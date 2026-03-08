ETV Bharat / bharat

Punjab Budget: महिलाओं को तोहफा, हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये

पंजाब सरकार ने महिला दिवस पर महिलाओं को खास तोहफा दिया है. सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए नई योजना का ऐलान किया.

Punjab Budget 2026 new scheme announcement Rs 1000 per month will be given to all women
सीएम भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (X / @BhagwantMann)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 8, 2026 at 2:55 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2,60,437 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है. बजट में विकास और जनकल्याण दोनों पर फोकस किया गया.

महिला दिवस पर सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना (Mukh Mantri Mawan Dhian Satikar Yojna) का ऐलान किया. इस योजना के तहत पंजाब की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे, जबकि राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे.

अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार का यह आखिरी बजट है. 2027 के चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए गारंटी का ऐलान किया.

विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह "गारंटियों को पूरा करने वाला बजट" है. उन्होंने कहा कि पंजाब में 97 प्रतिशत महिलाएं इस स्कीम के लिए पात्र होंगी. चीमा ने कहा कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातें में ट्रांसफर की जाएगी. उन्होंने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगी. जिन महिलाओं को वृद्धा पेंशन, विधवा/बेसहारा महिला पेंशन या विकलांग पेंशन मिल रही है, उन्हें भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा.

खास बातें

  • महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये
  • अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये
  • सीधे बैंक अकाउंट में (DBT के जरिये) ट्रांसफर की जाएगी राशि
  • यह स्कीम प्री-रजिस्ट्रेशन और सरकारी प्रक्रिया के तहत लागू की जाएगी
  • सामाजिक सुरक्षा विभाग, महिला सहायता और स्थानीय विधायक/कर्मचारियों की मदद से आवेदन भरे जाएंगे
  • पंजाब में 97 प्रतिशत महिलाएं इस स्कीम के लिए पात्र होंगी

सरकार का कहना है कि यह स्कीम न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि परिवार और समाज में उनकी आत्मनिर्भरता और सम्मान भी बढ़ाएगी. यह अपनी तरह की पहली स्कीम है जो महिलाओं को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिये पैसा देगी. इस स्कीम को लागू करने के लिए सरकार ने इसे अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने जैसे दूसरे कदमों से जोड़ा है और कहा है कि महिलाओं की तरक्की से ही देश आगे बढ़ सकता है.

