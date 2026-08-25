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बीमार पति को चाय में जहर देकर मारने का आरोप, अवैध संबंधों में बन रहा था रोड़ा!

पंजाब के फगवाड़ा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आयी है. पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Punjab Crime Wife Poisons Husband
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2026 at 3:09 PM IST

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जालंधर/फगवाड़ा: पंजाब में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जहां, एक पत्नी ने कथित रूप से चाय में जहर मिलाकर अपने पति की हत्या कर दी. यह दुखद घटना फगवाड़ा की है. मृतक के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि बहू ने चाय में कुछ मिलाकर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

गंभीर बीमारी से पीड़ित था

मृतक के परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनका बेटा पिछले कुछ समय से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था. चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था. शारीरिक कमजोरी के कारण वह ज्यादातर घर पर ही रहता था. परिवार का आरोप है कि आरोपी महिला का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे. इसी वजह से उसने रास्ते का कांटा हटाने के लिए अपने पति को जहर देकर मार डाला.

क्या है घटना

भतीजे ने बताया कि "घटना वाले दिन सुबह करीब 5:45 बजे उसकी चाची ने चाय में जहर मिलाकर चाचा को दे दिया. चाय पीते ही चाचा की तबीयत बिगड़ने लगी. उसकी गंभीर हालत को देखकर परिवार के लोगों और स्थानीय निवासियों ने उसे फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. मरीज की नाजुक हालत को देखते हुए सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने शुरुआती इलाज के बाद उसे तुरंत जालंधर रेफर कर दिया. इलाज के दौरान अगली सुबह चाचा की की मौत हो गई."

पुलिस कर रही कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि "मृतक की पत्नी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 123 और 3(5) के तहत एफआईआर नंबर 81 दर्ज की गई है. मामले की जांच की जा रही है."

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