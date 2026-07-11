पंजाब कांग्रेस में 'हाई-वोल्टेज' ड्रामा: चन्नी गुट का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, राजा वारिंग का पलटवार- 'पार्टी में स्लीपर सेल की ज़रूरत नहीं'
पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी और सांसद रंधावा ने 80 से अधिक नेताओं के साथ प्रभारी भूपेश बघेल के सामने किया शक्ति प्रदर्शन.
Published : July 11, 2026 at 8:25 PM IST
चंडीगढ़ः पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान शनिवार को उस समय खुलकर सामने आ गई, जब पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई वाले बागी गुट ने चंडीगढ़ में एक 'हाई-वोल्टेज' बैठक कर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया. कपूरथला से वरिष्ठ विधायक राणा गुरजीत सिंह के आवास पर हुई इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी भूपेश बघेल विशेष रूप से मौजूद रहे.
पार्टी हाईकमान ने पंजाब प्रभारी से मुलाकात के लिए केवल दो से तीन वरिष्ठ नेताओं को ही समय दिया था. इसके विपरीत, चन्नी खेमे ने 80 से अधिक पूर्व व वर्तमान विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को इकट्ठा कर अपनी ताकत दिखाई. बैठक के दौरान वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के नेतृत्व को लेकर तीखी बहस हुई. बागी गुट ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि मौजूदा संगठन में जल्द बदलाव नहीं किए गए, तो आगामी चुनावों में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
हाईकमान के फैसले पर किसी को आपत्ति नहीं: बघेल
चन्नी गुट की चिंताओं को सुनने के बाद पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हाईकमान से किसी को कोई शिकायत नहीं है. सभी नेताओं ने अपनी बात रखी है और सब आलाकमान के साथ खड़े हैं. जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा. किसी भी वरिष्ठ नेता को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उन्हें पार्टी का समर्थन नहीं है. हालांकि, जो उम्मीदवार जीतने की क्षमता रखता होगा, उसे टिकट ज़रूर मिलेगा. मैं इन चिंताओं से हाईकमान को अवगत कराऊंगा. फिलहाल, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है."
मजबूत नेतृत्व चाहिए, समझौता करने वाला नहीं: रंधावा
बैठक के बाद कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा जो चन्नी के समर्थक माने जाते हैं ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा, "बघेल साहब यहां आए थे और हमारा नेतृत्व मौजूद था. हमारे नेता लगभग 92 विधानसभा क्षेत्रों से यहां पहुंचे हैं. हमने उनके सामने कार्यकर्ताओं की बात मजबूती से रखी है. हमने यह स्पष्ट किया कि यदि पूरी पार्टी किसी फैसले से सहमत न हो, तो कभी-कभी हाईकमान को अपने फैसले वापस भी लेने पड़ते हैं. पंजाब को ऐसा नेता चाहिए जो मजबूती से अपनी बात रखे, कोई समझौता करने वाला लीडर नहीं चाहिए."
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सिर्फ इतना कहा, "उन्हें (रंधावा को) बोलना ही था, यह पहले से तय था. यह लीडरशिप का सामूहिक फैसला था."
सांसद रंधावा के 'कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर' वाले बयान पर पलटवार करते हुए राजा वारिंग ने कहा, "किसने समझौता किया है? क्या उन्होंने किसी का नाम लिया? अगर नहीं, तो आप मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? रंधावा बिल्कुल सही कह रहे हैं, यदि कोई समझौता करता है तो वह हमारे साथ नहीं हो सकता. हमें पार्टी में किसी 'स्लीपर सेल' या समझौता करने वाले नेता की जरूरत नहीं है. पंजाब को मजबूत नेता चाहिए. मेरे और रंधावा के बीच जो भी मतभेद हैं, उन्हें हम जल्द ही मिलकर सुलझा लेंगे."
राजा वारिंग ने खुद चलाई बघेल की कार
करीब 80 मिनट तक चली इस बैठक से प्रदेश अध्यक्ष राजा वारिंग पूरी तरह दूर रहे. लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल रायपुर लौटने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकले, राजा वारिंग रास्ते में उनसे मिले. इसके बाद वारिंग खुद ड्राइवर की सीट पर बैठे और प्रभारी बघेल को अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट तक छोड़कर आए.
क्या है पूरे विवाद की मुख्य वजह?
दरअसल, यह पूरा विवाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर है. गत 1 जुलाई को कांग्रेस हाईकमान ने आधिकारिक घोषणा की थी कि अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे, जबकि जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था. चर्चा है कि चन्नी खुद प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे और इस फैसले से बेहद नाराज हैं.
प्रभारी भूपेश बघेल पिछले सोमवार से पंजाब के दौरे पर हैं और लगातार पदाधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर रहे हैं. लेकिन, चन्नी और उनके करीबी नेता इन आधिकारिक बैठकों से दूरी बनाए हुए थे. शनिवार की बैठक से ठीक पहले जब चन्नी से पूछा गया कि क्या वे वारिंग को अपना अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने टालते हुए कहा था कि बैठक के भीतर हर मुद्दे पर खुलकर बात की जाएगी.
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