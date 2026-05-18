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CM भगवंत मान ने परिवार संग पटना साहिब में टेका मत्था, कहा- बिहार-बंगाल जैसा SIR पंजाब में नहीं

पटना: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को पूरे परिवार के साथ पटना पहुंचे. जहां उन्हेंने तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में परिवार सहित मत्था टेका, इस दौरान उन्होंने पंजाब में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए बनाए गए विशेष कानून को सफल बनाने की कामना की.

भाजपा पर सांसदों को तोड़ने का आरोप: भगवंत मान ने पटना पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा गलत तरीके से काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के सांसदों को अपने साथ ले गई है. इस मुद्दे पर उन्होंने राष्ट्रपति से शिकायत भी की है.

पटना में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (ETV Bharat)

लोकतंत्र की हत्या का आरोप: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भाजपा दूसरे दलों के सांसदों और विधायकों को खरीदने तथा पार्टी तोड़ने का धंधा छोड़ दे. उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि भाजपा को देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए. आम आदमी पार्टी के सांसदों के भाजपा में जाने को उन्होंने गंभीर लोकतांत्रिक संकट बताया.

पंजाब में SIR में नहीं होने देंगे गड़बड़ी: भगवंत मान ने बिहार और पश्चिम बंगाल में हुए विशेष सशक्त समीक्षा (SIR) का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब में ऐसा नहीं होने देंगे. उन्होंने साफ किया कि सही वोटरों का नाम नहीं काटने देंगे. पंजाब में सही मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की जाएगी.

राष्ट्रपति से की शिकायत: मान ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने भाजपा की कथित गतिविधियों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया. पंजाब सरकार इस तरह की किसी भी गतिविधि का पुरजोर विरोध करेगी.