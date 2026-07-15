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Punjab SIR: CEO मित्रा ने मतदाताओं की शंकाओं से जुड़े सवालों के दिए जवाब

पंजाब सीईओ अनिंदिता मित्रा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: पंजाब में मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) की प्रक्रिया चल रही है. चुनाव आयोग के इस अभ्यास के तहत पिछले 15-16 दिनों में राज्य के 2 करोड़ 14 लाख मतदाताओं में से 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का डेटा डिजिटलाइज किया जा चुका है. पंजाब में SIR प्रक्रिया को लेकर ईटीवी भारत ने राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अनिंदिता मित्रा से खास बातचीत की. उन्होंने SIR प्रक्रिया, मतदाताओं के सामने चुनौतियों और शंकाओं से जुड़े सवालों के जवाब दिए. सीईओ अनिंदिता मित्रा ने ईटीवी भारत को बताया, "25 जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पंजाब की मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करना है. इसके लिए हर वोटर के लिए, चाहे वह मौजूदा वोटर हो या नया, 'गणना फॉर्म' भरना जरूरी कर दिया गया है." एसआईआर के लिए गणना फॉर्म दिखाते हुए वोटर (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि गणना फॉर्म ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं और BLO घर-घर जाकर भी गणना फॉर्म भर रहे हैं. इन फॉर्म को BLO, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के ऐप के जरिये स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड (डिजिटाइज) कर रहे हैं. राज्य में कुल 2 करोड़, 14 लाख वोटर हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के गणना फॉर्म 15 दिनों के अंदर डिजिटाइज कर दिए गए हैं. गणना फॉर्म भरने में दो जिले सबसे आगे

राज्य के अलग-अलग जिलों में गणना फॉर्म जमा करने की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए CEO अनिंदिता मित्रा ने कहा, "शहीद भगत सिंह नगर (80%) और संगरूर (लगभग 79%) ने सबसे ज्यादा रफ्तार दिखाई है. मोहाली जिले में शुरुआती दौर में काम थोड़ा धीमा था, लेकिन अब वहां भी लगभग 60% काम पूरा हो चुका है." एसआईआर के लिए गणना फॉर्म जमा करते हुए वोटर (ETV Bharat)