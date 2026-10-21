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भगवंत मान को एयरपोर्ट पर 3 घंटे तक रोका गया, ₹ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया: AAP का दावा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (फाइल फोटो) ( IANS )

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस से लौटने के बाद सोमवार (19 अक्टूबर) देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर तीन घंटे तक रोका गया. पार्टी ने दावा किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और अधिकारियों ने 'ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव' का हवाला दिया.

पार्टी ने केंद्र पर पंजाब की तरक्की में रुकावट डालने और मान के विदेश दौरों के लिए बार-बार पॉलिटिकल मंजूरी न देने का आरोप लगाया. हालांकि, कथित हिरासत और जुर्माने का कारण अभी साफ नहीं है, और केंद्र ने इन दावों पर आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है.