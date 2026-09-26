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पंजाब : तीन किलोग्राम से अधिक हेरोइन और 6 पिस्तौल, कारतूस बरामद, इंस्पेक्टर गिरफ्तार

इंस्पेक्टर के गिरफ्तार होने के बारे में जानकारी देते एसएसपी भूपिंदर सिंह. ( ETV Bharat )