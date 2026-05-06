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अमृतसर-जालंधर में दो जोरदार धमाके के बाद दहशत, पंजाब में अशांति फैलाने की कौन रच रहा साजिश?

अमृतसर जिले के खासा में हुए धमाके के बाद आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के पास सुरक्षाकर्मी निगरानी करते हुए ( PTI )

चंडीगढ़: पंजाब में सुरक्षा प्रतिष्ठानों के पास मंगलवार रात सिलसिलेवार हुए दो विस्फोट ने पूरे राज्य को दहला दिया. पुलिस ने बताया कि पहला विस्फोट जालंधर में रात करीब आठ बजे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पंजाब फ्रंटियर के मुख्यालय के बाहर हुआ, जबकि दूसरा धमाका रात करीब 11 बजे अमृतसर में सैन्य छावनी के पास हुआ. पंजाब में कुछ ही घंटों के अंदर खास सुरक्षा जगहों के पास हुए दो धमाकों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अगुवाई में कई एजेंसियों की जांच शुरू हो गई है. जांचकर्ता ऑपरेशन सिंदूर की बरसी से एक दिन पहले हुई इन घटनाओं के समय से जुड़े संभावित लिंक की भी जांच कर रहे हैं. दोनों घटनाओं की संवेदनशील जगहों और करीबी समय को देखते हुए, केंद्रीय एजेंसियां ​​दखल दे रही हैं. सूत्रों ने कहा कि एनआईए पंजाब पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर यह पता लगा रही है कि क्या धमाके के तार आपस में जुड़े हुए थे और क्या सुरक्षा जगहों को निशाना बनाने के लिए किसी तालमेल या बाहरी मदद से की गई कोशिश का कोई सबूत है. पहला धमाका

पहला धमाका मंगलवार शाम को जालंधर के BSF चौक पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के पास हुआ. विस्फोट से एक स्कूटर और एक 'ट्रैफिक सिग्नल' का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया तथा पास की एक दुकान के शीशे टूट गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि पंजाब फ्रंटियर स्थित बीएसएफ मुख्यालय के बाहर खड़े स्कूटर में आग लग गई. जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर रंधावा ने कहा कि एक स्कूटी में संदिग्ध हालात में आग लग गई. उन्होंने कहा, "असली वजह का पता लगाया जा रहा है. सभी एंगल से जांच की जा रही है." धमाके की दूसरी घटना

कुछ ही घंटों में, अमृतसर में आर्मी कैंट के पास खासा कैंप के पास धमाके जैसी दूसरी घटना की खबर मिली, जो करीब 90 किलोमीटर दूर है. रात करीब 11:15 बजे हुए इस धमाके के बाद पुलिस टीमों और सुरक्षाकर्मियों को तुरंत तैनात किया गया. अमृतसर (ग्रामीण) के एसएसपी सोहेल कासिम मीर ने पुष्टि किया कि पुलिस को तेज आवाज की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की कई टीम मौके पर पहुंचीं. अभी तक किसी भी घटना में किसी के मारे जाने या घायल होने की कोई खबर नहीं है. फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने दोनों जगहों से सैंपल इकट्ठा किए हैं, जबकि आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर सुराग खोजने का काम जारी है. जांच करने वाले इंप्रोवाइज्ड डिवाइस के इस्तेमाल और घटनाओं से पहले टोही की संभावना की भी जांच कर रहे हैं.