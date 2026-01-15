ETV Bharat / bharat

श्री अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए CM भगवंत मान, बोले- मुझमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं

अमृतसर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश हुए. इस दौरान वह श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के सामने जमीन पर हाथ जोड़कर बैठे. करीब 40 मिनट की पेशी के दौरान मुख्यमंत्री मान ने अपनी सफाई दी.

पेशी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, "एक विनम्र सिख के तौर पर, मैंने श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार सुप्रीम श्री अकाल तख्त साहिब को नमन किया है. जब मैं श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुआ, तो जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने मुझे मेरे खिलाफ की गई शिकायतें दिखाईं, मैंने उन्हें अच्छी तरह से समझाया. सिंह साहिब ने निर्देश दिया है कि हम 5 सिंह साहिबानों (सिख गुरुओं) को इकट्ठा करेंगे और आपके द्वारा बताए गए रास्ते और सफाई पर फैसला करेंगे और फिर आगे के निर्देश दिए जाएंगे."

पंजाब का सेवक और पंजाब का मुख्यमंत्री होने के नाते, मैंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कमियों के बारे में जो शिकायतें की थीं, उनकी कॉपी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज को दे दी हैं. मैंने जो शिकायतें दी हैं, उनकी कॉपी मेरे पास हैं. यह मामला बहुत गंभीर है. सिंह साहिब ने भरोसा दिलाया है कि हम कल पेपर्स देखेंगे और फैसला लेंगे. अब सिंह साहिब को इस बारे में फैसला लेना है. - भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री

सीएम भगवंत मान ने आगे कहा कि "मैंने यह भी साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर यह कहानी बनाई जा रही है कि मैं श्री अकाल तख्त को चुनौती दे रहा हूं. मैंने श्री अकाल तख्त के सामने सिर झुकाया है. मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है. मुझमें ऐसा करने की न तो हिम्मत है और न ही महत्ता. मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता. सिंह साहिब ने कहा है कि हम जल्द ही इस पर फैसला लेंगे. सिंह साहिब जो फैसला लेंगे, वह आखिरी होगा."