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पंजाब में करोड़पति बनने का सुनहरा मौका, सीएम मान ने लॉन्च की ये खास Quiz प्रतियोगिता, कौन हो सकता है शामिल?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ( file photo-IANS )

चंडीगढ़ : पंजाब के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ ही करोड़पति बनने का सुनहरा मौका मिलने जा रहा है. इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं के लिए 'पंजाब दा करोड़पति' क्विज प्रतियोगिता लॉन्च की है.

इतना ही नहीं इसके लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है. इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी 23 जिलों के 15 से 30 साल तक के युवा भाग ले सकेंगे. वहीं प्रतियोगिता के विजेता को एक करोड़ रुपये का नकद इनाम प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा कुल 10 हजार प्रतभागियों को अलग-अलग राउंड में कैश प्राइज दिए जाने का प्रावधान किया गया है.

15 नवंबर से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

‘पंजाब दा करोड़पति’ प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा. वहीं प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 28 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा. प्रतियोगिता में पंजाब, पंजाबी भाषा के अलावा पंजाबियत से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके अलावा सामान्य ज्ञान और पंजाब सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े प्रश्न भी क्विज में शामिल होंगे. हालांकि प्रतिभागियों को पंजाबी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में सवालों के उत्तर देने का मौका प्रदान किया जाएगा. कई राउंड में होगी प्रतियोगिता, मिलेंगे कैश प्राइज

प्रतियोगिता में कुल नौ राउंड होंगे. पहले चार राउंड चयन प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, जबकि पांचवें राउंड में 10,000 प्रतिभागी पहुंचेंगे. इसके बाद अलग-अलग राउंड में प्रतिभागियों की संख्या कम होती जाएगी और उनके प्रदर्शन के आधार पर नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे.