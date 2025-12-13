ETV Bharat / bharat

'राहुल गांधी और नवजोत सिद्धू की समस्या एक जैसी', CM भगवंत मान ने साधा निशाना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नवजोत सिद्धू का काम न तो खुद कुछ करना है और न ही लोगों को करने देना है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 13, 2025 at 2:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा. चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू की समस्या एक जैसी है. राहुल गांधी कहते हैं, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं लोगों के लिए कुछ करके दिखाऊंगा. लोग कहते हैं, पहले कुछ करके दिखाओ, फिर हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे. नवजोत सिद्धू भी यही बात कहते हैं, वह कहते हैं, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं पंजाब के लिए कुछ करके दिखाऊंगा. लेकिन लोग कहते हैं, पहले पंजाब के लिए कुछ करके दिखाओ. इन दोनों की गाड़ी यहीं अटकी हुई है."

जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री मान से सिद्धू दंपती की ईमानदारी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, "मेरे पास ईमानदारी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है. अगर मेरे पास उनकी धोखाधड़ी का कोई सबूत होता, तो मैं अब तक उसे सार्वजनिक कर देता. मुझे उनसे यह शिकायत है कि अगर वे शहरी विकास मंत्री बनते, तो शहरों का विकास कर सकते थे. इसके बाद नवजोत सिद्धू को बिजली मंत्री बनाया गया. पूरे पंजाब में बिजली की समस्या है. जब सिद्धू साहब को बिजली मंत्री बनाया गया था, तो वे 600 यूनिट मुफ्त देते. अगर उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 600 यूनिट मुफ्त बिजली देने से मना कर दिया होता, तो वे लोगों को इसके बारे में बताते, तो सिद्धू हीरो बन जाते. अगर 600 यूनिट बिजली मुफ्त होती, तो सिद्धू हीरो बन जाते. उनके पास दोनों तरफ से जीतने का मौका था. लेकिन उनका काम न तो खुद कुछ करना है और न ही लोगों को करने देना है. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू ने सिर्फ 6-6 महीने के लिए फाइल पर हस्ताक्षर किए. मैंने नहीं किया."

नवजोत कौर सिद्धू की सुरक्षा की मांग पर क्या बोले सीएम मान
सीएम मान ने कहा, "पहले सोच-समझकर बयान देना चाहिए. यह अच्छी बात है, पहले लोगों को गाली दो और फिर मेरे पास आओ, वे मुझे मार देंगे. पहले अपने हिसाब से बोलो. अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मिलने का समय मांग रहे हैं, बयान देने से पहले उन्हें मिलकर बात करनी चाहिए थी. ऐसी बातें करने का एक तरीका होता है. ऐसी बातें पार्टी लेवल पर होनी चाहिए. जब ​​वे बोल रहे हैं, तो सब गलत हैं, सिर्फ वही सही हैं."

उन्होंने कहा, "हम पर आरोप लगाने के बजाय, कांग्रेस वालों को अपनी हालत पर ध्यान देना चाहिए. मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद की कीमत तय करने वाले लोग जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? भ्रष्ट इरादों वाले विरोधी हमें ईमानदारी का पाठ न पढ़ाएं."

जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव
पंजाब में रविवार 14 दिसंबर को जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों के लिए मतदान होना है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 2833 जोन में ब्लॉक समिति चुनाव हो रहे हैं. AAP के 340, कांग्रेस के तीन और 8 निर्दलीय उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. उन्होंने कहा कि इन सीटों पर या तो गलत तरीके से नामांकन पत्र भरे गए या सिर्फ एक उम्मीदवार ने पर्चा भरा. जिन इलाकों में कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, वहां विपक्षी दल क्यों खामोश हैं.

विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के कई उम्मीदवार भी हमारे साथ हैं. उन्हें विपक्ष में उतारने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और अब वे बैलेट पेपर से होने वाले चुनावों में कह रहे हैं कि उन्होंने ज्यादा बैलेट पेपर छपवाए हैं. उन्होंने अपनी हार मान ली है, इसीलिए वे ऐसे बयान दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें- कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड की गईं डॉ. नवजोत कौर सिद्धू, CM बनने के लिए 500 करोड़' वाले बयान पर मचा था बवाल!

TAGGED:

PUNJAB CM BHAGWANT MANN
RAHUL GANDHI
NAVJOT SINGH SIDHU
PUNJAB ZILA PARISHAD ELECTION
BHAGWANT MANN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.