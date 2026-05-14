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जहां डबल इंजन की सरकार वहां पेपर फूटा, सपना टूटा, NEET पेपर लीक पर भगवंत मान की चुटकी

भगवंत मान ने कहा कि यह सिर्फ परीक्षा का मामला नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है.

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 9:08 PM IST

3 Min Read
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धर्मशाला: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने NEET पेपर लीक और लगातार सामने आ रही परीक्षा गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पेपर फूट जाते हैं और लाखों छात्रों के सपने टूट जाते हैं. मान ने कहा कि देश में छात्र दिन-रात मेहनत करते हैं ताकि वे अपने परिवार का भविष्य बदल सकें, लेकिन बार-बार पेपर लीक होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है. दरअसल, भगवंत मान गुरुवार को पंजाब किंग्स का मैच (IPL 2026) देखने के लिए धर्मशाला पहुंचे थे. कांगड़ा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही.

लगातार पेपर लीक मामलों पर सवाल

भगवंत मान ने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है. उन्होंने कहा कि 2017, 2021, 2024 और अब 2026 तक लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार जांच होती है, गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी फिर बाहर आ जाते हैं। इससे पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है.

'डबल इंजन सरकार पर तंज'

भगवंत मान ने कहा, "जहां डबल इंजन की सरकार वहां पेपर फूटा, सपना टूटा." उन्होंने कहा कि यह सिर्फ परीक्षा का मामला नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है. उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चे अपनी जिंदगी बदलने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक उनके सपनों को तोड़ देता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में एक संगठित पेपर लीक माफिया सक्रिय है, जिस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है. उन्होंने केंद्र सरकार और एजेंसियों से मांग की कि परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जाए ताकि छात्रों का भरोसा बहाल हो सके.

'केंद्रीय एजेंसियों दुरुपयोग कर रही भाजपा'

भगवंत मान ने कहा कि भाजपा विपक्षी दलों को तोड़ने और केंद्रीय एजेंसियों के डर का इस्तेमाल कर राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि आज की राजनीति डर और दबाव पर आधारित हो गई है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. मान ने पंजाब में चल रहे नशा विरोधी अभियान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हो रही हैं. उन्होंने दावा किया कि पंजाब को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है.

भगवंत मान ने आगे कहा कि वे धर्मशाला आए हैं ताकि पंजाब किंग्स टीम का उत्साह बढ़ा सकें. उन्होंने कहा कि खेल लोगों को जोड़ने का काम करता है और वे उम्मीद करते हैं कि टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी.

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