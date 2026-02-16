ETV Bharat / bharat

पंजाब बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना ने पार्टी छोड़ी, शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए

संगरूर: पंजाब के संगरूर जिले में बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली. पंजाब में गठबंधन की बातचीत के बीच अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है. उन्होंने संगरूर के धुरी का दौरा किया और पूर्व विधायक अरविंद खन्ना को पार्टी में शामिल किया और उन्हें संगरूर का चुनाव क्षेत्र इंचार्ज नियुक्त किया.

पंजाब बीजेपी के वाइस-प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर अरविंद खन्ना बीजेपी छोड़कर शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए हैं. बीजेपी लीडर अरविंद खन्ना ने पार्टी को अलविदा कहते हुए शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने का फैसला किया है. अरविंद खन्ना ने सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में यह कदम उठाया और अकाली दल का झंडा थामा.

इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर भी मौजूद थे. इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल अरविंद खन्ना से मिलने संगरूर पहुंचे. मंच पर सुखबीर बादल ने अपने दिल की बात जाहिर करते हुए कहा, 'मैं पिछले 40 सालों से अरविंद खन्ना से प्यार करता था और मैं चाहता था कि अरविंद खन्ना पार्टी में शामिल हों. आज अरविंद खन्ना अपने हजारों वर्कर्स के साथ शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए हैं.

इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ और साथ ही अरविंद खन्ना को संगरूर का हलका इंचार्ज बनाया जाता है और शिरोमणि अकाली दल की पूरी कमान उन्हें सौंपी जाती है. मुझे बहुत खुशी है कि बीजेपी के सीनियर लीडर और दो बार के विधायक और मेरे दोस्त अरविंद खन्ना आज शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो रहे हैं. उन्हें संगरूर विधानसभा सीट का इंचार्ज बनाया गया है.

सुखबीर बादल ने कहा, 'वह खन्ना 2 दशकों से ज्यादा समय से संगरूर की सेवा कर रहे हैं और उम्मीद फाउंडेशन के जरिए कई सामाजिक कामों को आगे बढ़ाया है, जिसके वे हेड हैं.' उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि उनके शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने से संगरूर जिले में पार्टी और मजबूत होगी.