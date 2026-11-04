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'चुटकुला सुनाते थे, सुबह 11 बजे मुंह से शराब की बू आती थी', CM भगवंत मान पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पंजाब सीएम भगवंत मान (फाइल फोटो) ( ANI )

चंडीगढ़/संगरूर: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पंजाब विधानसभा चुनाव का आगाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार की आधी लगाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा आधी अरविंद केजरीवाल के हाथ में है.

बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियां 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं. इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी ने भी पंजाब में अपना चुनाव कैंपेन शुरू कर दिया है. खास बात यह है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (AAP) का गढ़ माने जाने वाले संगरूर जिले के फग्गूवाला गांव में एक बड़ी रैली की. इस रैली को 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि कांग्रेस काफी समय से अंदरूनी कलह से जूझ रही है, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान पंजाब में पार्टी नेतृत्व एक ही मंच पर एक साथ नजर आया.

संगरूर में कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी (ETV Bharat) आपका मुख्यमंत्री हर शाम नशा नहीं कर सकता है: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने पंजाब में मादक पदार्थों की समस्या को सबसे बड़ा मुद्दा करार दिया और कहा कि पंजाब को नशे से मुक्त करना है तो मुख्यमंत्री हर शाम नशा नहीं कर सकता. संगरूर में कांग्रेस की 'इंसाफ रैली' को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन राज्य के किसी भी कोने से नशा खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने 'चिट्टा' (नशा) को सबसे बड़ा मुद्दा बताया और कहा, "पंजाब ने भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया. उनका वादा राज्य को नशा मुक्त करने का था. मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब के किस कोने से नशा खत्म हुआ है. ये नशा नहीं हटा सकते हैं." लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भगवंत मान के लोकसभा सदस्य रहने का उल्लेख करते हुए कहा, "भगवंत मान लोकसभा में हमारे पास बैठकर चुटकुले सुनाते थे. सुबह 11 बजे उनके मुंह से शराब की बू आती थी. अगर वह शराब पीना चाहते हैं तो यह उनका निजी मामला है, लेकिन अगर आप नशे के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो आपका मुख्यमंत्री हर शाम नशा नहीं कर सकता है." राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो राज्य के लिए संघर्ष करे और पंजाब के लोगों का दर्द समझे. राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा

राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार के बारे में बात की, जिसमें ड्रग्स जैसे मुद्दे भी शामिल थे. अपने संबोधन में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा. उन्होंने पूछा, "ड्रग समस्या से निपटने के लिए उन्होंने (केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह) क्या टाइम फ्रेम तय किया है... तीन साल. राहुल ने कहा कि तीन साल में अमित शाह गृह मंत्री भी नहीं रहेंगे. राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह सरकार एक साल भी चलेगी. फिर भी अमित शाह दावा करते हैं कि वह तीन साल के अंदर ड्रग समस्या को खत्म कर देंगे. यहां के लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो पंजाब के लिए काम करे.