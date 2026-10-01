पंजाब कांग्रेस में उठापटक : प्रदेश अध्यक्ष पद से राजा वडिंग की विदाई, क्या छोड़ेंगे पार्टी ?
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस में उठापटक जारी है. पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है.
Published : October 1, 2026 at 4:19 PM IST
नई दिल्ली/अमृतसर : पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को बदलने के कांग्रेस के फैसले के बाद, उन्होंने गुरुवार को अपने एक्स बायो में "पूर्व पीपीसीसी अध्यक्ष" लिख दिया. अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले राज्य इकाई में हफ्तों तक चली अंदरूनी कलह के बाद कांग्रेस ने वडिंग को बदलने का फैसला किया.
नए कांग्रेस प्रमुख की नियुक्ति की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है. इससे पहले, पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर उन्हें बदलने के सवाल पर वडिंग ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. वडिंग ने पत्रकारों से कहा, "मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता." राजा वडिंग ने कहा, "मैं किसी भी चीज पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. जब सही समय आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा."दिल्ली में पार्टी ऑफिस जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, "कुछ मामले आंतरिक होते हैं."
एक्स पर उनके बायो में अब कई अन्य पदों के साथ-साथ "पूर्व पीपीसीसी अध्यक्ष" (पीपीसीसी - पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी) लिखा है. पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने वडिंग को पंजाब में पीसीसी प्रमुख के पद से हटाने के अपने फैसले की जानकारी दे दी है. कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने का फैसला लेने से पहले पार्टी कई दिनों से राज्य नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा कर रही थी.
#WATCH | Chandigarh: On the speculation about his resignation as Punjab Congress President, MP Amrinder Singh Raja Warring says, "I don't want to comment on anything. When the time is right, I will let you know.— ANI (@ANI) October 1, 2026
On whether he will visit the party office in Delhi, he says, "Some… pic.twitter.com/knyvYfOugN
पार्टी ऐसे नेता को नियुक्त करना चाहती है जो 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अलग-अलग गुटों को साथ लेकर चल सके. पार्टी सूत्रों ने बताया कि पंजाब में कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष के तौर पर वडिंग को बदलने का फैसला पंजाब के प्रभारी पार्टी महासचिव सचिन पायलट से मिले संगठनात्मक फीडबैक के बाद लिया गया. उन्होंने आगे बताया कि पायलट, जिन्हें पांच सितंबर को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगह इस पद पर नियुक्त किया गया था, ने नेतृत्व में बदलाव पर फैसला लेने के लिए पार्टी आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले राज्य के पार्टी नेताओं के साथ कई बैठकें कीं. पार्टी सूत्रों ने बताया कि चुनावों से पहले इस पद के लिए पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद विजय इंदर सिंगला, जो एक हिंदू चेहरा हैं, सबसे आगे चल रहे हैं.
सिंगला के अलावा, इस पद के लिए पूर्व ओलंपियन और जालंधर कैंट के एमएलए परगट सिंह, पूर्व एमएलए राणा केपी सिंह, राजा सांसी के विधायक सुखबिंदर सिंह सरकारिया, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम भी चर्चा में हैं. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने का पार्टी का कदम राज्य इकाई के भीतर हफ्तों से चल रही अंदरूनी कलह और खींचतान को खत्म कर सकता है.
यह कलह एक जुलाई को पार्टी आलाकमान के उस फैसले से शुरू हुई थी जिसमें वाडिंग को राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाए रखने का निर्णय लिया गया था. यह अंदरूनी कलह, जो सबके सामने भी आ गई थी, आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के प्रचार अभियान को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पंजाब में सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है.
गुटबाजी ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि कांग्रेस अहम विधानसभा चुनावों से पहले अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए संघर्ष कर रही है. पंजाब कांग्रेस प्रमुख को बदलने के सवाल पर पूर्व सीएम और जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस पर फैसला लेना पार्टी का अधिकार है.
मंगलवार को दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए चन्नी ने कहा, "यह राहुल गांधी और (मल्लिकार्जुन) खड़गे जी का अधिकार है. वही जानते हैं कि किसे नियुक्त करना है या कब बदलाव करना है." एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए चन्नी ने कहा कि पार्टी के महासचिव (प्रभारी) के तौर पर पायलट की नियुक्ति से राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को "नई उम्मीद" मिली है. नियुक्ति के बाद पायलट के सामने गुटबाजी से निपटना एक तत्काल चुनौती थी.
सचिन पायलट से पहले इस पद पर रहे बघेल, चन्नी और वाडिंग के गुटों के बीच सुलह कराने में नाकाम रहे थे. चन्नी के समर्थकों ने बघेल पर वाडिंग का "पक्ष लेने" का आरोप भी लगाया था. यह आपसी कलह तब शुरू हुई जब कांग्रेस नेतृत्व ने एक जुलाई को वाडिंग को राज्य इकाई का प्रमुख बनाए रखने और चन्नी को अपनी चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया. चन्नी के नेतृत्व में नेताओं के एक गुट ने वाडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखने के कदम का विरोध किया और उन्हें इस पद से हटाने की मांग की.
चन्नी के समर्थक मांग कर रहे हैं कि उन्हें विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए. चन्नी गुट से जुड़े नेताओं ने वारिंग के नेतृत्व में हुए पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया. हालांकि, जब 15 सितंबर को चंडीगढ़ में पायलट के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ पंजाब कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, तो राज्य इकाई के आपस में बंटे गुटों ने एकजुटता दिखाई और पंजाब के लोगों के लिए मिलकर लड़ने का संकल्प लिया. वाडिंग ने 2022 में नवजोत सिंह सिद्धू की जगह पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला. बाद में, 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी अगुवाई में पार्टी ने पंजाब में सात संसदीय सीटें जीतीं.
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