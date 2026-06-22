ETV Bharat / bharat

निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक, लगेगा 5 लाख तक जुर्माना

चंडीगढ़ः पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में आज जनता, शिक्षा और उद्योग जगत से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है. बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के साथ-साथ प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं.

निजी स्कूलों के लिए नया आदेश

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि पंजाब सरकार गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा की जाने वाली बेतहाशा फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए एक नया अध्यादेश ला रही है. नए कानून के तहत कोई भी स्कूल सालाना फीस या अन्य फंड में 5 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा.

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने साफ किया कि अगर कोई स्कूल 5 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाना चाहता है, तो उसे 6 महीने पहले एक विशेष सरकारी समिति के पास आवेदन करना होगा. इस जांच समिति को 'सिविल कोर्ट' (दीवानी अदालत) जैसी शक्तियां दी जाएंगी और सभी स्कूलों का पुराना रिकॉर्ड सुरक्षित किया जाएगा ताकि कोई हेरफेर न हो सके.

इसके अलावा, यदि किसी स्कूल ने पिछले 36 महीनों में लगातार 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, तो उसकी जांच होगी और वसूली गई अनुचित रकम अभिभावकों को वापस लौटानी होगी.

लापरवाही पर भारी जुर्माना, रजिस्ट्रेशन रद्द करने की चेतावनी