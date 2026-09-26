'कैप्टन' का बीजेपी से मोहभंग? अमरिंदर सिंह बोले- राजनीति में 60 साल का अनुभव, अब कोई पूछता नहीं
पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को राज्य की राजनीति में 60 साल से ज्यादा का अनुभव है. विस्तार से पढ़ें.
Published : September 26, 2026 at 11:29 AM IST
चंडीगढ़/नई दिल्ली: पंजाब में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके लिए राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं. इसके साथ-साथ राजनीतिक उथल-पुथल भी मची हुई है. इसी सिलसिले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बयान सुर्खियां बनता जा रहा है. उनके दिए गए बयान से ऐसा लगता है कि वे बीजेपी के साथ भी हैं और नहीं भी.
बता दें, बीजेपी नेता अमरिंदर सिंह शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे. उन्होंने बीजेपी से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी मुझसे कोई सलाह नहीं लेती. उन्होंने कहाकि 60 साल से ज्यादा राजनीति में होने के चलते कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. मगर अब ऐसा समय आ गया है कि कोई मुझे पूछता तक नहीं है. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का भी जिक्र किया. इसके साथ-साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी में लौटने पर भी बयान दिया.
उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वह अकेले नहीं हैं. उनके साथ कई ऐसे साथी हैं, जो इस हालात के शिकार हैं. इन लोगों ने राज्य की राजनीति को बेहद करीब से देखा है. कैप्टन ने आगे कहा कि अब ऐसा समय है कि उनसे कोई किसी भी प्रकार की सलाह नहीं लेता. उन्होंने कहा कि पंजाब की राजनीति में मैंने 60 साल से ज्यादा का समय बिताया है. उन्होंने कहा कि समय एक जैसा नहीं रहता. अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूं.
Delhi: BJP leader and former Punjab CM Amarinder Singh says, "I have spent 60 years in Punjab politics. Some of the people managing things there haven't even been around for a year. So, those of us who have spent so many years here, and I am not alone, I have other colleagues… pic.twitter.com/t9EsWm30gx— IANS (@ians_india) September 25, 2026
अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं पंजाब का रहने वाला हूं, इस वजह से राज्य को लेकर मेरे विचार क्या हैं, यह बताना मेरी जिम्मदेरी बनती है. इसका यह मतलब कतई ना निकाला जाए कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ने जा रहा हूं. इससे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सांसद अमृतपाल सिंह के बारे में टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि सिख समुदाय में जेल में बंद व्यक्ति के प्रति हमेशा सहानुभूति की भावना रही है, चाहे वह ऐतिहासिक कारणों से हो या समुदाय की बनावट के कारण.
उन्होंने कहा कि जब सिमरनजीत सिंह मान ने चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने जेल में रहते हुए प्रचार किया था और 13 में से 12 सीटें जीती थीं. उनका प्रचार मुख्य रूप से उन पोस्टरों पर आधारित था जिनमें उन्हें जेल में दिखाया गया था. यहां भी वैसी ही सहानुभूति काम कर रही है. भारतीय कानून में उम्रकैद के लिए स्पष्ट रूप से 14 साल की अवधि का प्रावधान है, लेकिन वह उससे कहीं अधिक समय से जेल में हैं. क्या हमारे पास इस संबंध में कोई प्रभावी कानून है?
अमृतपाल का मामला भी ऐसा ही है. वह अंदर बैठकर क्या कर रहे हैं? उन्हें बाहर आने दें और चुनाव लड़ने दें और अगर वह जीत सकते हैं, तो उन्हें जीतने दें. आप उन्हें जितनी देर तक हिरासत में रखेंगे, वे उतने ही लोकप्रिय होते जाएंगे. उन्हें 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' के तहत रखा गया है, जो एक बहुत ही सख्त कानून है और इसके तहत किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता है. सिमरनजीत सिंह मान को भी इसी कानून के तहत हिरासत में लिया गया था, और यह ऐसा पहला मामला नहीं है.
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