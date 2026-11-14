पंजाब में करोड़पति बनने का सुनहरा मौका, सीएम मान ने लॉन्च की ये खास Quiz प्रतियोगिता, कौन हो सकता है शामिल?
पंजाब सरकार 'पंजाब दा करोड़पति' क्विज प्रतियोगिता शुरू की है. इसमें विजेता को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे.
Published : November 14, 2026 at 5:15 PM IST
चंडीगढ़ : पंजाब के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ ही करोड़पति बनने का सुनहरा मौका मिलने जा रहा है. इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं के लिए 'पंजाब दा करोड़पति' क्विज प्रतियोगिता लॉन्च की है.
इतना ही नहीं इसके लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है. इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी 23 जिलों के 15 से 30 साल तक के युवा भाग ले सकेंगे. वहीं प्रतियोगिता के विजेता को एक करोड़ रुपये का नकद इनाम प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा कुल 10 हजार प्रतभागियों को अलग-अलग राउंड में कैश प्राइज दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
15 नवंबर से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
‘पंजाब दा करोड़पति’ प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा. वहीं प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 28 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा. प्रतियोगिता में पंजाब, पंजाबी भाषा के अलावा पंजाबियत से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके अलावा सामान्य ज्ञान और पंजाब सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े प्रश्न भी क्विज में शामिल होंगे. हालांकि प्रतिभागियों को पंजाबी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में सवालों के उत्तर देने का मौका प्रदान किया जाएगा.
कई राउंड में होगी प्रतियोगिता, मिलेंगे कैश प्राइज
प्रतियोगिता में कुल नौ राउंड होंगे. पहले चार राउंड चयन प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, जबकि पांचवें राउंड में 10,000 प्रतिभागी पहुंचेंगे. इसके बाद अलग-अलग राउंड में प्रतिभागियों की संख्या कम होती जाएगी और उनके प्रदर्शन के आधार पर नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे.
इसके अलावा पांचवें राउंड में 5,000 प्रतिभागियों को 1,000-1,000 रुपये, छठे राउंड में 2,500 प्रतिभागियों को 2,000-2,000 रुपये और सातवें राउंड में 1,250 प्रतिभागियों को 3,000-3,000 रुपये दिए जाएंगे. आठवें राउंड में 625 प्रतिभागियों को 5,000-5,000 रुपये और नौवें राउंड में 395 प्रतिभागियों को 10,000-10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा.
9 दिसंबर को जिला और 17 दिसंबर को राज्य स्तरीय फाइनल
प्रतियोगिता का मुकाबला जिला और राज्य स्तर पर भी होगा. 9 दिसंबर को जिला स्तरीय मुकाबला होगा. इसमें प्रत्येक जिले के टॉप दस प्रतिभागी भाग लेंगे. इसी तरह सभी 23 जिलों से कुल 230 प्रतिभागी जिला स्तर पर मुकाबला करेंगे. इसके साथ ही हर जिले का विजेता राज्य स्तरीय फाइनल में अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेगा.
प्रतियोगिता का राज्य स्तरीय फाइनल 17 दिसंबर को होगा. इसमें सभी 23 जिलों के विजेता आमने-सामने होंगे. फाइनल में 10 प्रतिभागियों को 3-3 लाख रुपये, 8 प्रतिभागियों को 5-5 लाख रुपये और 4 प्रतिभागियों को 10-10 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे. वहीं, प्रतियोगिता के पहले विजेता को 1 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा.
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