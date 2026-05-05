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आप सांसदों के BJP में विलय मामले में सीएम भगवंत मान आज राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ मंगलवार सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक वे हाल ही में सात राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दोपहर 12 बजे मुलाकात करेंगे.

बता दें, पिछले महीने 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी को उस समय झटका लगा जब उसके 10 राज्यसभा सांसदों में से सात राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी (BJP) में शामिल हो गए. पार्टी छोड़ने पर इन लोगों का आरोप था कि पार्टी अपने उसूलों, मूल्यों और बुनियादी नैतिकता से भटक गई है. आप (AAP) छोड़ने वाले सात सांसदों में से छह पंजाब से थे.

दिल्ली के लिए निकलते समय सीएम भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायक पार्टी के साथ हैं. यहां मीडिया से बात करते हुए मान ने कहा कि मीटिंग के लिए सिर्फ मुझे ही समय दिया गया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं. वह देश की संवैधानिक प्रमुख हैं. पार्टी विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मीटिंग पर भगवंत मान ने कहा कि एक कानून होना चाहिए; नहीं तो एक पार्टी के पांच लोग दावा करेंगे कि वे दूसरी पार्टी के हैं. क्या BJP में शामिल होने के बाद कोई कानून से ऊपर हो सकता है? कानून सबसे ऊपर है. मैं राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करूंगा और उन्हें हर बात से अवगत कराऊंगा.

वहीं, दिल्ली जाने से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री सुबह मुख्यमंत्री के घर पर इकट्ठा हुए. उनके हाथों में 'पंजाब मान दे नाल' और 'पंजाब के गद्दार' लिखे प्लेकार्ड थे. सभी विधायक बसों से दिल्ली के लिए रवाना हुए.

भगवंत मान ने पहले पार्टी के विधायकों से मिलने और बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को 'वापस बुलाने' की मांग करने के लिए राष्ट्रपति से समय मांगा था. हालांकि, मीटिंग के लिए सिर्फ मान को ही टाइम दिया गया है. कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने इस बात की पुष्टि की है कि पार्टी विधायक मान के साथ जाएंगे और वे दलबदलू सांसदों को वापस बुलाने की मांग उठाएंगे.