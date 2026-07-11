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पंजाब कांग्रेस में 'हाई-वोल्टेज' ड्रामा: चन्नी गुट का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, राजा वारिंग का पलटवार- 'पार्टी में स्लीपर सेल की ज़रूरत नहीं'

AICC के पंजाब के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी भूपेश बघेल और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने गुरुवार, 9 जुलाई को पंजाब के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर ब्रह्म मोहिंद्रा से पटियाला में उनके घर पर मुलाकात की. ( IANS )

चंडीगढ़ः पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान शनिवार को उस समय खुलकर सामने आ गई, जब पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई वाले बागी गुट ने चंडीगढ़ में एक 'हाई-वोल्टेज' बैठक कर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया. कपूरथला से वरिष्ठ विधायक राणा गुरजीत सिंह के आवास पर हुई इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी भूपेश बघेल विशेष रूप से मौजूद रहे.

पार्टी हाईकमान ने पंजाब प्रभारी से मुलाकात के लिए केवल दो से तीन वरिष्ठ नेताओं को ही समय दिया था. इसके विपरीत, चन्नी खेमे ने 80 से अधिक पूर्व व वर्तमान विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को इकट्ठा कर अपनी ताकत दिखाई. बैठक के दौरान वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के नेतृत्व को लेकर तीखी बहस हुई. बागी गुट ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि मौजूदा संगठन में जल्द बदलाव नहीं किए गए, तो आगामी चुनावों में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

हाईकमान के फैसले पर किसी को आपत्ति नहीं: बघेल

चन्नी गुट की चिंताओं को सुनने के बाद पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हाईकमान से किसी को कोई शिकायत नहीं है. सभी नेताओं ने अपनी बात रखी है और सब आलाकमान के साथ खड़े हैं. जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा. किसी भी वरिष्ठ नेता को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उन्हें पार्टी का समर्थन नहीं है. हालांकि, जो उम्मीदवार जीतने की क्षमता रखता होगा, उसे टिकट ज़रूर मिलेगा. मैं इन चिंताओं से हाईकमान को अवगत कराऊंगा. फिलहाल, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है."

मजबूत नेतृत्व चाहिए, समझौता करने वाला नहीं: रंधावा

बैठक के बाद कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा जो चन्नी के समर्थक माने जाते हैं ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा, "बघेल साहब यहां आए थे और हमारा नेतृत्व मौजूद था. हमारे नेता लगभग 92 विधानसभा क्षेत्रों से यहां पहुंचे हैं. हमने उनके सामने कार्यकर्ताओं की बात मजबूती से रखी है. हमने यह स्पष्ट किया कि यदि पूरी पार्टी किसी फैसले से सहमत न हो, तो कभी-कभी हाईकमान को अपने फैसले वापस भी लेने पड़ते हैं. पंजाब को ऐसा नेता चाहिए जो मजबूती से अपनी बात रखे, कोई समझौता करने वाला लीडर नहीं चाहिए."

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सिर्फ इतना कहा, "उन्हें (रंधावा को) बोलना ही था, यह पहले से तय था. यह लीडरशिप का सामूहिक फैसला था."