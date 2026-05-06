पंजाब: अमृतसर में आर्मी कैंप के बाहर धमाका, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
पंजाब के अमृतसर में आर्मी कैंप के बाहर जबर्दस्त विस्फोट हुआ है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच में जुटी है.
Published : May 6, 2026 at 9:52 AM IST
अमृतसर: पंजाब के अमृतसर शहर से बड़ी खबर है, जहां देर रात खासा कैंप स्थित आर्मी कैंप के बाहर ब्लास्ट होने की जानकारी मिली है. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
अमृतसर में धमाका धमाके की जानकारी मिलते ही अमृतसर रूरल और अर्बन पुलिस के साथ-साथ आर्मी की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई. इलाके की घेराबंदी करके सुरक्षा कड़ी कर दी गई. फोरेंसिक टीमें और डॉग स्क्वॉड भी मौके पर पहुंच गए. सबूत इकट्ठा करने का काम जारी है.
VIDEO | Punjab: Explosion reported outside BSF camp in Amritsar, bomb disposal, FSL teams at spot.#PunjabNews— Press Trust of India (@PTI_News) May 6, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/RM3k1mx4fI
दीवार पर लगे टिन शेड को नुकसान
मौके पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक धमाके से आर्मी कैंप की बाहरी दीवार पर लगे शेड को नुकसान पहुंचा है. हालांकि किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है.
पुलिस और सुरक्षा बल तैनात
पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. अमृतसर रूरल के एसी आदित्य वारियर ने कहा, 'उन्हें ब्लास्ट की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया. इसे कन्फर्म करने के लिए पुलिस फोर्स और आर्मी मौके पर पहुंची. बम डिस्पोजल स्क्वॉड भी पहुंच गया है, जो मामले की जांच कर रहा है और फोरेंसिक टीमें सारे सबूत इकट्ठा कर रही है. इस मामले में जांच अभी भी जारी है और जो भी फैक्ट्स सामने आएंगे, उन्हें शेयर किया जाएगा.' इससे पहले जालंधर में भी ब्लास्ट हुआ था.
पुलिस अधिकारी अभी इस मामले में मीडिया के साथ ज्यादा जानकारी शेयर करने से बच रहे हैं. उनका कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही असली बातें सामने आएंगी. उम्मीद है कि आज इस घटना के बारे में और साफ जानकारी सामने आ सकती है.
आपको बता दें कि इस धमाके से पहले जालंधर के बीएसएफ चौक पर भी एक धमाके की घटना हुई थी. जहां एक एक्टिवा स्कूटर में धमाका हुआ, हालांकि इस धमाके में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस धमाके का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. इस मामले में पुलिस धमाके वाले स्कूटर के मालिक से पूछताछ कर रही है. हालांकि यह सिर्फ एक हादसा था या किसी तरह की बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.