल की जरूरत पर जोर देते हुए, अरोड़ा ने कहा कि, आवारा कुत्तों से जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन है, जो उन राज्यों पर जुर्माना लगा सकता है जो कुत्तों के काटने की घटनाओं में बढ़ोतरी की रिपोर्ट करते हैं.