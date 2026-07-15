Punjab SIR: CEO मित्रा ने मतदाताओं की शंकाओं से जुड़े सवालों के दिए जवाब
पंजाब सीईओ अनिंदिता मित्रा ने कहा कि पुरानी वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सबको गणना फॉर्म भरना है.
Published : July 15, 2026 at 6:11 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब में मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) की प्रक्रिया चल रही है. चुनाव आयोग के इस अभ्यास के तहत पिछले 15-16 दिनों में राज्य के 2 करोड़ 14 लाख मतदाताओं में से 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का डेटा डिजिटलाइज किया जा चुका है.
पंजाब में SIR प्रक्रिया को लेकर ईटीवी भारत ने राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अनिंदिता मित्रा से खास बातचीत की. उन्होंने SIR प्रक्रिया, मतदाताओं के सामने चुनौतियों और शंकाओं से जुड़े सवालों के जवाब दिए. सीईओ अनिंदिता मित्रा ने ईटीवी भारत को बताया, "25 जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पंजाब की मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करना है. इसके लिए हर वोटर के लिए, चाहे वह मौजूदा वोटर हो या नया, 'गणना फॉर्म' भरना जरूरी कर दिया गया है."
उन्होंने कहा कि गणना फॉर्म ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं और BLO घर-घर जाकर भी गणना फॉर्म भर रहे हैं. इन फॉर्म को BLO, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के ऐप के जरिये स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड (डिजिटाइज) कर रहे हैं. राज्य में कुल 2 करोड़, 14 लाख वोटर हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के गणना फॉर्म 15 दिनों के अंदर डिजिटाइज कर दिए गए हैं.
गणना फॉर्म भरने में दो जिले सबसे आगे
राज्य के अलग-अलग जिलों में गणना फॉर्म जमा करने की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए CEO अनिंदिता मित्रा ने कहा, "शहीद भगत सिंह नगर (80%) और संगरूर (लगभग 79%) ने सबसे ज्यादा रफ्तार दिखाई है. मोहाली जिले में शुरुआती दौर में काम थोड़ा धीमा था, लेकिन अब वहां भी लगभग 60% काम पूरा हो चुका है."
यह ध्यान देने वाली बात है कि लुधियाना सबसे बड़ा जिला है, जिसमें 14 विधानसभा सीटें हैं, जबकि मलेरकोटला 2 विधानसभा सीटों के साथ सबसे छोटा जिला है.
जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, वे क्या करेंगे?
2003 की वोटर लिस्ट को लेकर लोगों के बीच कन्फ्यूजन को दूर करती हुईं मुख्य निर्वाचन अधिकारी मित्रा ने कहा, "किसी का नाम पुरानी लिस्ट में है या नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी सिर्फ नया गणना फॉर्म भरना है. अगर किसी के नाम, उम्र या पते में कोई गलती है, तो निर्वाचन अधिकारी (ERO) डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे. मतदाता सबूत के तौर पर पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट आदि दिखा सकते हैं."
उन्होंने कहा कि बिना उचित कारण के किसी भी नागरिक का वोट नहीं काटा जाएगा. वोट काटने के लिए सिर्फ ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लीकेट, मृत) वजहों पर ही विचार किया जाएगा.
किसका वोट कटेगा?
अनुपस्थित/स्थानांतरित: अगर कोई वोटर दिए गए पते पर मौजूद नहीं है या उसने अपना घर बदल लिया है.
मृत: मतदाता की मौत होने पर.
डुप्लीकेट वोट: दो अलग-अलग जगहों पर वोट डालना गैर-कानूनी है और ऐसा करने वालों को एक साल तक की सजा का प्रावधान है.
3 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
ईटीवी भारत से बात करते हुए पंजाब की सीईओ मित्रा ने कहा, "जो लोग किसी वजह से फॉर्म जमा नहीं कर पाए, उन्हें 3 अगस्त के बाद ईआरओ की तरफ से नियमित नोटिस भेजे जाएंगे. नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 3 अगस्त को ही ऑनलाइन और सार्वजनिक जगहों पर प्रकाशित किया जाएगा."
उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 3 अगस्त से 2 सितंबर तक का समय देगा. अगर किसी वोटर को लगता है कि उसका वोट गलत तरीके से कट गया है, तो वह फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना वोट वापस पा सकता है."
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