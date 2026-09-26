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'कैप्टन' का बीजेपी से मोहभंग? अमरिंदर सिंह बोले- राजनीति में 60 साल का अनुभव, अब कोई पूछता नहीं

पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ( File Photo )