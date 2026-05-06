अमृतसर-जालंधर में दो जोरदार धमाके के बाद दहशत, पंजाब में अशांति फैलाने की कौन रच रहा साजिश?
जालंधर में विस्फोट के बाद अमृतसर में सेना छावनी क्षेत्र के पास धमाका हुआ. क्या यह सुरक्षा जगहों को टारगेट करने की साजिश थी.
Published : May 6, 2026 at 3:24 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब में सुरक्षा प्रतिष्ठानों के पास मंगलवार रात सिलसिलेवार हुए दो विस्फोट ने पूरे राज्य को दहला दिया. पुलिस ने बताया कि पहला विस्फोट जालंधर में रात करीब आठ बजे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पंजाब फ्रंटियर के मुख्यालय के बाहर हुआ, जबकि दूसरा धमाका रात करीब 11 बजे अमृतसर में सैन्य छावनी के पास हुआ.
पंजाब में कुछ ही घंटों के अंदर खास सुरक्षा जगहों के पास हुए दो धमाकों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अगुवाई में कई एजेंसियों की जांच शुरू हो गई है. जांचकर्ता ऑपरेशन सिंदूर की बरसी से एक दिन पहले हुई इन घटनाओं के समय से जुड़े संभावित लिंक की भी जांच कर रहे हैं.
दोनों घटनाओं की संवेदनशील जगहों और करीबी समय को देखते हुए, केंद्रीय एजेंसियां दखल दे रही हैं. सूत्रों ने कहा कि एनआईए पंजाब पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर यह पता लगा रही है कि क्या धमाके के तार आपस में जुड़े हुए थे और क्या सुरक्षा जगहों को निशाना बनाने के लिए किसी तालमेल या बाहरी मदद से की गई कोशिश का कोई सबूत है.
पहला धमाका
पहला धमाका मंगलवार शाम को जालंधर के BSF चौक पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के पास हुआ. विस्फोट से एक स्कूटर और एक 'ट्रैफिक सिग्नल' का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया तथा पास की एक दुकान के शीशे टूट गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि पंजाब फ्रंटियर स्थित बीएसएफ मुख्यालय के बाहर खड़े स्कूटर में आग लग गई. जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर रंधावा ने कहा कि एक स्कूटी में संदिग्ध हालात में आग लग गई. उन्होंने कहा, "असली वजह का पता लगाया जा रहा है. सभी एंगल से जांच की जा रही है."
धमाके की दूसरी घटना
कुछ ही घंटों में, अमृतसर में आर्मी कैंट के पास खासा कैंप के पास धमाके जैसी दूसरी घटना की खबर मिली, जो करीब 90 किलोमीटर दूर है. रात करीब 11:15 बजे हुए इस धमाके के बाद पुलिस टीमों और सुरक्षाकर्मियों को तुरंत तैनात किया गया.
अमृतसर (ग्रामीण) के एसएसपी सोहेल कासिम मीर ने पुष्टि किया कि पुलिस को तेज आवाज की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की कई टीम मौके पर पहुंचीं. अभी तक किसी भी घटना में किसी के मारे जाने या घायल होने की कोई खबर नहीं है.
फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने दोनों जगहों से सैंपल इकट्ठा किए हैं, जबकि आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर सुराग खोजने का काम जारी है. जांच करने वाले इंप्रोवाइज्ड डिवाइस के इस्तेमाल और घटनाओं से पहले टोही की संभावना की भी जांच कर रहे हैं.
खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह से एक दिन पहले हुए धमाकों के समय ने जांच में एक और पहलू जोड़ दिया है. हालांकि अधिकारियों ने कोई सीधा कनेक्शन नहीं निकाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस इत्तेफाक को बड़े सुरक्षा मूल्यांकन में शामिल किया जा रहा है, खासकर पंजाब जैसे बॉर्डर वाले राज्य में, जिसे पहले भी बॉर्डर पार से खतरों का सामना करना पड़ा है.
इन घटनाओं के बाद पूरे पंजाब में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आर्मी बेस, पैरामिलिट्री कैंप और दूसरे जरूरी आधारभूत संरचना के आसपास पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और चेकपॉइंट बनाए गए हैं. शहरी सेंटर्स के साथ-साथ बॉर्डर वाले जिलों में भी चौकसी बढ़ा दिया गया है. एनआईए के शामिल होने से आने वाले दिनों में यह साफ होने की उम्मीद है कि ये दोनों धमाके अलग-अलग घटनाएं थीं या राज्य में शांति भंग करने की किसी बड़ी साज़िश का हिस्सा थीं.
सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी नोट किया है कि 27 अप्रैल को पटियाला के शंभू इलाके में एक फ्रेट रेल कॉरिडोर पर एक धमाका हुआ था, जहाँ पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन वाले खालिस्तान समर्थक मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था. यह धमाका पटियाला-हरियाणा बॉर्डर पर शंभू के पास एक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर पर हुआ था. पुलिस ने बाद में पुष्टि किया कि यह एक आईईडी धमाका था.
गौरतलब है कि ईटीवी भारत ने पिछले महीने पंजाब, दिल्ली और दूसरी जगहों पर अफरा-तफरी मचाने के आईएसआई के गेमप्लान के बारे में रिपोर्ट किया था. ईटीवी भारत में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) ने पंजाब और दिल्ली समेत भारत में कई जगहों पर आतंकी हमले करने के लिए अपने हैंडलर्स को सक्रिय कर दिया है. हाल ही में पंजाब से हथियारों, गोला-बारूद और आईईडी की एक बड़ी खेप बरामद होने के बाद एनआईए ने भी एक मामला अपने हाथ में ले लिया है.
एनआईए को दी गई और इस संवाददाता द्वारा देखी गई एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एक ऑपरेटिव जसवीर चौधरी भारत-स्थित भर्तियों के जरिए आतंकी हमलों की कोशिश कर रहा है. पंजाब पुलिस ने फरवरी में ड्रोन के जरिए सीमा पार से भारत में गिराए गए हथियारों और गोला-बारूद की एक खेप जब्त की थी जो इस आतंकी साजिश का हिस्सा था.
गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एनआईए ने 21 मार्च को यूएपीए और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. यह केस भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के सेक्शन 61(2); UA(P) एक्ट, 1967 के सेक्शन 18 और 20; एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, 1904 के सेक्शन 4; और आर्म्स एक्ट, 1959 के सेक्शन 25(1)(D) के तहत रजिस्टर किया गया था.
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