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BJP की पंजाब में सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी, दिल्ली में हुई अहम बैठक

हरियाणा के सीएम नायब सैनी, पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों का स्वागत करते हुए. ( File/ ANI )

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के बाद, भाजपा अब दूसरे सीमावर्ती राज्य पंजाब पर फोकस कर रही है, जहां अभी तक पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है. शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में राज्य इकाई के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद यह पहली बैठक थी. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य मुद्दों पर बातचीत हुई, साथ ही राज्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राजनीति के बीच भाजपा को चुनाव से पहले किन मुद्दों पर पैठ बनानी है उसपर भी चर्चा हुई. भाजपा मुख्यालय में पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने पंजाब के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, जिनमें राज्य महासचिव अनिल सरीन, वरिष्ठ नेता अश्वनी शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और रवनीत सिंह बिट्टू, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सम्पला, मनोरंजन कालिया और परमिंदर सिंह बराड़ शामिल थे. दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना (ETV Bharat) पार्टी के एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भाजपा राज्य में नशीले पदार्थों की समस्या और धर्मांतरण के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. हालांकि नेताओं ने इसे सामान्य बैठक बताया, लेकिन यह बैठक कांग्रेस की टीम के राज्य पहुंचने और आम आदमी पार्टी द्वारा मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान को फिर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के ठीक बाद बुलाई गई थी. सूत्रों के अनुसार, पार्टी के कुछ नेता शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की संभावना पर भी सवाल उठाए, लेकिन भाजपा इस बार गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाना चाहती है. एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने कहा, "अकाली दल से कुछ बातचीत चल रही है, पर शीर्ष नेतृत्व अकेले चुनाव लड़ने का इरादा रखता है. पंजाब में हमारा संबंध पांच दशक पुराना है."