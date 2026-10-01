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पंजाब कांग्रेस में उठापटक : प्रदेश अध्यक्ष पद से राजा वडिंग की विदाई, क्या छोड़ेंगे पार्टी ?

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजा वडिंग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/अमृतसर : पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को बदलने के कांग्रेस के फैसले के बाद, उन्होंने गुरुवार को अपने एक्स बायो में "पूर्व पीपीसीसी अध्यक्ष" लिख दिया. अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले राज्य इकाई में हफ्तों तक चली अंदरूनी कलह के बाद कांग्रेस ने वडिंग को बदलने का फैसला किया.

नए कांग्रेस प्रमुख की नियुक्ति की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है. इससे पहले, पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर उन्हें बदलने के सवाल पर वडिंग ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. वडिंग ने पत्रकारों से कहा, "मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता." राजा वडिंग ने कहा, "मैं किसी भी चीज पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. जब सही समय आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा."दिल्ली में पार्टी ऑफिस जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, "कुछ मामले आंतरिक होते हैं." एक्स पर उनके बायो में अब कई अन्य पदों के साथ-साथ "पूर्व पीपीसीसी अध्यक्ष" (पीपीसीसी - पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी) लिखा है. पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने वडिंग को पंजाब में पीसीसी प्रमुख के पद से हटाने के अपने फैसले की जानकारी दे दी है. कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने का फैसला लेने से पहले पार्टी कई दिनों से राज्य नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा कर रही थी. पार्टी ऐसे नेता को नियुक्त करना चाहती है जो 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अलग-अलग गुटों को साथ लेकर चल सके. पार्टी सूत्रों ने बताया कि पंजाब में कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष के तौर पर वडिंग को बदलने का फैसला पंजाब के प्रभारी पार्टी महासचिव सचिन पायलट से मिले संगठनात्मक फीडबैक के बाद लिया गया. उन्होंने आगे बताया कि पायलट, जिन्हें पांच सितंबर को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगह इस पद पर नियुक्त किया गया था, ने नेतृत्व में बदलाव पर फैसला लेने के लिए पार्टी आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले राज्य के पार्टी नेताओं के साथ कई बैठकें कीं. पार्टी सूत्रों ने बताया कि चुनावों से पहले इस पद के लिए पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद विजय इंदर सिंगला, जो एक हिंदू चेहरा हैं, सबसे आगे चल रहे हैं. सिंगला के अलावा, इस पद के लिए पूर्व ओलंपियन और जालंधर कैंट के एमएलए परगट सिंह, पूर्व एमएलए राणा केपी सिंह, राजा सांसी के विधायक सुखबिंदर सिंह सरकारिया, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम भी चर्चा में हैं. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने का पार्टी का कदम राज्य इकाई के भीतर हफ्तों से चल रही अंदरूनी कलह और खींचतान को खत्म कर सकता है.