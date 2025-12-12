ETV Bharat / bharat

अमेरिका में दम दिखाएगा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का सस्ता देसी रॉकेट, तीन किलोमीटर तक भरेगा उड़ान

PEC students made rocket: अमेरिका में इंटरनेशनल रॉकेट इंजीनियरिंग कंपटीशन 2026 के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कम लागत में रॉकेट बनाया है.

PEC students made rocket
PEC students made rocket (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 12, 2025 at 6:09 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हर साल की तरह अगले साल भी अमेरिका में इंटरनेशनल रॉकेट इंजीनियरिंग कंपटीशन 2026 आयोजित किया जाएगा. इस कंपटीशन के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कम लागत में ऐसा रॉकेट बनाया है. जो तीन किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ेगा. 15 छात्रों की टीम ने करीब चार महीने की कड़ी मेहनत से इस रॉकेट को तैयार किया है.

पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बनाया रॉकेट: न्यू चंडीगढ़ में 500 मीटर तक की ऊंचाई तक इसका प्रारंभिक परीक्षण किया गया. इसी प्रदर्शन के आधार पर पेक यानी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को इस प्रतियोगिता में प्रवेश मिला है. इस रॉकेट में पैराशूट भी लगाया गया, ताकि रॉकेट सुरक्षित लैंड कर सके. इस रॉकेट का प्रारंभिक परीक्षण सफल रहा है.

अमेरिका में दम दिखाएगा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का सस्ता देसी रॉकेट (Etv Bharat)

सफल रहा रॉकेट का ट्रायल: फिलहाल इस रॉकेट का छात्रों ने जो ट्रायल किया है. वो सफल रहा है. छात्रों ने ट्रायल में कम लागत वाला रॉकेट तैयार किया. इसके डिजाइन, परीक्षण और सिमुलेशन में एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. आकार छोटा होने के बावजूद इसे प्रोफेशनल रॉकेट की तरह बनाया गया है. इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है. जिसकी प्रफॉर्मेंस बाजार में उपलब्ध मोटर के मुकाबले में लगभग 95 प्रतिशत तक सटीक है.

PEC students made rocket
न्यू चंडीगढ़ में 500 मीटर तक की ऊंचाई तक इसका प्रारंभिक परीक्षण (Etv Bharat)

15 दिसंबर तक जमा करानी होगी प्रीमिलनिरी डिजाइन रिपोर्ट: पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के 15 छात्र इस रॉकेट को कार्बन फाइबर से तैयार कर रहे हैं. इसकी मैन्युफैक्चरिंग में करीब तीन महीने का वक्त लग सकता है. 15 दिसंबर को टीम प्रतियोगिता के लिए प्रीमिलनिरी डिजाइन रिपोर्ट जमा करेगी. इस रिपोर्ट में रॉकेट की तकनीकी खूबियों, क्षमता और परफॉर्मेंस का पूरा विवरण शामिल होगा.

PEC students made rocket
रॉकेट के पार्ट्स (Etv Bharat)

सिर्फ 3000 रुपये में बनाया उच्च क्षमता वाला मॉडल: ईटीवी भारत से बातचीत में छात्रों ने बताया कि ये रॉकेट पूरी तरह कम बजट यानी सिर्फ 3000 रुपये में तैयार किया गया है. डिजाइन, परीक्षण और सिमुलेशन से लेकर निर्माण तक, हर राउंड में इंडिजिनस सॉल्यूशन का उपयोग किया गया. रॉकेट छोटे आकार का होने के बावजूद इसके प्रदर्शन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर माना जा रहा है. लगभग 95% तक इसकी दक्षता मानकों पर खरी उतर रही है.

PEC students made rocket
रॉकेट के पुर्जे (Etv Bharat)

कार्बन फाइबर से बनने वाले रॉकेट पर काम जारी: एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के 15 छात्र अब एक नए कार्बन फाइबर आधारित रॉकेट पर काम कर रहे हैं, जिसमें अत्यधिक मजबूती और हल्के ढांचे का संयोजन होगा. इसके लिए टीम ने पीडीआर प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू, पूरा कर लिया है और अब आगे के परीक्षण चरण में प्रवेश कर चुकी है. ये परियोजना आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर PEC की प्रतिष्ठा को और बढ़ा सकती है.

PEC students made rocket
देसी रॉकेट पर काम कर रहे छात्र (Etv Bharat)

अंतरराष्ट्रीय मंच पर PEC की बड़ी छलांग: कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद PEC की टीम को दुनिया की Prestigious Rocket Engineering Competition, स्पेस पोर्ट अमेरिका कप 2026 में top 5 में जगह मिली है. टीम को विश्वास है कि ये मॉडल अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का स्तर दुनिया के सामने रखेगा.

