'चुटकुला सुनाते थे, सुबह 11 बजे मुंह से शराब की बू आती थी', CM भगवंत मान पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
राहुल गांधी ने संगरूर की रैली में कहा कि पंजाब को नशे से मुक्त करना है तो मुख्यमंत्री हर शाम नशा नहीं कर सकता.
Published : November 4, 2026 at 7:04 PM IST
चंडीगढ़/संगरूर: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पंजाब विधानसभा चुनाव का आगाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार की आधी लगाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा आधी अरविंद केजरीवाल के हाथ में है.
बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियां 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं. इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी ने भी पंजाब में अपना चुनाव कैंपेन शुरू कर दिया है. खास बात यह है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (AAP) का गढ़ माने जाने वाले संगरूर जिले के फग्गूवाला गांव में एक बड़ी रैली की. इस रैली को 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि कांग्रेस काफी समय से अंदरूनी कलह से जूझ रही है, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान पंजाब में पार्टी नेतृत्व एक ही मंच पर एक साथ नजर आया.
आपका मुख्यमंत्री हर शाम नशा नहीं कर सकता है: राहुल गांधी
राहुल गांधी ने पंजाब में मादक पदार्थों की समस्या को सबसे बड़ा मुद्दा करार दिया और कहा कि पंजाब को नशे से मुक्त करना है तो मुख्यमंत्री हर शाम नशा नहीं कर सकता. संगरूर में कांग्रेस की 'इंसाफ रैली' को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन राज्य के किसी भी कोने से नशा खत्म नहीं हुआ है.
उन्होंने 'चिट्टा' (नशा) को सबसे बड़ा मुद्दा बताया और कहा, "पंजाब ने भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया. उनका वादा राज्य को नशा मुक्त करने का था. मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब के किस कोने से नशा खत्म हुआ है. ये नशा नहीं हटा सकते हैं."
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भगवंत मान के लोकसभा सदस्य रहने का उल्लेख करते हुए कहा, "भगवंत मान लोकसभा में हमारे पास बैठकर चुटकुले सुनाते थे. सुबह 11 बजे उनके मुंह से शराब की बू आती थी. अगर वह शराब पीना चाहते हैं तो यह उनका निजी मामला है, लेकिन अगर आप नशे के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो आपका मुख्यमंत्री हर शाम नशा नहीं कर सकता है." राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो राज्य के लिए संघर्ष करे और पंजाब के लोगों का दर्द समझे.
LIVE: Congress President Shri @kharge and LoP Shri @RahulGandhi address the Insaaf Rally in Sangrur, Punjab https://t.co/0ke0JGYyO5— Congress (@INCIndia) November 4, 2026
राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा
राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार के बारे में बात की, जिसमें ड्रग्स जैसे मुद्दे भी शामिल थे. अपने संबोधन में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा. उन्होंने पूछा, "ड्रग समस्या से निपटने के लिए उन्होंने (केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह) क्या टाइम फ्रेम तय किया है... तीन साल. राहुल ने कहा कि तीन साल में अमित शाह गृह मंत्री भी नहीं रहेंगे.
राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह सरकार एक साल भी चलेगी. फिर भी अमित शाह दावा करते हैं कि वह तीन साल के अंदर ड्रग समस्या को खत्म कर देंगे. यहां के लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो पंजाब के लिए काम करे.
राहुल गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो पंजाब सरकार दिल्ली से नहीं चलाई जा सकती. हमारी पार्टी पंजाब के अंदर से पंजाब सरकार चलाती है. हमारे मुख्यमंत्री ही पंजाब के असली मुख्यमंत्री हैं.
पंजाब में कांग्रेस रैली, राहुल गांधी को सिद्धू मूसेवाला की याद आई
संगरूर में कांग्रेस की 'इंसाफ रैली' को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला एक प्रतिभाशाली और ऊर्जावान युवा थे तथा उनके भीतर पंजाब की आवाज थी, जिसे वह अपने गानों के माध्यम से दुनिया के सामने रखते थे.
सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू के साथ मंच साझा करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले वे उनके बेटेसिद्धू मूसेवाला से मिले थे. उस समय उन्हें नहीं पता था कि सिद्धू मूसेवाला कौन है.
जब वह इस बात का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के पिता को अपने पास बुलाया. कांग्रेस नेता ने कहा कि जब वह पहली बार मूसेवाला से मिले थे, तब उन्हें उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. उन्हें बताया गया था कि वह संगीतकार और एक अच्छे लड़के हैं तथा कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं. राहुल गांधी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला बहुत प्रतिभाशाली और ऊर्जावान नौजवान थे इसलिए उन्होंने उन्हें पार्टी में शामिल होने में मदद की.
राहुल गांधी ने कहा, "मुझे लगा कि मुझे उसे (सिद्धू मूसेवाला) को शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि राजनीतिक सुरक्षा देनी चाहिए. उन्होंने बताया कि सिद्धू मूसेवाला से उनकी बातचीत हुई. बाद में मूसेवाला को धमकियां मिलने लगीं. फिर एक दिन पता चला कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटा दी गई है. राहुल ने कहा कि पंजाब में दिनदहाड़े, पूरे राज्य और देश की आंखों के सामने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई. सिद्धू मूसेवाला को उसकी ही कार के अंदर गोली मार दी गई.
कांग्रेस की 'इंसाफ रैली' में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे. इस रैली के बारे में पंजाब कांग्रेस ने कहा, "आज की 'इंसाफ रैली' में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें पंजाब की भलाई के लिए काम करने वाले लोग भी शामिल हैं. इंसाफ के लिए उठाई गई यह मजबूत आवाज़ मौजूदा पंजाब सरकार और राज्य को बांटने की कोशिश करने वालों के लिए एक चेतावनी है. पंजाब ने कभी ज़ुल्म या धोखा बर्दाश्त नहीं किया है, और न ही कभी करेगा."
ये भी पढ़ें: देशद्रोही, विदेशी कनेक्शन मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती दी