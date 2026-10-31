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पंजाब चुनाव 2027: AAP की पहली लिस्ट में 40 मौजूदा विधायकों पर दांव, कई मंत्रियों पर लटकी है तलवार!

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान. (File) ( IANS )

चंडीगढ़: सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) ने शनिवार को आगामी 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है. इस सूची में सभी मौजूदा विधायक को जगह दी है. पार्टी हाई कमान ने अधिक मुकाबले वाली या संवेदनशील सीटों पर कठिन फैसले लेना अभी टाल दिया है.

फरवरी 2027 में होने वाले संभावित चुनावों से कई महीने पहले अपनी सूची की घोषणा करके, आम आदमी पार्टी पंजाब में उम्मीदवारों के नाम घोषित करने वाली सबसे पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है. पहली सूची में कौन-कौन प्रमुख चेहरे हैं, उसके बारे में विस्तार से जानते हैं.