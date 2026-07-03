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पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत के सुर! प्रदेश अध्यक्ष न बनाए जाने से नाराज चन्नी गुट का शक्ति प्रदर्शन

पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी. ( IANS )

By Amit Agnihotri 6 Min Read