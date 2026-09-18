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पंजाब चुनाव 2027: ड्रग्स के मुद्दे पर AAP सरकार को घेरेगी BJP, आज से 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' शुरू

शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 को पंजाब के पठानकोट जिले के माधोपुर में 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' की शुरुआत के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रभावित पीड़ितों और उनके परिवारों से बातचीत की. ( IANS )