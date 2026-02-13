ETV Bharat / bharat

IPL की तर्ज पर पंजाब क्रिकेट लीग को मंजूरी, CM भगवंत मान ने किया ऐलान

चंडीगढ़: भगवंत मान सरकार ने पंजाब क्रिकेट लीग (PCL) शुरू करने की मंजूरी दे दी है. आईपीएल की तर्ज पर, जिला और राज्य स्तर पर टीमें बनाकर बीसीसीआई और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) के साथ मिलकर आयोजित की जाने वाली इस लीग का उद्देश्य युवा टैलेंट को पहचानना और उन्हें प्रोफेशनल रास्ते पर ले जाना है. साथ ही, पीसीएल का उद्देश्य खेलों में जिला और राज्य-स्तरीय लीग का एक बड़ा इकोसिस्टम बनाना है ताकि राज्य के युवाओं को ड्रग्स से दूर रखकर अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के नए मौकों की ओर राह दिखाई जा सके.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "चंडीगढ़ में खेल और युवा सेवा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मीटिंग हुई, जिसमें राज्य में खेलों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई. सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे एक स्वस्थ समाज बनाने के उद्देश्य से युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देने में अपना अधिक से अधिक योगदान दें."