PEC students made rocket
रॉकेट के पार्ट्स (Etv Bharat)

'आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी ये उपलब्धि': टीम लीडर एयरोस्पेस एचओडी डॉक्टर राकेश कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि "हमारा डिजाइन पूरी तरह तैयार है और टीम प्रतियोगिता के लिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है. हमें भरोसा है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर PEC का ये रॉकेट शानदार प्रदर्शन करेगा. छात्रों ने जिस स्तर की तकनीकी समझ दिखाई, वो सराहनीय है. ये सफलता उनके निरंतर प्रयास का परिणाम है. हमारी कोशिश हमेशा नवाचार को बढ़ावा देने की रही है. ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी. प्रोजेक्ट की खास उपलब्धियों में एक स्वदेशी ठोस रॉकेट मोटर का विकास भी शामिल है, जो वाणिज्यिक मोटरों की तुलना में लगभग 95% प्रदर्शन सटीकता देती है, वो भी बेहद कम लागत पर."

PEC students made rocket
रॉकेट का ढांचा (Etv Bharat)

पेक एयरोस्पेस टीम का कहना है कि ये उपलब्धि ना केवल उनकी शोध क्षमता को दर्शाती है, बल्कि उत्तरी भारत में रॉकेटरी संस्कृति को नई पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

प्रोजेक्ट के लिए क्राउड फंडिंग की अपील: डॉक्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि "इस प्रोजेक्ट ने हमें वास्तविक एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के बेहद करीब ला दिया. ये अनुभव भविष्य में बहुत मदद करेगा. पिछले 4 सालों से छात्रों की ओर से खूब मेहनत की जा रही है. ऐसे में हमें इस प्रोजेक्ट को लेकर भारतीय डीआरडीओ और रॉकेट लॉन्चर के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थान की मदद की जरूरत है. हम अपने प्रशिक्षण को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं. जिसके लिए हमें फंड्स की सख्त जरूरत है. आप हमें लिंकेडीन और इंस्टाग्राम के जरिये भी क्राउड फंडिंग कर सकते हैं. जिसे लिए आप हमें https://www.linkedin.com/company/team-aarambh/ के जरिये सम्पर्क कर सकते हैं."

PEC students made rocket
रॉकेट के पार्ट्स (Etv Bharat)

छात्रों ने बताया अपना अनुभव: थर्ड ईयर के छात्र आशीष शर्मा ने कहा "हमारी सबसे बड़ी ताकत टीमवर्क है. सीमित साधनों में भी इतना सटीक रॉकेट बनाना हमारे लिए गर्व का क्षण है. ऐसा नहीं है कि हमने सबकुछ अचानक किया. इसके पीछे चार साल की कड़ी मेहनत है. हम यूएस में होने वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं. हमने 500 मीटर का रॉकेट लॉन्च किया है. कंपटीशन के लिए हम अलग से तीन किलोमीटर तक जाने वाला रॉकेट बना रहे हैं."

4th ईयर के छात्र राहुल बंसल ने बताया कि "रॉकेट मोटर के डिजाइन में योगदान देना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन परिणाम देखकर मेहनत सफल लगती है. इस रॉकेट के अंदर हमने मोटर भी खुद से बनाई है. इससे सस्ते कोस्ट में डवलेप किया गया है. सेफ लेंडिंग के लिए इसमें पैराशूट भी लगाया गया है. जो की सफल रहा है. इसे बनाने में तीन हजार रुपये तक का खर्च आया है."

4th ईयर के छात्र केतन जैन ने बताया कि "ये प्रोजेक्ट हमारे लिए सीखने का बड़ा मंच बना. हमने डिज़ाइन से लेकर लॉन्च तक, हर चरण को खुद संभाला. हमने प्रतियोगिता के लिए डिजाइन बना लिया है." 3rd ईयर के छात्र कौस्तुभ श्रीवास्तव ने कहा "उड़ान की सफलता ने हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया है. अब हम और बड़े लक्ष्य साधने के लिए तैयार हैं. आगे टीम उच्चतर ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले नए मॉडल रॉकेट विकसित करने की योजना भी बना रही है. देश के स्पेस-टेक इकोसिस्टम में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी."

ये भी पढ़ें- चायवाले की बेटी अंजली ने रचा इतिहास: अंतरराष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत को दिलाया रजत, अनिल विज ने दिया आशीर्वाद

TAGGED:

PUNJAB ENGINEERING COLLEGE
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज
PEC STUDENTS MADE ROCKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.