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पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत के सुर! प्रदेश अध्यक्ष न बनाए जाने से नाराज चन्नी गुट का शक्ति प्रदर्शन

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पूर्व CM चरणजीत चन्नी के खेमे में बेचैनी नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी है और उनके मसले जल्द ही सुलझ जाएंगे.

Punjab Congress Rift
पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी. (IANS)
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By Amit Agnihotri

Published : July 3, 2026 at 8:49 PM IST

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नई दिल्लीः कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खेमे में उभरे असंतोष को तवज्जो नहीं दी. यह असंतोष आलाकमान द्वारा चुनावी राज्य पंजाब में टीम में बदलाव करने के ठीक दो दिन बाद सामने आया था. साल 2022 में, दलित नेता चन्नी को विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया था. उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी (AAP) से चुनाव हार गई थी.

इस बात को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की टीम में फेरबदल करना चाहती थी, जिसमें पार्टी प्रबंधकों को सत्ता में वापसी की उम्मीद है.

पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है. इसी के तहत, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने पिछले महीने राज्य के विभिन्न वरिष्ठ नेताओं के साथ लंबी चर्चा की. लेकिन आखिरकार, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग (एक जाट नेता) को उनके पद पर बनाए रखने और एक अन्य जाट नेता प्रताप सिंह बाजवा को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाए रखने का फैसला किया गया.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, चन्नी इस बात से नाराज हैं क्योंकि उन्हें नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा थी. लेकिन, आखिरकार उन्हें 2027 के चुनावों के लिए चुनाव प्रचार समिति (कैंपेन कमेटी) का प्रमुख बनाया गया.

शुक्रवार को, चन्नी के समर्थकों ने एकजुटता दिखाने के लिए उनके आवास पर एक शक्ति प्रदर्शन किया और बाद में आलाकमान से पंजाब में अपने हालिया फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया. साल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके करीब 78 वरिष्ठ नेता और कुछ मौजूदा विधायक इस बैठक में शामिल हुए, जिसने आलाकमान का ध्यान अपनी ओर खींचा. उनका तर्क था कि जनता राज्य इकाई में नेतृत्व परिवर्तन चाहती है.

चुनावों से छह महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री और एक प्रमुख दलित नेता के खेमे में यह असंतोष कांग्रेस प्रबंधकों को ठीक नहीं लगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि यह वरिष्ठ राज्य नेता पार्टी की नैया डुबाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे.

विरोधी पार्टी बीजेपी ने राज्य की टीम में एकता को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई, क्योंकि चन्नी के खेमे में बेचैनी की खबरें आलाकमान तक पहुंच चुकी थीं, जो चुनावी राज्य के घटनाक्रम पर नजर रख रहा था. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि आलाकमान ने चन्नी से संपर्क किया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके समर्थकों की चिंताओं को सुना जाएगा. सूत्रों ने बताया कि इसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री अगले कुछ दिनों में आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं.

पंजाब की प्रभारी एआईसीसी (AICC) सचिव हिना कावरे ने चन्नी के आवास पर समर्थकों के जुटने को तवज्जो न देते हुए कहा कि राज्य की टीम में बदलाव के बाद राजनीति में ऐसी गतिविधियां सामान्य हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि पूर्व मुख्यमंत्री 2027 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर काम करेंगे.

कावरे ने ईटीवी भारत से कहा, "चन्नी जी एक वरिष्ठ नेता हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि वह अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पार्टी अगला विधानसभा चुनाव जीते. पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा या किया है. अगर उनके समर्थक उनसे मिल रहे हैं, तो यह ठीक है. अगर वे कुछ मुद्दे उठाते हैं, तो उन्हें सुलझाया जा सकता है. मुझे नहीं लगता कि ऐसी बैठकों का चुनावों से पहले पार्टी की छवि पर कोई असर पड़ेगा."

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि राज्य की टीम में असंतोष की खबरों ने पुरानी पार्टी (कांग्रेस) की चिंता और बढ़ा दी, क्योंकि पंजाब से लोकसभा सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. बाद में, रंधावा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सीमावर्ती राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री से मुलाकात की थी. हालांकि, रंधावा ने, जिन्हें राज्य टीम के फेरबदल में कोर कमेटी का प्रमुख बनाया गया है, यह भी ध्यान दिलाया कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद भी राज्य की टीम में असंतोष होना अच्छी बात नहीं है.

पिछले महीने के दौरान चरणजीत चन्नी, अमरिंदर वड़िंग, प्रताप बाजवा, विजय इंदर सिंगला और एस.एस. रंधावा सहित राज्य के वरिष्ठ नेताओं से सलाह-मशविरा करने के अलावा, आलाकमान ने पंजाब की टीम में फेरबदल को अंतिम रूप देने से पहले एआईसीसी (AICC) पर्यवेक्षक अजय माकन की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा था. माकन की यह रिपोर्ट 2027 के चुनावों से पहले संभावित फेरबदल, मुद्दों और अपनाई जाने वाली रणनीति पर लगभग 70 वरिष्ठ राज्य नेताओं के साथ हुई उनकी चर्चा पर आधारित थी.

पंजाब के एआईसीसी सचिव प्रभारी रवींद्र दलवी ने भी चन्नी खेमे के असंतोष को तवज्जो नहीं दी और कहा कि पंजाब की टीम पूरी तरह एकजुट है और आने वाले चुनाव इसी तरह मिलकर लड़ेगी.

दलवी ने ईटीवी भारत से कहा, "कांग्रेस जैसी पार्टी में ऐसी चीजें सामान्य हैं, जहां बहुत अधिक लोकतंत्र है और जो अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं को वरिष्ठों के साथ अपने विचार साझा करने की अनुमति देती है. चन्नी एक अनुभवी नेता हैं और दूसरों के साथ मिलकर काम करेंगे. किस वरिष्ठ नेता को क्या भूमिका दी जानी चाहिए, इसका आकलन करने के लिए पार्टी आलाकमान द्वारा उचित विचार-विमर्श किया गया था. अब वे सभी जानते हैं कि क्या करना है और सब मिलकर अगले विधानसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे."

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