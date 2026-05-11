ETV Bharat / bharat

पंजाब CM भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह ने थामा भाजपा का दामन, नगर निगम चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. ( @BJP4Punjab )

मौजूदा सत्ताधारी पार्टी आप पंजाब और मुख्यमंत्री भगवंत मान को तब एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा, जब उनके चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भाजपा में ज्ञान सिंह का स्वागत किया और कहा कि भाजपा की जन-हितैषी नीतियों और विकास के दृष्टिकोण के कारण लोग बड़ी संख्या में पार्टी में शामिल हो रहे हैं.

भाजपा ने इसे पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है. पंजाब भाजपा ने एक्स पर इसकी जानकारी दी पंजाब भाजपा ने एक्स पर लिखा, "पंजाब में भाजपा दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है.

सैनी और भाजपा की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने यहां ज्ञान सिंह मान का पार्टी में स्वागत किया. ज्ञान सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री के पिता के छोटे भाई के बेटे हैं और संगरूर जिले के सतौज गांव के निवासी हैं. सैनी ने यहां मीडिया से बात करते हुए कहा, "हम ज्ञान सिंह मान का भाजपा में स्वागत करते हैं." पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होना है.

चंडीगढ़: पंजाब में नगर निगम चुनावों से पहले, राज्य की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए.

उन्होंने कहा कि, यह तथ्य कि आम आदमी पार्टी पर भरोसा उसके अपने ही घर के भीतर से भी टूट रहा है, यह दर्शाता है कि पंजाब की जनता अब झूठे वादों और दिखावटी राजनीति से तंग आ चुकी है. पहले भी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं ज्ञान सिंह मान अतीत में कई बार पंजाब सरकार के कामकाज पर खुले तौर पर सवाल उठाते रहे हैं. विशेष रूप से बाढ़ के दौरान, उन्होंने सरकार की व्यवस्थाओं पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि प्रशासनिक कमजोरियों के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

राजनीतिक विशेषज्ञ उनके भाजपा में शामिल होने को आम आदमी पार्टी के लिए एक झटके के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि यह मुद्दा चुनावों से पहले विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए एक नया मुद्दा दे सकता है.

कांग्रेस ने भी कसा शिकंजा

पंजाब कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी. कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, "छोटे भगवंत मान भाजपा में शामिल हुए... 7 AAP सांसद और एक चचेरा भाई पार्टी से बाहर."

मजीठिया ने भी साधा निशाना

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा. मजीठिया ने एक्स पर लिखा, "जब आप अपने ही परिवार को छोड़ने लगें, तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि, भगवंत मान के भाई ज्ञान सिंह मान का भाजपा में शामिल होना साफ दिखाता है कि भगवंत मान के असली बॉस भाजपा है.

ज्ञान सिंह मान के भाजपा में शामिल होने के बाद विपक्षी दल लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है. आने वाले दिनों में यह मुद्दा पंजाब की राजनीति में चर्चा का और भी बड़ा केंद्र बन सकता है.

ये भी पढ़ें: 'सोना मत खरीदो' वाले बयान पर भड़के राहुल, बोले- 'पीएम कंप्रोमाइज्ड हैं, देश नहीं चला सकते'