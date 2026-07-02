पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 120 सेवाओं के लिए फीस माफ, अवैध कॉलोनियां होंगी रेगुलराइज
पंजाब सरकार ने SIR को देखते हुए निवास, जाति, जन्म प्रमाण पत्र जैसे अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए सेवा शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया है.
Published : July 2, 2026 at 8:45 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब कैबिनेट की बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए सरकारी सेवाओं, जमीन अधिग्रहण पॉलिसी और अवैध कॉलोनियों से जुड़े अहम बदलावों को हरी झंडी दे दी है.
चीमा ने कहा कि "घर पर मिलने वाली 120 सेवाएं अब 30 सितंबर तक फ्री हैं. निवास, जाति, जन्म और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अलग-अलग सर्टिफिकेट की बढ़ती जरूरत को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पंजाब सरकार पहले से ही 120 सरकारी सर्विस घर-घर पहुंचाने की सुविधा दे रही है, जिसके लिए 70 रुपये सर्विस फीस ली जाती थी."
उन्होंने कहा कि अब कैबिनेट ने फैसला किया है कि 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक इन सभी डोर-स्टेप सर्विस पर लगने वाली 70 रुपये की सर्विस फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी. इससे लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा.
चीमा ने कहा कि नागरिकों को चल रही SIR प्रक्रिया के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जैसे अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है. कैबिनेट ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ये सर्टिफिकेट लेने के लिए सेवा चार्ज माफ करने का फैसला किया है.
भूमि अधिग्रहण नीति में बड़ा बदलाव
पंजाब कैबिनेट ने राज्य की लैंड पूलिंग पॉलिसी (भूमि अधिग्रहण नीति) में बदलाव करने की मंजूरी दे दी है, जिससे जमीन मालिकों को अधिक फायदा होगा.
नई व्यवस्था के अनुसार, हर एक एकड़ जमीन पर पहले की तरह 1000 स्क्वायर यार्ड का आवासीय भूखंड (Residential Plot) मिलेगा. कमर्शियल प्लॉट का साइज 200 स्क्वायर यार्ड से बढ़ाकर 210 स्क्वायर यार्ड कर दिया गया है. अगर कोई कमर्शियल प्लॉट नहीं लेना चाहता है, तो उसे अब 1600 की जगह 1630 स्क्वायर यार्ड का आवासीय भूखंड मिलेगा. इसी तरह, 800 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट को बढ़ाकर 840 स्क्वायर यार्ड कर दिया गया है.
एक एकड़ या उससे ज्यादा जमीन देने वालों को मिलेंगे अतिरिक्त फायदे
वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सरकार को एक एकड़ या उससे ज्यादा जमीन देता है, तो उसे बिना नीलामी के आरक्षित मूल्य पर प्लॉट खरीदने की सुविधा दी जाएगी.
अवैध कॉलोनियों को वैध बनाया जाएगा
पंजाब कैबिनेट ने अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी बड़ी राहत दी है. फैसले के मुताबिक, जिन कॉलोनियों में कम से कम 25 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है, उन्हें वैध (regularize) बनाया जाएगा. इसके लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) या जमीन के मालिक को: आवासीय क्षेत्र के लिए कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत, कमर्शियल एरिया के लिए 10 प्रतिशत फीस जमा करनी होगी.
फीस जमा होने के बाद सरकार प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करेगी और कॉलोनी का विकास का काम होगा. इसके साथ ही इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब प्रॉपर्टी से जुड़े कामों के लिए NOC की जरूरत नहीं होगी.
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह कोई नई पॉलिसी नहीं है, बल्कि लोगों को और राहत देने के लिए पहले से मौजूद पॉलिसी में बदलाव किया गया है.
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