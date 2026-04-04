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बच्चों ने माता-पिता की करतूत का किया पर्दाफाश, बेशकीमती गहनों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार

पंजाब के लुधियाना में व्यापारी के घर चोरी के आरोप में घरेलू नौकर और पत्नी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

खन्ना (लुधियाना): पंजाब के खन्ना में एक हैरान करने वाली चोरी की घटना सामने आई है. इस घटना ने एक बार फिर भरोसे, लालच और मासूमियत के रिश्ते को सवालों के घेरे में ला दिया है. जानकारी के मुताबिक शहर का इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार सुलेख राम बिल्डिंग में रहता है और उन्होंने कोविड काल में अपनी बुजुर्ग पत्नी सुवेला कंवर (65) की देखभाल के लिए ननकू उर्फ ​​पप्पू चौधरी को नौकर रखा था. इस मामले पर और रोशनी डालते हुए पीड़ित परिवार ने बताया, 'ननकू अपने परिवार के साथ घर के एक क्वार्टर में रहता था और धीरे-धीरे परिवार का भरोसेमंद हिस्सा बन गया था. उसे घर के हर कोने और यहां तक ​​कि अलमारियों की भी पूरी जानकारी थी. कुछ समय पहले घर की सफाई करते समय ननकू को पता चला कि दुबई में रहने वाली परिवार की बेटी ने घर की अलमारी में अपनी कीमती जूलरी रखी है. इन जूलरी की कीमत एक करोड़ रुपये से ज्यादा थी. बस यहीं से उसके मन में लालच आया और उसने अपनी पत्नी सपना के साथ मिलकर चोरी का प्लान बनाया. कुछ दिन पहले जब परिवार की बेटी वापस आई और किसी इवेंट के लिए तैयार होने के लिए अलमारी खोली तो वह हैरान रह गई. अंदर से ज़्यादातर जूलरी गायब थी.