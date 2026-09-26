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पंजाब में डबल मर्डरः नशेड़ी शख्स ने पत्नी और बेटी की बेरहमी से की हत्या, घर में बिखरे मिले शव

गुरदासपुर में हुए इस डबल मर्डर से इलाके में दहशत है. पुलिस सीसीटीवी (CCTV) फुटेज के जरिए मामले की जांच में जुटी है.

Punjab Gurdaspur Double Murder
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 10:12 PM IST

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गुरदासपुर (पंजाब): बटाला के अलीवाल रोड पर स्थित फ्रेंड कॉलोनी में शनिवार को एक ड्रग एडिक्ट शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी. मृतक बबली और उनकी बेटी तमन्ना के शव उनके घर के अंदर मिले. घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी.

मृत महिला के भाई विजय ने बताया कि उसकी बहन और भांजी की हत्या उसके जीजा जसविंदर ने की है. उसने बताया कि जसविंदर नशे का आदी था. विजय ने कहा, "जसविंदर पहले कैरोवाल गांव में रहता था, लेकिन कुछ समय पहले उसने बटाला में एक घर किराए पर लिया और फ्रेंड कॉलोनी में रहने लगा. मेरे जीजा के नशेड़ी होने के कारण लंबे समय से घर में काफी झगड़ा होता रहता था. वह मेरी बहन और भांजी को परेशान करता था और उनके साथ मारपीट करता था."

बटाला सिटी के डीएसपी सुखिंदर सिंह ने कहा, "शुरुआती जांच और मृतका के भाई के बयान के आधार पर ऐसा लग रहा है कि पति ने ही अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की है. बताया जा रहा है कि वह शख्स नशे का आदी था. मामला दर्ज कर लिया गया है और हत्या के पीछे के असली मकसद की जांच की जाएगी."

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस हमले को धारदार हथियारों की मदद से अंजाम दिया गया था. डीएसपी सिटी ने बताया कि मामले की जांच के तहत आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है. घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि इस मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

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