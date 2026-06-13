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BJP की पंजाब में सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी, दिल्ली में हुई अहम बैठक

नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में पंजाब के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहे. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

Punjab BJP Leaders meeting in Delhi to discuss strategies ahead of 2027 assembly elections
हरियाणा के सीएम नायब सैनी, पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों का स्वागत करते हुए. (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 1:32 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के बाद, भाजपा अब दूसरे सीमावर्ती राज्य पंजाब पर फोकस कर रही है, जहां अभी तक पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है. शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में राज्य इकाई के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद यह पहली बैठक थी. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य मुद्दों पर बातचीत हुई, साथ ही राज्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राजनीति के बीच भाजपा को चुनाव से पहले किन मुद्दों पर पैठ बनानी है उसपर भी चर्चा हुई.

भाजपा मुख्यालय में पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने पंजाब के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, जिनमें राज्य महासचिव अनिल सरीन, वरिष्ठ नेता अश्वनी शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और रवनीत सिंह बिट्टू, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सम्पला, मनोरंजन कालिया और परमिंदर सिंह बराड़ शामिल थे.

दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना (ETV Bharat)

पार्टी के एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भाजपा राज्य में नशीले पदार्थों की समस्या और धर्मांतरण के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. हालांकि नेताओं ने इसे सामान्य बैठक बताया, लेकिन यह बैठक कांग्रेस की टीम के राज्य पहुंचने और आम आदमी पार्टी द्वारा मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान को फिर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के ठीक बाद बुलाई गई थी.

सूत्रों के अनुसार, पार्टी के कुछ नेता शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की संभावना पर भी सवाल उठाए, लेकिन भाजपा इस बार गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाना चाहती है. एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने कहा, "अकाली दल से कुछ बातचीत चल रही है, पर शीर्ष नेतृत्व अकेले चुनाव लड़ने का इरादा रखता है. पंजाब में हमारा संबंध पांच दशक पुराना है."

सूत्रों की मानें तो पंजाब में पार्टी दो मुख्य मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है - राज्य में हो रहे धर्मांतरण और नशीले पदार्थों की समस्या. बीते मार्च में मोगा में एक रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो सबसे पहले धर्मांतरण पर कानूनी रोक लगाने वाला कानून लाएगी और भाजपा की दूसरी प्राथमिकता, दो साल के अंदर पंजाब से नशीले पदार्थों की पूरी तरह सफाई करनी होगी. इसकी तैयारी के लिए पार्टी ने राज्य की संगठनात्मक संरचना में बदलाव भी किया है.

तरुण चुघ को केंद्र में मिल सकती है अहम जिम्मेदारी
केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जो अब चुनाव लड़ने वाले हैं. पंजाब के वरिष्ठ चेहरे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ को हाल ही में राज्यसभा सदस्य बनाया गया है, जिससे लगता है कि उन्हें केंद्र में कोई भूमिका दी जा सकती है. तरुण चुघ ने कहा कि इस बार भाजपा बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है.

117 सीटों पर पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी
उन्होंने कहा, "हम करीब 117 सीटों पर पूरी ताकत से लड़ना चाहते हैं. पंजाब में कानून व्यवस्था की कमी, नशीले पदार्थों की समस्या, गैंगवार और फिरौती की घटनाएं बड़ी चुनौतियां हैं. हमें युवाओं को नशे से दूर करने के लिए खेल और शिक्षा पर जोर देना होगा. मोदी जी वहां बहुत लोकप्रिय हैं. उन्होंने नए रोड बनाए, आईआईटी और एम्स स्थापित किए, स्वर्ण मंदिर के आसपास हेरिटेज वॉक विकसित किया और सभी प्रमुख गुरुद्वारों के चारों ओर परिक्रमा मार्ग बनवाया."

कुल मिलकर देखा जाए तो बंगाल के बाद अब भाजपा ने उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब की तैयारी शुरू कर दी है और उसके लिए पार्टी मुद्दे और नई संभावनाएं तलाशने में भी जुट गई है.

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