श्री अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए CM भगवंत मान, बोले- मुझमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं
सिख परंपराओं पर टिप्पणी को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने श्री अकाल तख्त के सामने सिर झुकाया है.
Published : January 15, 2026 at 4:45 PM IST|
Updated : January 15, 2026 at 5:41 PM IST
अमृतसर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश हुए. इस दौरान वह श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के सामने जमीन पर हाथ जोड़कर बैठे. करीब 40 मिनट की पेशी के दौरान मुख्यमंत्री मान ने अपनी सफाई दी.
पेशी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, "एक विनम्र सिख के तौर पर, मैंने श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार सुप्रीम श्री अकाल तख्त साहिब को नमन किया है. जब मैं श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुआ, तो जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने मुझे मेरे खिलाफ की गई शिकायतें दिखाईं, मैंने उन्हें अच्छी तरह से समझाया. सिंह साहिब ने निर्देश दिया है कि हम 5 सिंह साहिबानों (सिख गुरुओं) को इकट्ठा करेंगे और आपके द्वारा बताए गए रास्ते और सफाई पर फैसला करेंगे और फिर आगे के निर्देश दिए जाएंगे."
पंजाब का सेवक और पंजाब का मुख्यमंत्री होने के नाते, मैंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कमियों के बारे में जो शिकायतें की थीं, उनकी कॉपी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज को दे दी हैं. मैंने जो शिकायतें दी हैं, उनकी कॉपी मेरे पास हैं. यह मामला बहुत गंभीर है. सिंह साहिब ने भरोसा दिलाया है कि हम कल पेपर्स देखेंगे और फैसला लेंगे. अब सिंह साहिब को इस बारे में फैसला लेना है. - भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री
सीएम भगवंत मान ने आगे कहा कि "मैंने यह भी साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर यह कहानी बनाई जा रही है कि मैं श्री अकाल तख्त को चुनौती दे रहा हूं. मैंने श्री अकाल तख्त के सामने सिर झुकाया है. मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है. मुझमें ऐसा करने की न तो हिम्मत है और न ही महत्ता. मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता. सिंह साहिब ने कहा है कि हम जल्द ही इस पर फैसला लेंगे. सिंह साहिब जो फैसला लेंगे, वह आखिरी होगा."
मैंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मेरे AI वाले वीडियो के बारे में भी सफाई दी है. मैंने सिंह साहिब से कहा है कि यह वीडियो फर्जी है. सिंह साहिब जहां से चाहें, इसकी जांच करवा सकते हैं. वह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है, मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं हूं. - भगवंत मान, मुख्यमंत्री पंजाब
मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि "श्री अकाल तख्त साहिब का बुनियादी उसूल सबकी भलाई को सबसे आगे रखना है. श्री गुरु नानक देव जी के उसूलों के मुताबिक, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन गुरु और भगवान कभी गलती नहीं करते. जब कोई गुरु नानक के नाम पर गलती करता है, खासकर जब वह सरकारी सत्ता से जुड़ा हो, तो श्री अकाल तख्त साहिब की ड्यूटी और बढ़ जाती है."
श्री अकाल तख्त साहिब में पेशी के दौरान भगवंत मान ने सभी मुद्दों पर लंबी चर्चा के दौरान सफाई दी. चर्चा बहुत ही आरामदायक और सम्मानजनक माहौल में हुई. इस दौरान सिख कोड ऑफ कंडक्ट, दसवंध, गुरुद्वारा मैनेजमेंट, गोलक और कुछ पिछले वीडियो से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने माना कि उन्हें सिख कोड ऑफ कंडक्ट और सिख सिद्धांतों की पूरी जानकारी नहीं है और भरोसा दिलाया कि वे भविष्य में बिना समझे धार्मिक मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. श्री अकाल तख्त साहिब किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है जो विनम्रता के साथ अपना पक्ष रखने आता है. - ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज, जत्थेदार, श्री अकाल तख्त साहिब
इस मौके पर बेअदबी के मामलों पर भी चर्चा हुई. जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने कहा कि "इस बारे में एक खास कानून बनाने पर भी विचार किया जा रहा है. साथ ही, विदेश से मिली शिकायतों और विवादित वीडियो की तकनीकी जांच करके सच सामने लाया जाएगा."
जत्थेदार ने आखिर में सभी से धार्मिक मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठने और प्यार, विनम्रता और सिख धर्म के सिद्धांतों का पालन करने की अपील की.
