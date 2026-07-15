पंजाब कांग्रेस में दरार: भूपेश बघेल ने पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी
पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने केसी वेणुगोपाल को प्रदेश यूनिट पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. संतू दास की रिपोर्ट...
Published : July 15, 2026 at 1:46 PM IST
नई दिल्ली: पंजाब कांग्रेस के प्रदेश नेताओं में चल रही अंदरूनी लड़ाई के बीच, पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल ने बुधवार को इस मामले पर पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपी.
यह नया डेवलपमेंट उनके हाल के पंजाब दौरे के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, मनमुटाव दूर करने और सबको एक साथ रखने के लिए प्रदेश यूनिट के नेताओं से बातचीत की थी. 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा के चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं.
VIDEO | Delhi: Congress Punjab state in charge Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) after meeting party MP KC Venugopal says, "I had a six-day visit to Punjab, where I met with all the leaders. Meetings were held at the PCC (Punjab Congress Committee) and one-on-one meetings as well.… pic.twitter.com/hpuDnKqvqs— Press Trust of India (@PTI_News) July 15, 2026
खास बात यह है कि इस महीने की शुरुआत में पार्टी हाईकमान द्वारा आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव कमेटियां बनाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के बीच अनबन सामने आई है.
कांग्रेस ने चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया. पार्टी ने तब साफ कहा कि वारिंग पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे. इससे चन्नी के समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया है, जो उन्हें पार्टी की राज्य इकाई का प्रमुख बनाने की मांग कर रहे हैं.
कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल से उनके घर पर मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए पंजाब के कांग्रेस प्रभारी बघेल ने कहा, "मैंने पंजाब का छह दिन का दौरा किया और वहां के सभी नेताओं से मुलाकात की. मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ आमने-सामने बैठकें कीं और सभी से नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने पर मुलाकात की. मैंने इस बारे में रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है.”
रिपोर्ट में की गई किसी भी सिफारिश के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया. राज्य नेतृत्व में किसी भी बदलाव के बारे में पूछे जाने पर बघेल ने स्पष्ट रूप से कहा, "यह बच्चों का खेल नहीं है."
यह बताना जरूरी है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पहले भी यही बात दोहराई थी, जब उनसे विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब यूनिट में किसी बदलाव के बारे में पूछा गया था. इससे पहले दिन में पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी वेणुगोपाल से यहां उनके घर पर मुलाकात की.
हालांकि, बैठक के बाद उन्होंने बयान देने से मना कर दिया. कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है और आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को हटाकर राज्य में सत्ता में वापसी करना चाहती है.
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