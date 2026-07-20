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भारत-US ट्रेड डील के खिलाफ महापंचायत, दिल्ली में जुटेंगे पंजाब समेत कई राज्यों के किसान

किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के नेता जर्मनजीत सिंह बंडाला ने कहा कि दिल्ली में होने वाली इस महापंचायत में करीब 550 संगठन हिस्सा लेंगे.

Punjab farmers leave for Delhi to join Mahapanchayat On July 21 against India US trade deal
भारत-US ट्रेड डील के खिलाफ महापंचायत, दिल्ली में जुटेंगे पंजाब समेत कई राज्यों के किसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 9:52 PM IST

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अमृतसर/पटियाला: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में देश भर के किसान संगठनों ने 21 जुलाई को दिल्ली में महापंचायत बुलाई है. इसमें भाग लेने के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में पंजाब के किसान रवाना हुए. ब्यास में पत्रकारों से बात करते हुए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के नेता जर्मनजीत सिंह बंडाला ने कहा कि देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर इस महापंचायत में करीब 550 संगठन हिस्सा लेंगे.

उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील देश के किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और आम जनता के हित में नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते के जरिये केंद्र सरकार अमेरिकी कंपनियों और उनके किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जबकि भारत में छोटे किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है.

बंडाला ने कहा कि अमेरिका में खेती बड़े पैमाने पर होती है, जहां हजारों एकड़ में खेत होते हैं और वहां की सरकार अपने किसानों को भारी सब्सिडी देती है. इसके उलट, भारत में अधिकांश किसानों के पास दो से ढाई एकड़ जमीन है और उन्हें बहुत कम सरकारी मदद मिलती है.

किसान नेता ने कहा कि ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका से सस्ते कृषि उत्पाद भारत आएंगे तो भारतीय किसान खुले बाजार में मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी आय और खेती दोनों को बड़ा नुकसान होगा.

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कृषि क्षेत्र को विदेशी दखल से बचाया था, लेकिन मौजूदा सरकार अमेरिका के दबाव में यह समझौता करने जा रही है. उन्होंने दावा किया कि इस डील का न सिर्फ किसानों की आजीविका पर बल्कि छोटे दुकानदारों और अन्य वर्गों के रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा.

किसान नेता जर्मनजीत सिंह बंडाला ने कहा कि 21 जुलाई को दिल्ली में किसान घाट पर होने वाली महापंचायत में पंजाब समेत देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में किसान हिस्सा लेंगे. उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों को रास्ते में रोकती है, तो भी वे शांति से अपना कार्यक्रम करेंगे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे.

बंडाला ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन की शुरुआत मात्र है. उन्होंने कहा, "अगर केंद्र सरकार भारत-अमेरिका ट्रेड डील रद्द नहीं करती है और किसानों की मांगें नहीं मानती है, तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज होगा."

उन्होंने आगे कहा कि किसान संगठन अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और जब तक सरकार मांगें नहीं मानती है, तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा.

गुरनाम सिंह चढूनी को पुलिस ने हिरासत में लिया
इस बीच, भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी को दिल्ली जाते समय पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

संगठन के प्रवक्ता प्रिंस वराइच ने कहा कि चढूनी की गाड़ी को सोमवार को कुरुक्षेत्र जिले में पेहोवा के पास नेशनल हाईवे-152D पर पुलिस ने रोका था. उन्होंने कहा, "उन्हें हिरासत में ले लिया गया. बाद में, पुलिस अधिकारी उन्हें ले गए."

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