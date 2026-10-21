भगवंत मान को एयरपोर्ट पर 3 घंटे तक रोका गया, ₹ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया: AAP का दावा
आप (AAP) ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कथित तौर पर किए गए बर्ताव पर सवाल उठाए.
Published : October 21, 2026 at 11:54 AM IST
चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस से लौटने के बाद सोमवार (19 अक्टूबर) देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर तीन घंटे तक रोका गया. पार्टी ने दावा किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और अधिकारियों ने 'ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव' का हवाला दिया.
पार्टी ने केंद्र पर पंजाब की तरक्की में रुकावट डालने और मान के विदेश दौरों के लिए बार-बार पॉलिटिकल मंजूरी न देने का आरोप लगाया. हालांकि, कथित हिरासत और जुर्माने का कारण अभी साफ नहीं है, और केंद्र ने इन दावों पर आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है.
हालांकि, हिरासत या जुर्माने का कारण साफ नहीं किया गया है. पंजाब आप (AAP) मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने केंद्र सरकार पर राज्य के विकास में 'जानबूझकर रुकावटें डालने' का आरोप लगाया और कहा कि वह पंजाब की तरक्की से खुश नहीं है.
पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री मान 17 से 21 अक्टूबर तक हुई इंटरनेशनल फूड ट्रेड प्रदर्शनी एसआईएएल (SIAL) पेरिस 2026 में पंजाब के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए पेरिस गए थे. मार्कफेड ने इवेंट में पंजाबी छोले और राजमा को प्रमोट किया.
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਵੀ! ਪਹਿਲਾਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਐਂਬੈਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਕਿ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ 'ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ' ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ 50,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। - @BaltejPannu ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 20, 2026
पन्नू के मुताबिक मान यह दौरा तभी कर पाए जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की उस अर्जी को मंज़ूरी दे दी जिसमें केंद्र के पॉलिटिकल क्लीयरेंस देने से इनकार को चुनौती दी गई थी. उन्होंने दावा किया कि कोर्ट ने निर्देश दिया था कि दौरे के दौरान सीएम को पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए. हालांकि, पन्नू ने आरोप लगाया कि पेरिस में तैनात महावाणिज्यदूत भी मान से नहीं मिले.
AAP का आरोप है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर तीन घंटे तक रोका गया
पन्नू ने दावा किया कि मान के भारत लौटने के बाद अधिकारियों ने उनके आने और सामान की जांच में देरी का हवाला देते हुए उन्हें तीन घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रखा. उन्होंने इन बातों को झूठा बताया और इस घटना को पंजाब का 'अपमान' बताया.
पन्नू के मुताबिक जब अधिकारियों ने मान को जाने दिया और उन्होंने अपना सामान एक गाड़ी में रखा, तो उन्होंने उनका पीछा किया. उन्होंने चालान काटा और दावा किया कि उन्होंने ऊपर के अधिकारियों के आदेश पर काम किया.
पन्नू ने सवाल किया कि क्या किसी और सीएम को एयरपोर्ट पर रोका गया था या चालान काटा गया था. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर पंजाब को 'कमजोर' करने का भी आरोप लगाया और कहा कि केंद्र ने किसानों के आंदोलन के दौरान राज्य पर दबाव बनाने की कोशिश की और इस वजह से फंड रोक दिया.
पन्नू ने दावा किया कि केंद्र ने मान के विदेश दौरों को कम से कम चार बार मंजूरी देने से मना कर दिया था. उन्होंने कहा कि केंद्र को डर था कि सीएम विदेश दौरों के जरिए पंजाब के लिए इन्वेस्टमेंट और फंड हासिल कर लेंगे, जिससे राज्य को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. आप (AAP) ने कथित एयरपोर्ट घटना को विदेश यात्रा की मंजूरी और पंजाब के साथ केंद्र के बर्ताव पर बड़े विवाद से जोड़ा है.
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