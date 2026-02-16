पंजाब बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना ने पार्टी छोड़ी, शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए

ETV Bharat / bharat

संगरूर: पंजाब के संगरूर जिले में बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली. पंजाब में गठबंधन की बातचीत के बीच अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है. उन्होंने संगरूर के धुरी का दौरा किया और पूर्व विधायक अरविंद खन्ना को पार्टी में शामिल किया और उन्हें संगरूर का चुनाव क्षेत्र इंचार्ज नियुक्त किया.

पंजाब बीजेपी के वाइस-प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर अरविंद खन्ना बीजेपी छोड़कर शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए हैं. बीजेपी लीडर अरविंद खन्ना ने पार्टी को अलविदा कहते हुए शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने का फैसला किया है. अरविंद खन्ना ने सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में यह कदम उठाया और अकाली दल का झंडा थामा.

इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर भी मौजूद थे. इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल अरविंद खन्ना से मिलने संगरूर पहुंचे. मंच पर सुखबीर बादल ने अपने दिल की बात जाहिर करते हुए कहा, 'मैं पिछले 40 सालों से अरविंद खन्ना से प्यार करता था और मैं चाहता था कि अरविंद खन्ना पार्टी में शामिल हों. आज अरविंद खन्ना अपने हजारों वर्कर्स के साथ शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए हैं.

इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ और साथ ही अरविंद खन्ना को संगरूर का हलका इंचार्ज बनाया जाता है और शिरोमणि अकाली दल की पूरी कमान उन्हें सौंपी जाती है. मुझे बहुत खुशी है कि बीजेपी के सीनियर लीडर और दो बार के विधायक और मेरे दोस्त अरविंद खन्ना आज शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो रहे हैं. उन्हें संगरूर विधानसभा सीट का इंचार्ज बनाया गया है.

सुखबीर बादल ने कहा, 'वह खन्ना 2 दशकों से ज्यादा समय से संगरूर की सेवा कर रहे हैं और उम्मीद फाउंडेशन के जरिए कई सामाजिक कामों को आगे बढ़ाया है, जिसके वे हेड हैं.' उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि उनके शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने से संगरूर जिले में पार्टी और मजबूत होगी.

मैं उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देता हूं. मैं बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह दुल्लत, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष हरबंस सिंह और बीजेपी और कांग्रेस के उन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी स्वागत करता हूं जो खन्ना के साथ अकाली दल में शामिल हो रहे हैं. पार्टी में सभी को सम्मान और जिम्मेदारियां दी जाएंगी.'

इसके साथ ही अरविंद खन्ना ने अपने सभी वर्कर्स को धन्यवाद देते हुए कहा, 'उन्होंने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है, उसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं. सैकड़ों बीजेपी वर्कर्स पार्टी छोड़कर शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए हैं. मैं उनका शुक्रगुजार हूं. अगर पंजाब को बचाना है, तो हमें रीजनल पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी.' खन्ना पंजाब में बीजेपी के वाइस-प्रेसिडेंट रह चुके हैं. वह पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी थे. खन्ना इस इलाके के जाने-माने उद्योगपति हैं.

उन्होंने उम्मीद फाउंडेशन के जरिए कई सालों तक संगरूर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करके नाम कमाया. वे पहली बार 2002 में कांग्रेस के टिकट पर संगरूर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधायक बने. वे 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन सुखदेव सिंह ढींढसा से हार गए. इसके बाद उन्होंने 2012 में धुरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा.

इस जबरदस्त जीत ने उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर दिया. हालांकि, जब उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, तो उन्होंने दो साल बाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और राजनीति से रिटायर हो गए. इसके साथ ही उन्होंने यहां अपने सभी बिजनेस और संस्थान बंद कर दिए और शहर छोड़ दिया.

