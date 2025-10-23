ETV Bharat / bharat

पंजाब: घर में रखे बारूद में धमाका, एक दर्जन से अधिक लोग घायल

चंडीगढ़: पंजाब के लुधियाना स्थित चीमा चौक के पास गुरुवार को एक घर में धमाका हो. इस धमाके में बच्चों समेत करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए. जानकारी के अनुसार इस घर में पटाखे बनाए जा रहे थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ था. धमाके से घर के अंदर आग लग गई, जिससे सारा सामान जल गया. बताया जा रहा है कि घर में पटाखे रखे थे और बिजली में शॉर्ट सर्किट होने पर अचानक पटाखों में बड़ा धमाका हुआ. घटना के बाद ADCP समीर वर्मा और विधायक मौके पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया. पड़ोसियों का कहना है, "घर में बारूद रखा हुआ था. इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन आज किसी बच्चे ने चिंगारी जला दी, जिससे बारूद में विस्फोट हो गया. हमने अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया." घर में रखे बारूद में धमाका (ETV Bharat) 'रिहायशी इलाके में पटाखे बनाए जा रहे थे'

घायलों को अस्पताल लाने वाले पड़ोसी का कहना है, "रिहायशी इलाके में पटाखे बनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. वह खुद चार लोगों को अस्पताल लेकर आए थे. जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय आसपास के मोहल्ले के बच्चे वहां खेल रहे थे. हादसे में वे भी घायल हो गए."