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बच्चों ने माता-पिता की करतूत का किया पर्दाफाश, बेशकीमती गहनों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार

घरेलू नौकर परिवार का भरोसा जीतकर कई तोले सोने के गहने उड़ा ले गया. मामला प्रकाश में आने पर पकड़ा गया.

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पंजाब के लुधियाना में व्यापारी के घर चोरी के आरोप में घरेलू नौकर और पत्नी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 4, 2026 at 12:13 PM IST

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खन्ना (लुधियाना): पंजाब के खन्ना में एक हैरान करने वाली चोरी की घटना सामने आई है. इस घटना ने एक बार फिर भरोसे, लालच और मासूमियत के रिश्ते को सवालों के घेरे में ला दिया है.

जानकारी के मुताबिक शहर का इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार सुलेख राम बिल्डिंग में रहता है और उन्होंने कोविड काल में अपनी बुजुर्ग पत्नी सुवेला कंवर (65) की देखभाल के लिए ननकू उर्फ ​​पप्पू चौधरी को नौकर रखा था. इस मामले पर और रोशनी डालते हुए पीड़ित परिवार ने बताया, 'ननकू अपने परिवार के साथ घर के एक क्वार्टर में रहता था और धीरे-धीरे परिवार का भरोसेमंद हिस्सा बन गया था.

उसे घर के हर कोने और यहां तक ​​कि अलमारियों की भी पूरी जानकारी थी. कुछ समय पहले घर की सफाई करते समय ननकू को पता चला कि दुबई में रहने वाली परिवार की बेटी ने घर की अलमारी में अपनी कीमती जूलरी रखी है. इन जूलरी की कीमत एक करोड़ रुपये से ज्यादा थी.

बस यहीं से उसके मन में लालच आया और उसने अपनी पत्नी सपना के साथ मिलकर चोरी का प्लान बनाया. कुछ दिन पहले जब परिवार की बेटी वापस आई और किसी इवेंट के लिए तैयार होने के लिए अलमारी खोली तो वह हैरान रह गई. अंदर से ज़्यादातर जूलरी गायब थी.

परिवार ने तुरंत ननकू से पूछताछ की लेकिन उसने सब कुछ मना कर दिया. इसके बाद परिवार ने अपनी जांच शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि ननकू उत्तर प्रदेश में अपने गांव में एक बड़ा घर बनवा रहा था और महंगे मोबाइल फोन के अलावा ब्रांडेड कपड़ों पर भी अपना खर्च बढ़ा दिया था.

पीड़ित के परिवार वालों ने बताया, 'केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब आरोपी नौकर ननकू के बच्चों से बात की गई. मासूम बच्चों ने सच बता दिया. ननकू के 10 साल के बेटे ने बताया कि उसके पिता घर के अंदर जमीन खोदकर गहने गाड़ देते थे. जब बच्चों की बताई जगह पर खुदाई की गई तो वहां से कुछ गहने बरामद हुए.

इससे साफ हो गया कि चोरी घर के अंदर से हुई थी. मामला पुलिस तक पहुंचा तो खन्ना पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए ननकू उर्फ ​​पप्पू चौधरी और उसकी पत्नी सपना को गिरफ्तार कर लिया. दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. डीएसपी करमजीत सिंह ग्रेवाल ने बताया, 'पुलिस ने आरोपी कपल को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड के दौरान करीब पांच तोले सोने के गहने भी बरामद किए गए हैं.

बाकी गहनों की तलाश की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि उन्हें किसे बेचा गया था. पुलिस जांच में यह भी पता चला कि नानकू के खिलाफ 2019 में मंडी गोबिंदगढ़ में चोरी का मामला भी दर्ज किया गया था. जेल से बाहर आने के बाद वह खन्ना में आकर काम करने लगा.

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