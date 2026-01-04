पंजाब: पिता ने छुट्टी पर घर आई बेटी की हत्या की, पढ़ाई जारी रखने से था नाराज
पुलिस के मुताबिक मृतक लड़की का पिता नहीं चाहता था कि उसकी बेटी आगे पढ़े. इसलिए उसने बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.
Published : January 4, 2026 at 9:25 PM IST
श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब): जिले में रविवार सुबह एक पिता ने अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. बेटी की उम्र सिर्फ 18 साल थी. यह घटना श्री मुक्तसर साहिब जिले के कबरवाला पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले गांव मिड्डा में हुई.
जानकारी के मुताबिक, मिड्डा गांव के रहने वाले हरपाल सिंह ने रविवार सुबह करीब 7 बजे सो रही बेटी पर धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक लड़की की पहचान चमनदीप कौर के रूप में हुई है. वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है.
कबरवाला पुलिस थाने की एसएचओ हरप्रीत कौर ने जानकारी देते हुए कहा कि "उन्हें इस घटना की जानकारी मिली और वे तुरंत मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है."
एसएचओ ने बताया कि हत्या का कारण यह बताया जा रहा है कि मृतक लड़की का पिता नहीं चाहता था कि उसकी बेटी आगे पढ़े. जिसके चलते पिता ने यह कदम उठाया. पुलिस ने मृतक लड़की की मां जसविंदर कौर के बयानों पर केस दर्ज कर लिया है.
एसएचओ हरप्रीत कौर ने कहा कि "मृत लड़की पहले मोहाली में रहकर पढ़ाई कर रही थी. उसकी बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए मलोट के सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है."
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक लड़की चमनदीप कौर स्पोर्ट्स और पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी. उसने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल भी जीता था. लड़की मोहाली से पढ़ाई पूरी करने के बाद फिरोजपुर में अपने रिश्तेदारों के यहां रहकर आगे की पढ़ाई कर रही थी. वह छुट्टियों के कारण घर आई हुई थी.
यह भी पढ़ें- घड़ी, चार रुपये और रूमाल चोरी के मामले में 51 साल बाद आरोपी बरी