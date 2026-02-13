IPL की तर्ज पर पंजाब क्रिकेट लीग को मंजूरी, CM भगवंत मान ने किया ऐलान
सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब क्रिकेट लीग में हिस्सा लेने के लिए सभी जिलों और भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर टीमें बनाई जाएंगी.
Published : February 13, 2026 at 6:56 PM IST
चंडीगढ़: भगवंत मान सरकार ने पंजाब क्रिकेट लीग (PCL) शुरू करने की मंजूरी दे दी है. आईपीएल की तर्ज पर, जिला और राज्य स्तर पर टीमें बनाकर बीसीसीआई और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) के साथ मिलकर आयोजित की जाने वाली इस लीग का उद्देश्य युवा टैलेंट को पहचानना और उन्हें प्रोफेशनल रास्ते पर ले जाना है. साथ ही, पीसीएल का उद्देश्य खेलों में जिला और राज्य-स्तरीय लीग का एक बड़ा इकोसिस्टम बनाना है ताकि राज्य के युवाओं को ड्रग्स से दूर रखकर अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के नए मौकों की ओर राह दिखाई जा सके.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "चंडीगढ़ में खेल और युवा सेवा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मीटिंग हुई, जिसमें राज्य में खेलों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई. सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे एक स्वस्थ समाज बनाने के उद्देश्य से युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देने में अपना अधिक से अधिक योगदान दें."
पंजाब सरकार, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ मिलकर पंजाब क्रिकेट लीग का आयोजन करेगी, जिसका उद्देश्य राज्य भर से युवा टैलेंट को आगे लाना है. ऐसी कोशिशों ने वर्ल्ड क्रिकेट में अहम भूमिका निभाई है. इमरान खान और अर्जुन रणतुंगा जैसे क्रिकेटरों ने ऐसी कोशिशों से वर्ल्ड क्रिकेट को कई मशहूर खिलाड़ी दिए हैं और यह लीग पंजाब को क्रिकेट टैलेंट की नर्सरी के तौर पर आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी.- भगवंत मान, मुख्यमंत्री, पंजाब
प्रस्तावित लीग की संरचना के बारे में बताते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह लीग इंडियन प्रीमियर लीग की तरह ही होगी और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सभी जिलों और माझा, दोआबा और मालवा जैसे भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर टीमें बनाई जाएंगी. यह लीग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए प्रतिभावान क्रिकेटरों का एक पूल बनाने में मदद करेगी."
सीएम मान ने कहा कि वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, खो-खो और कबड्डी जैसे खेलों के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर के लीग टूर्नामेंट भी आयोजित किए जाने चाहिए. पंजाब सरकार अच्छी तरह से ट्रेंड और टैलेंटेड खिलाड़ी तैयार करने के लिए एक अहम अभियान पर काम कर रही है. हमारा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक पंजाबी खिलाड़ी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व करें और राज्य की पहचान बनाने में योगदान दें.
