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पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह: चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग, समर्थकों का हंगामा

संगरूर: पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान एक बार फिर सामने आ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं. संगरूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राजा वडिंग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और मांग की है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए.

संगरूर में जमा हुए कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस नेता चमकौर सिंह और दूसरे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि "राजा वडिंग चन्नी के समर्थकों को भगवंत मान द्वारा खरीदा हुआ बता रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है. 'चन्नी जिंदाबाद' के नारे सिर्फ कार्यकर्ताओं की नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की आवाज हैं."

चमकौर सिंह ने कहा, "सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही चन्नी जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रही है, पूरा पंजाब चन्नी जिंदाबाद कह रहा है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान हमारे पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जी का है. वे कहते हैं कि उन्हें भगवंत मान ने खरीद लिया है. आप मुझे बताइए, कोई चार पीढ़ियों से कांग्रेसी है, कोई तीन पीढ़ियों से कांग्रेसी है."

कांग्रेस नेताओं ने वडिंग के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया. मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. संगरूर जिला परिषद के सदस्य हरि सिंह फग्गूवाला ने भी राजा वडिंग और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल पर निशाना साधा. उन्होंने यहां तक ​​कहा कि "राजा वडिंग को हटाकर पंजाब के किसी दूसरे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए, क्योंकि वडिंग के बयानों की वजह से दलित समुदाय में बहुत गुस्सा है और पार्टी लगातार गर्त में जा रही है."

फग्गूवाला ने कहा, "पहले पंजाब के लोगों को लगता था कि बघेल साहब कांग्रेस सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन वे राजे वडिंग का मोहरा बन गए. एक साल हो गया है, राजे वडिंग ने डॉ. मनमोहन सिंह, बूटा सिंह और अनुसूचित जाति समुदाय के बारे में गलत बातें कही हैं. हमारी मानना है कि राजा वडिंग की जगह पंजाब के किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, लेकिन लोगों को लगता है कि चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए."

राजा वडिंग और भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस

संगरूर में राजा वडिंग और भूपेश बघेल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे पर अपनी बात रखी. दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में बाधा डालने वाले लोगों को पंजाब सरकार ने भेजा था. कुछ लोगों की नारेबाजी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का कार्यक्रम खराब नहीं कर सकती और मामले की जांच की जाएगी.

50 पैसे वाले लोगों ने हंगामा किया

राजा वडिंग ने कहा, "अगर 50 लोग किसी की मीटिंग में आकर नुकसान करते हैं, तो मुझे पता चला है कि ये भगवंत मान के भेजे हुए लोग हैं जिन्होंने मीटिंग का माहौल खराब करने की कोशिश की है. क्योंकि मीटिंग में कांग्रेस के नेता और बाकी सब लोग मौजूद थे. सब ठीक चल रहा था. भाषण सुने जा रहे थे. लेकिन 50 पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने हंगामा किया है. अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि डरा-धमकाकर कांग्रेस का यह अभियान रोक दिया जाएगा, तो ऐसे नहीं रुकेगा. मैंने एक 40 साल के व्यक्ति को आम आदमी पार्टी में शामिल होते देखा है. रवनीत सिंह बिट्टू जैसे लोग यहां 15 साल तक सांसद रहे, लेकिन वे अंदर से BJP से जुड़े हुए थे. सुनील जाखड़ हमारी प्रचार समिति के चेयरमैन थे. वे हर दिन चन्नी साहब की बुराई करते थे. वे चन्नी के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे जिन्हें आज भी भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि अमित शाह से यह बात पहले ही हो चुकी थी कि उन्हें यह सारा काम खराब करना है और फिर इनाम के तौर पर उन्हें BJP का अध्यक्ष बना देंगे."