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पंजाब के युवक की अमेरिका में मौत, परिवार ने सरकार से की मदद की अपील

इसके बाद परिवार बहुत दुखी हो गया और परिवार ने शव को भारत लाने में मदद की गुहार लगाई है. बेटे की मौत से परिवार में मातम छा गया. आपको बता दें कि फिरोजपुर जिले के गुरुहरसहाय कस्बे के गांव मूसेवाला (गुदर पंज गराई) के रहने वाले गुरनाम सिंह के लाडले बेटे मंदीप सिंह की मौत की खबर मिली. वह पिछले चार साल से अमेरिका में रह रहा था.

फिरोजपुर: विदेश से एक और बुरी खबर आने के बाद पंजाब के फिरोजपुर के गुरुहरसहाय कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई. दरअसल, गुरुहरसहाय कस्बे के गांव मूसेवाला के 22 साल के मंदीप सिंह की अमेरिका में इलाज के दौरान मौत हो गई.

इस बुरी खबर से परिवार, रिश्तेदारों और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. परिवार वालों के मुताबिक, 'मंदीप सिंह करीब चार साल पहले अपने परिवार के अच्छे भविष्य और रोजी-रोटी के लिए लाखों रुपये खर्च करके अमेरिका गया था. वहां, वह कैलिफोर्निया में फूड डिलीवरी मैन का काम कर रहा था. कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी. हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.'

परिवार ने सरकार से मदद की अपील करते हुए कहा है कि 'विदेश भेजने के लिए लिया गया लोन अभी पूरी तरह चुका भी नहीं था कि यह दुखद घटना हो गई. एक हंसते-खेलते और चंचल नौजवान के अचानक चले जाने से परिवार गहरे सदमे में है. मंदीप सिंह के परिवार ने भारत सरकार और समाज सेवी संस्थाओं से अपील की है कि उनके बेटे का शव जल्द से जल्द भारत लाने में हर मुमकिन मदद की जाए, ताकि वे अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकें.