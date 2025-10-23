पंजाब: घर में रखे बारूद में धमाका, एक दर्जन से अधिक लोग घायल
पंजाब के लुधियाना में एक घर में रखे पोटाश में आग लगने से धमाका हो गया, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए.
चंडीगढ़: पंजाब के लुधियाना स्थित चीमा चौक के पास गुरुवार को एक घर में धमाका हो. इस धमाके में बच्चों समेत करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए. जानकारी के अनुसार इस घर में पटाखे बनाए जा रहे थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ था. धमाके से घर के अंदर आग लग गई, जिससे सारा सामान जल गया.
बताया जा रहा है कि घर में पटाखे रखे थे और बिजली में शॉर्ट सर्किट होने पर अचानक पटाखों में बड़ा धमाका हुआ. घटना के बाद ADCP समीर वर्मा और विधायक मौके पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया.
पड़ोसियों का कहना है, "घर में बारूद रखा हुआ था. इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन आज किसी बच्चे ने चिंगारी जला दी, जिससे बारूद में विस्फोट हो गया. हमने अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया."
'रिहायशी इलाके में पटाखे बनाए जा रहे थे'
घायलों को अस्पताल लाने वाले पड़ोसी का कहना है, "रिहायशी इलाके में पटाखे बनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. वह खुद चार लोगों को अस्पताल लेकर आए थे. जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय आसपास के मोहल्ले के बच्चे वहां खेल रहे थे. हादसे में वे भी घायल हो गए."
कुछ घायलों ने बताया, "पहले घर में बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ. उसके बाद इतना जोरदार धमाका हुआ कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला. इसमें 5 से 6 छोटे बच्चे भी घायल हुए हैं. ये बच्चे वहां काम कर रहे थे या खेल रहे थे, यह भी एक बड़ा सवाल है." इस बारे में घायलों ने बताया कि हमने एम्बुलेंस के जरिए सभी को सिविल अस्पताल पहुंचाया है. इसमें बच्चे और बड़े सभी शामिल थे.
घर में पोटाश जमा था
इस संबंध में विधायक अशोक पाराशर पप्पी ने कहा कि उस्मान नाम के एक व्यक्ति ने अपने घर में पोटाश जमा कर रखा था. इसमें विस्फोट के कारण यह हादसा हुआ, आग में 10 बच्चों समेत 15 लोग घायल हुए हैं. इलाके की पूरी तलाशी ली जाएगी और अवैध रूप से पटाखे जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है
वहीं, एडीसीपी समीर वर्मा ने कहा, "हमें विस्फोट की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही मैं एसएचओ डिवीजन-2 के साथ मौके पर पहुंचा. जिस घर में विस्फोट हुआ, वहां पोटाश जमा था. घटना में 14-15 लोग घायल हुए हैं. पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है."
उन्होंने आगे कहा कि हम कार्रवाई करेंगे. हालांकि, उन्होंने आग क्यों लगी और अंदर विस्फोट किस वजह से हुआ इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया जा सका क्योंकि प्रशासन की ओर से कोई बड़ी लापरवाही सामने आई है.
