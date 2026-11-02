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पंजाब में राहुल गांधी की 'इंसाफ रैली' के मुकाबले BJP का मेगा प्लान, AAP में टूट का खतरा

सिख समुदाय के लोग सोमवार को नई दिल्ली में BJP सांसद बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में बंगला साहिब से रकाब गंज गुरुद्वारे तक विरोध मार्च में हिस्सा लिया. ( ANI )

नई दिल्ली: पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया है. जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 नवंबर को संगरूर में विशाल 'इंसाफ रैली' के जरिये आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी में हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उसी दिन चंडीगढ़ में 'जख्म 84 के' नाम से एक बड़े सिख कॉन्क्लेव का आयोजन कर कांग्रेस को 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के मुद्दे पर घेरने का बड़ा दांव खेलते हुए एक मेगा प्लान बनाया है. राज्य में चुनाव को लेकर माहौल दिलचस्प बनता जा रहा है.

राहुल गांधी 4 नवंबर को संगरूर के फागूवाला गांव में 'इंसाफ रैली' को संबोधित करने वाले हैं. उससे पहले ही भाजपा का काउंटर प्लान बनाया गया है.

वहीं, भाजपा ने 1 नवंबर को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली को भी सिखों की भावनाओं का अपमान बताया है.

इस आयोजन में सेवानिवृत्त जस्टिस एसएन ढींगरा, वकील और समाजसेवी भी शामिल होंगे. इस संयोजन में नायब सिंह सैनी की भूमिका अहम रहेगी.

पहले सत्र में पीड़ित अपनी आपबीती साझा करेंगे. दूसरे सत्र में 'क्या नरसंहार एक साजिश थी?' विषय पर एचएस फुल्का, तरलोचन सिंह और आरपी सिंह विचार रखेंगे. अन्य सत्रों में कानूनी लड़ाई और दोषियों के खिलाफ मुकदमों पर चर्चा होगी. जबकि अंतिम सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पुनर्वास कार्यों पर बात करेंगे.

इस कॉन्क्लेव में दिल्ली और पंजाब के दंगा पीड़ित परिवारों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है. कॉन्क्लेव की संरचना और मुख्य वक्ता कार्यक्रम की शुरुआत चित्रों और दस्तावेजों की प्रदर्शनी से होगी. इसमें उद्घाटन सत्र के अलावा पांच विशेष सत्र होंगे. उद्घाटन सत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मुख्य वक्ता रहेंगे, जो सज्जन कुमार मामले में पीड़ितों की ओर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर चुके हैं.

चंडीगढ़ में भाजपा का 'जख्म 84 के' कॉन्क्लेव वहीं ठीक उसी दिन भाजपा चंडीगढ़ में 'जख्म 84 के' कॉन्क्लेव आयोजित कर रही है. पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के अनुसार, इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ पुरानी त्रासदी को याद करना नहीं है, बल्कि 1984 के बाद पैदा हुई नई पीढ़ी तक पीड़ितों की आपबीती, इंसाफ की लड़ाई और पुनर्वास के मुद्दे को पहुंचाना है.

जहां राहुल की रैली को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह का दावा है कि रैली में एक लाख से अधिक लोग जुटेंगे. कांग्रेस इस मंच से नशाखोरी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है और कांग्रेस की इस रैली को 2027 के चुनावी अभियान का आगाज माना जा रहा है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में कहा कि 1 नवंबर 1984 को हजारों सिखों की हत्या हुई थी. उन्होंने राजीव गांधी के "जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है" वाले बयान को याद दिलाते हुए राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर उसी दिन रैली कर पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं. शाह ने कहा कि भाजपा ने बार-बार अपील की थी कि 1, 2 और 3 नवंबर की तारीखें छोड़ दी जाएं, लेकिन कांग्रेस ने जिद पर रैली की.

वहीं रविवार यानि 1 नवंबर को ही दिल्ली में भी भाजपा ने सिख समाज के साथ विरोध मार्च निकाला, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हुए.

सिख नरसंहार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी

पंजाब में भाजपा की राजनीतिक जमीन फिलहाल कुछ कमजोर है. पार्टी एक तरफ आम आदमी पार्टी को नशाखोरी और कानून व्यवस्था पर घेर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के खिलाफ 1984 के सिख नरसंहार को सबसे प्रभावी मुद्दा मानती है.

पार्टी सूत्रों का मानना है कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर घिर गई तो सिख मतदाताओं के बीच उसकी साख प्रभावित हो सकती है. 1984 का सिख विरोधी नरसंहार इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और अन्य हिस्सों में हुआ था. इसमें हजारों सिखों की हत्या हुई थी और कई परिवार उजड़ गए थे. इस घटना को लेकर कांग्रेस पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं. भाजपा इसे बार-बार उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती रही है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (ANI)

4 नवंबर का दिन अब पंजाब की राजनीति का महत्वपूर्ण दिन बन गया है. एक तरफ राहुल गांधी AAP सरकार पर हमला बोलेंगे, दूसरी तरफ भाजपा 'जख्म 84 के' के जरिये सिख समुदाय को कांग्रेस के इतिहास की याद दिलाएगी. हालांकि ये जंग सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक चलने वाली लंबी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा मानी जा रही है.

जनता ने कांग्रेस की झूठी राजनीति को नकार दिया: तरुण चुघ

वहीं भाजपा नेता तरुण चुघ ने राहुल गांधी की 1 नवंबर की रैली को फ्लॉप बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने रहे हैं. तरुण चुघ ने कहा कि 10 लाख की भीड़ का दावा करने वाले राहुल गांधी की रैली में मैदान खाली रह गया. देश की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस की वोट चोरी की झूठी राजनीति को नकार दिया. राहुल गांधी की राजनीति अब धमकी, अराजकता और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले तक सिमट गई है. मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले राहुल गांधी को देश मॉक पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता.

भाजपा नेता तरुण चुघ का बयान (ETV Bharat)

बहरहाल जैसे-जैसे राज्य के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे अब सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तल्खियां बढ़ती ही जा रहीं और पंजाब में तो इस बार मामला दिलचस्प होता दिख रहा, सभी पार्टियों के बागी नेताओं पर भी भाजपा नजर रख रही. इसी क्रम में सोमवार को आम आदमी पार्टी के समाना से विधायक चेतन सिंह जोड़ामाजरा, सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा और अमृतसर नार्थ से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भाजपा का दामन थामा. पार्टी का दावा है कि विपक्षी पार्टियों में भारी असंतोष के कारण और भी नेता टूटकर भाजपा का दामन थाम सकते हैं.

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