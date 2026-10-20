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परविंदर सिंह झोटा मर्डर केस: CM भगवंत मान ने CBI जांच की सिफारिश की

मुख्यमंत्री भगवंत मान और परविंदर सिंह झोटा ( File Photo/ ETV Bharat )

चंडीगढ़: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे से पहले, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परविंदर सिंह झोटा मर्डर केस की CBI जांच की सिफारिश की है. सीएम मान ने कहा कि ड्रग तस्करों के खिलाफ उनकी लड़ाई एक निर्णायक, पूरी लड़ाई है.

उन्होंने कहा, "हम परमिंदर सिंह झोटा के परिवार के साथ पूरी तरह खड़े हैं—जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं—हर समय. परिवार की मांग मानते हुए, हम यह केस CBI को सौंप रहे हैं. ड्रग तस्करों के खिलाफ हमारी लड़ाई एक निर्णायक, पूरी लड़ाई है. पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने के लिए हम कोई भी कठोर कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे."

अमित शाह आज पंजाब का दौरे कर रहे हैं. वह इस दौरान परविंदर सिंह झोटा के परिवार से मिलने वाले हैं. झोटा के पिता ने अमित शाह पर भरोसा जताया

इससे पहले, सोमवार को, परविंदर झोटा के पिता भीम सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनका उनसे कोई विरोध नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर शाह के खिलाफ कोई विरोध होता है, तो वह इसे अपने खिलाफ विरोध मानेंगे. भीम सिंह ने कहा, "मैं देश के गृह मंत्री का सम्मान करता हूं; अगर मेरी या झोटा की वजह से कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो यह शर्म की बात होगी. भले ही इस प्रदर्शन से सीधे तौर पर गृह मंत्री प्रभावित न हों, लेकिन अगर वे मेरे घर आते हैं और रास्ते में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है, तो यह झोटा की मौत का अपमान होगा."