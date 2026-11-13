'चुनावी राज्यों में एजेंसियों और गैंगस्टरों का इस्तेमाल करती है बीजेपी': केजरीवाल परिवार को धमकी पर भड़के भगवंत मान
भगवंत मान ने संभावित अकाली-भाजपा गठबंधन को 'शून्य' करार दिया और सुनील जाखड़ व बीबी जागीर कौर पर भी तीखा तंज कसा.
Published : November 13, 2026 at 5:26 PM IST
चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के परिवार को मिली कथित धमकियों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी पर आरोप लगाया कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां वह धमकियां देने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों और गैंगस्टरों का इस्तेमाल करती है. मान ने हाल ही में चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा करने वाले सुनील जाखड़ के बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पंजाब से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी.
अरविंद केजरीवाल के परिवार को मिली धमकियों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है. इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा, "यह भाजपा है; जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं, वहां वे एक खास तरीका अपनाते हैं, जिसमें धमकियां देने के लिए ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और यहां तक कि गैंगस्टरों का भी इस्तेमाल किया जाता है."
जब उनसे इन धमकियों में लॉरेंस बिश्नोई के शामिल होने की खबरों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जेल में बिश्नोई की स्थिति और उससे पूछताछ के लिए किए गए इंतजामों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने टिप्पणी की, "आखिर उसे कहां रखा गया है? उन्होंने यह नियम बना दिया है कि उसे यहां नहीं लाया जा सकता, और यदि कोई पूछताछ करनी हो, तो जेल में ही जाना होगा. यही भाजपा का ट्रेडमार्क है."
सुनील जाखड़ के संन्यास वाले बयान पर तीखा तंज
भाजपा नेता सुनील जाखड़ के संन्यास की घोषणा और अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया को पंजाब आकर चुनाव लड़ने की चुनौती पर पूछे गए सवालों का भगवंत मान ने तीखा जवाब दिया. जाखड़ के संन्यास वाले बयान पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा, "उन्होंने कितनी बार संन्यास लिया है?"
केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पंजाब आकर चुनाव लड़ने की संभावना पर मुख्यमंत्री ने कहा, "केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पंजाब आकर क्या हासिल होगा?" जाखड़ पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा, "अगर किसी की मानसिक स्थिति इस स्तर पर पहुंच गई है, तो संन्यास ही वास्तव में सही विकल्प है. उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहिए."
जाखड़ से जुड़े पिछले राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अतीत में भी अक्सर इस्तीफा देने या संन्यास लेने के बयान दिए हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "जब दीया बुझने वाला होता है, तो वह ज्यादा फड़फड़ाता है; यह भी वैसी ही स्थिति है."
अकाली-भाजपा गठबंधन को खारिज किया
भगवंत मान ने संभावित अकाली-भाजपा गठबंधन को 'शून्य' बताकर खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, "चाहे आप शून्य में शून्य जोड़ें या शून्य को शून्य से गुणा करें, नतीजा हमेशा शून्य ही आएगा."
सुखबीर बादल और अमित शाह के बीच संभावित मुलाकात की अटकलों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, "आज के उनके कार्यक्रम में जागीर कौर के घर जाना शामिल था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वे इसके बजाय अमित शाह से मिलेंगे. हकीकत में, वे अमित शाह से मिलने नहीं गए; बल्कि वे रायकोट के पास नत्थोवाल गांव गए हैं. वहां वे समय से पहले रिटायरमेंट ले रहे एक डीपीआरओ को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, ताकि उन्हें रायकोट से उम्मीदवार बनाया जा सके. ऐसा लगता है कि अब यह व्यक्ति उनके लिए बीबी जागीर कौर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है."
बीबी जागीर कौर पर तीखा तंज
शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के आंतरिक मामलों का जिक्र करते हुए भगवंत मान ने जागीर कौर से जुड़े विवादों पर भी टिप्पणी की. उन पर तंज कसते हुए मान ने कहा, "अब जागीर कौर का क्या होगा? वे अधर में लटक गई हैं- न घर की रहीं, न घाट की." भगवंत मान ने बीबी जागीर कौर को पार्टी में वापस न लिए जाने के पीछे एसजीपीसी के भीतर हुई बगावत को जिम्मेदार ठहराया.
असंतोष को मानवीय स्वभाव बताया
आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों और टिकट के दावेदारों के बीच नाराजगी के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में बहुत ज्यादा लोग नाराज नहीं हैं. हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि टिकट न मिलने पर कुछ लोगों का निराश होना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा, "थोड़ा-बहुत असंतोष होना तय है; यह बस मानवीय स्वभाव है." मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी पार्टी में हर नेता को टिकट देना संभव नहीं है.
25 नए चेहरों को टिकट दिया गया
टिकट वितरण पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 सीटों पर 25 नए चेहरों को मौका दिया गया है. उन्होंने आग्रह किया कि इन नए उम्मीदवारों की भी सराहना की जानी चाहिए. मान ने कहा, "कल घोषित की गई 31 सीटों में से 25 नए चेहरे हैं. उनके बारे में भी बात करें और उनका उत्साह बढ़ाएं."
इसे भी पढ़ेंः