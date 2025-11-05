बूटा सिंह के खिलाफ 'जातिवादी' टिप्पणी करना पंजाब कांग्रेस प्रमुख को पड़ा भारी, केस दर्ज
कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने दिवंगत राजनेता की त्वचा के रंग पर कथित तौर पर टिप्पणी की थी.
चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने बुधवार को राज्य कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के खिलाफ पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री दिवंगत बूटा सिंह के खिलाफ कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की. यह मामला बूटा सिंह के बेटे सरबजोत सिंह सिद्धू की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है.
उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की संबंधित धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(यू) और 3(1)(वी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
स्किन के रंग पर कमेंट
लुधियाना से सांसद कांग्रेस प्रमुख ने 11 नवंबर को होने वाले तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करते हुए दिवंगत राजनेता की त्वचा के रंग पर कथित तौर पर टिप्पणी की थी. आलोचनाओं का सामना कर रहे राजा वारिंग ने स्पष्ट किया है कि दिवंगत बूटा सिंह उनके पिता तुल्य थे और वह कभी भी उनके या किसी और के प्रति अनादर का भाव नहीं रख सकते.
बिना शर्त माफी मांगी
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा इस मुद्दे पर स्वत संज्ञान लेते हुए उन्हें सम्मन जारी करने की खबरों वारिंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है. वारिंग ने कहा, "मैं पुन पुष्टि करता हूं और दोहराता हूं कि मेरा स्वर्गीय सरदार बूटा सिंह के प्रति कोई अनादर का इरादा नहीं था. अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं."
वारिंग ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने स्वर्गीय बूटा सिंह के बारे में जो कुछ भी कहा वह सकारात्मक संदर्भ में था, ताकि कांग्रेस के समावेशी स्वरूप को उजागर किया जा सके. वारिंग ने दोहराया, "मैं उन्हें एक महान नेता और पितातुल्य व्यक्ति के रूप में सर्वोच्च सम्मान देता हूं, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं."
चुनावी रैली के दौरान की थी टिप्पणी
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मंगलवार को तरनतारन के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जिले में एक चुनावी रैली के दौरान वारिंग की जातिवादी टिप्पणी के संबंध में नोटिस जारी किया. आयोग ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ के घटना पर बयान पर आधारित एक न्यूज रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारियों को नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा.
