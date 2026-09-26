पंजाब : तीन किलोग्राम से अधिक हेरोइन और 6 पिस्तौल, कारतूस बरामद, इंस्पेक्टर गिरफ्तार
ड्रग तस्करी से निपटने वाली यूनिट में तैनात इंस्पेक्टर पर ही भारी मात्रा में हेरोइन और अवैध हथियार रखने का आरोप लगा है.
Published : September 26, 2026 at 7:44 PM IST
फिरोजपुर (पंजाब): पंजाब पुलिस की 'काउंटर इंटेलिजेंस' शाखा में तैनात एक इंस्पेक्टर को फिरोजपुर में तीन किलोग्राम से अधिक हेरोइन एवं हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. इंस्पेक्टर बलदेव सिंह को फिरोजपुर-मोगा मार्ग पर एक जांच चौकी पर वाहन की जांच के दौरान पुलिस की एक टीम ने पकड़ा. पुलिस ने यह कार्यवाही गुप्त सूचना मिलने के बाद की. इससे पहले भी काउंटर इंटेलिजेंस ने उनके नेतृत्व में नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की थी.
क्या-क्या हुआ बरामद
एसएसपी भूपिंदर सिंह ने बताया, "पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर बलदेव सिंह को आई-20 पर जा रही गाड़ी में रोका. तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से कथित तौर पर 3 किलो 350 ग्राम हेरोइन, 6 अवैध पिस्तौल (मैगजीन सहित), 4 और मैगजीन, 17 कारतूस और छह मोबाइल फोन बरामद किए. बलदेव सिंह काउंटर इंटेलिजेंस विभाग में तैनात हैं."
आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे - एसएसपी
एसएसपी ने कहा कि जब बलदेव सिंह से हथियारों के बारे में पूछताछ की गई, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था. इसीलिए यह कार्रवाई की गई है. आरोपी के मोबाइल से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इससे जो भी तथ्य सामने आएंगे, वे बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं. यदि इस मामले में कोई अन्य सरकारी कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति शामिल पाया जाता है, तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा. संपत्ति से संबंधित सभी जांच की जाएगी.
मामले की आगे की जांच जारी
इस मामले की जांच इस बात को लेकर भी की जा रही है कि बरामद खेप कहां से आई थी और आगे इसे कहां ले जाया जाना था. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और पूछताछ के दौरान और भी खुलासे होने की उम्मीद है.
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