पंजाब: पिता ने छुट्टी पर घर आई बेटी की हत्या की, पढ़ाई जारी रखने से था नाराज

श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब): जिले में रविवार सुबह एक पिता ने अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. बेटी की उम्र सिर्फ 18 साल थी. यह घटना श्री मुक्तसर साहिब जिले के कबरवाला पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले गांव मिड्डा में हुई.

जानकारी के मुताबिक, मिड्डा गांव के रहने वाले हरपाल सिंह ने रविवार सुबह करीब 7 बजे सो रही बेटी पर धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक लड़की की पहचान चमनदीप कौर के रूप में हुई है. वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है.

कबरवाला पुलिस थाने की एसएचओ हरप्रीत कौर ने जानकारी देते हुए कहा कि "उन्हें इस घटना की जानकारी मिली और वे तुरंत मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है."

एसएचओ ने बताया कि हत्या का कारण यह बताया जा रहा है कि मृतक लड़की का पिता नहीं चाहता था कि उसकी बेटी आगे पढ़े. जिसके चलते पिता ने यह कदम उठाया. पुलिस ने मृतक लड़की की मां जसविंदर कौर के बयानों पर केस दर्ज कर लिया है.