ETV Bharat / bharat

पंजाब कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष, शुक्रवार को हो सकती है घोषणा, चर्चा में हैं ये दो नाम

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और पंजाब कांग्रेस के अन्य नेता ( File Photo/ ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस जल्द ही पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग हटा सकती है और उनकी जगह वरिष्ठ नेता विजय इंदर सिंगला या परगट सिंह को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ताकि चुनावी राज्य में टीम को एकजुट किया जा सके.

कांग्रेस में बगावत 2027 की चुनौती के लिए राज्य टीम को तैयार करने के लिए, कांग्रेस ने जून और जुलाई में कई नेतृत्व विकल्प पर सोचा, लेकिन आखिर में वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया. उसी समय, हाईकमान ने दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को, जो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, प्रचार अभियान समिति का प्रमुख बनाया. राज्य टीम को संतुलित करने के लिए, लोकसभा सांसद एसएस रंधावा समेत अन्य नेताओं को कोर कमेटी का प्रमुख, लोकसभा सांसद अमर सिंह को घोषणापत्र समिति का प्रमुख और AICC के पदाधिकारी विजय इंदर सिंगला को चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति का प्रमुख बनाया गया.

कांग्रेस 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में AAP से हार गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के खिलाफ सत्ता-विरोधी लहर के आधार पर वह 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही है. हालांकि, जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2025 में पंजाब कांग्रेस का इंचार्ज बनाकर भेजा गया, तो राज्य इकाई को अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ा.

कांग्रेस की प्रभारी सचिव हिना कवारे ने ईटीवी भारत से कहा, "पार्टी हाईकमान इस मामले में जो भी फैसला लेगा, वह कांग्रेस के हित में होगा. हमारा उद्देश्य राज्य जीतना है."

सूत्रों ने बताया कि वडिंग पंजाब में ज्यादातर जाट सिख समुदाय का प्रतिनिधत्व करते हैं, इसलिए पार्टी सामाजिक समीकरण को साधने के लिए या तो किसी दूसरे जाट सिख नेता परगट सिंह या किसी हिंदू नेता विजय इंदर सिंगला को अगला प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है. पंजाब की आबादी का करीब 60 प्रतिशत सिख हैं, जबकि हिंदू 40 प्रतिशत हैं. सूत्रों ने बताया कि इन दो नामों के अलावा, कांग्रेस हाईकमान एक तटस्थ और सबको पसंद आने वाला चेहरा पेश करने के लिए किसी डार्क हॉर्स यानी अप्रत्याशित नेता को भी चुन सकता है.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, हाईकमान से नए प्लान के बारे में सुनने के बाद वडिंग ने इस्तीफे की पेशकश की है. दिल्ली में राज्य के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग के बाद शुक्रवार तक उनकी जगह लेने वाले का नाम तय होने की उम्मीद है.

इस फेरबदल से भी पार्टी में अंदरूनी कलह कम नहीं हुई. इसलिए, हाईकमान ने 6 से 12 जुलाई तक बघेल को अलग-अलग गुटों को एक साथ लाने का काम सौंपा, लेकिन अंदरूनी कलह तब सामने आ गई जब बागी चन्नी और रंधावा ने पार्टी ऑफिस में प्रभारी से मिलने से मना कर दिया. इसके बाद, बघेल ने दोनों नेताओं से उनके समर्थकों के साथ वरिष्ठ नेता राणा गुरजीत सिंह के घर पर मुलाकात की. 15 जुलाई को, बघेल ने अपनी रिपोर्ट, जो किसी भी लीडरशिप बदलाव के खिलाफ थी, AICC के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल को सौंपी. 16 जुलाई को, चन्नी और रंधावा वेणुगोपाल से मिले और कहा कि प्रदेश इकाई में सब ठीक है.

सूत्रों ने बताया कि असल में, समस्या बनी रही क्योंकि बागी नेता, प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग के काम करने के तरीके को लेकर असहज थे और आरोप लगाया कि बघेल उनका समर्थन करते हैं.

सचिन पायलट ने हाईकमान को सौंपी रिपोर्ट

अचानक एक कदम उठाते हुए, हाईकमान ने 5 सितंबर को सचिन पायलट को पंजाब का नया AICC प्रभारी बना दिया. 15 सितंबर को चुनावी राज्य में पायलट का पहला दौरा ड्रग के मुद्दे पर मंत्री हरपाल चीमा के खिलाफ कड़े विरोध के साथ शुरू हुआ और इसे सफल माना गया क्योंकि उन्होंने सभी वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा किया. पायलट ने बाद में फिर से राज्य का दौरा किया और नेतृत्व के मुद्दे पर जमीनी-स्तर के सुझाव लेने के लिए स्थानीय नेताओं से बातचीत की. सूत्रों ने बताया कि इसके बाद उन्होंने हाईकमान को एक रिपोर्ट सौंपी, जो उस बदलाव का आधार बनी जिसकी घोषणा जल्द ही होने की संभावना है.

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायल और राहुल गांधी (ANI)

कावरे ने कहा, "हाईकमान वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष समेत राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है. जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, यह मौजूदा चीफ की मंजूरी से ही होगा."

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने का यह कदम 2027 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आया है और कई मायनों में यह 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस द्वारा किए गए बदलाव जैसा ही लगता है. हाईकमान ने चुनाव से ठीक तीन महीने पहले चन्नी को नया मुख्यमंत्री बनाया था. चन्नी ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की जगह ली थी, जिन्हें पार्टी के कई विधायकों के विरोध का सामना करना पड़ा था. इस कदम से देश की सबसे पुरानी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ था.

कांग्रेस में सकारात्मक माहौल की उम्मीद

पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आशु ने इस बदलाव पर भरोसा जताते हुए कहा कि इससे पूरी राज्य टीम में जोश भर जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किस समुदाय का है. उन्होंने कहा कि सारे वोटर इस बार कांग्रेस देखना चाहते हैं.

आशु ने ईटीवी भारत से कहा, "नए कांग्रेस प्रभारी ने राज्य टीम में जोश भरा है और सकारात्मक माहौल बन गया है. नए प्रदेश अध्यक्ष भी पूरी राज्य इकाई को ऊर्जा से भरने का काम करेंगे. अगर पहले के AICC प्रभारी तटस्थ होते, तो हालात ऐसे नहीं होते. पार्टी सिर्फ एक चेहरे के बारे में नहीं है. लेकिन यह सब पुरानी बात है. राज्य के हर नेता को अब काम करने की जगह मिलेगी. हर कोई समझता है कि उन्हें पार्टी की जीत पक्की करनी है. अब प्रदेश इकाई एक साथ आगे बढ़ेगी और आने वाले चुनाव जीतेगी. मतदाता कांग्रेस को AAP के एकमात्र भरोसेमंद विकल्प के तौर पर देखते हैं."

पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव 2027 की शुरुआत में होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें- CWC मीटिंग मे खरगे बोले- लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग की आजादी सबसे जरूरी शर्त