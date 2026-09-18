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पंजाब चुनाव 2027: ड्रग्स के मुद्दे पर AAP सरकार को घेरेगी BJP, आज से 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' शुरू

इस यात्रा के दौरान बीजेपी के नेता नशा प्रभावित परिवारों की समस्याओं और नशा तस्करी से जुड़े मुद्दों पर जनता से चर्चा करेगी.

Punjab BJP Nasha Mukt Yatra
शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 को पंजाब के पठानकोट जिले के माधोपुर में 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' की शुरुआत के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रभावित पीड़ितों और उनके परिवारों से बातचीत की. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 5:43 PM IST

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चंडीगढ़: नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए पंजाब बीजेपी की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' शुक्रवार 18 सितंबर से शुरू हुई. बीजेपी की यह यात्रा पंजाब के 117 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगी. 30 सितंबर तक चलने वाली यह यात्रा 12 दिनों में करीब 4 हजार किलोमीटर की दूरी तय करेगी और जालंधर में समाप्त होगी. पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गयी इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज पठानकोट जिले के सुजानपुर में एकता स्थल, माधोपुर से पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. दूसरी यात्रा 19 सितंबर को फतेहगढ़ साहिब से शुरू होगी. इसके बाद, तीसरी यात्रा 20 सितंबर को फाजिल्का के सादिकी से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा शुरू की जाएगी. चौथी यात्रा 21 सितंबर को तलवंडी साबो से शुरू होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे.

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शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 को पंजाब के पठानकोट ज़िले के माधोपुर में 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' की शुरुआत के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने नशीली दवाओं के सेवन से प्रभावित पीड़ितों और उनके परिवारों से बातचीत की. (IANS)

पंजाब बीजेपी ने यात्रा के रूट पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पंजाब पुलिस से भी संपर्क किया है. पंजाब में बीजेपी की नशा-विरोधी यात्रा से पहले, पंजाब बीजेपी के नेताओं केवल सिंह ढिल्लों और सुनील जाखड़ ने गुरुवार को उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने ड्रग्स के कारण अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है.

केवल ढिल्लों ने कहा, "हमने उन परिवारों से मुलाकात की है जिनके सदस्यों ने ड्रग्स के कारण अपनी जान गंवाई है. पंजाब इस समय नशे के दंश से जूझ रहा है. फाजिल्का का एक मामला है, जहां ड्रग्स के कारण चार साल के बच्चे के पिता की मौत हो गई, जबकि तरनतारन में शादी के ठीक एक महीने बाद एक युवक नशे का शिकार हो गया. एक ही परिवार के छह सदस्यों की नशे के कारण जान जा चुकी है."

पंजाब के गांवों और घरों तक पहुंचने वाली इस यात्रा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि "नशे के मुद्दे पर बीजेपी जनता के साथ खड़ी है. प्रधानमंत्री का लक्ष्य दो साल में देश से नशा खत्म करना है और उन्होंने वादा किया कि अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार बनी, तो दो साल में नशे को खत्म कर दिया जाएगा."

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शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 को पंजाब के पठानकोट जिले के माधोपुर में 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' की शुरुआत के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रभावित पीड़ितों और उनके परिवारों से बातचीत की. (IANS)

तूर बंजारा मामले का जिक्र करते हुए केवल ढिल्लों ने आरोप लगाया कि "वहां गुलजार सिंह की एकमात्र गलती यह थी कि उन्होंने सवाल पूछ लिया था कि नशा कब खत्म होगा. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से यह सवाल पूछने के बाद पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी. बीजेपी की यात्रा गांव-गांव और घर-घर जाएगी और नशा प्रभावित परिवारों की आवाज सुनी जाएगी."

सुनील जाखड़ ने कहा कि बीजेपी पंजाब के दर्द को समझने के लिए इन परिवारों से मुलाकात कर रही है. इन परिवारों की तस्वीरें और कहानियां पंजाब में नशे की स्थिति को खुद बयां करती हैं. जाखड़ ने अपने अबोहर-फाजिल्का इलाके का जिक्र करते हुए एक युवक की हत्या का मामला उठाया. उन्होंने दावा किया कि "युवक के भाई द्वारा नशा से जुड़ा एक वीडियो बनाने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. एक घटना 13 तारीख को हुई और दूसरी वैसी ही घटना 14 तारीख को अबोहर में सामने आई."

मृतक युवक की बहन ने कहा कि उसका भाई नशेड़ी था, परिवार इस बात को स्वीकार करता है. लेकिन जब परिवार ने नशे के खिलाफ आवाज उठाई तो उसके भाई की हत्या कर दी गई. लड़की ने दावा किया कि उसके भाई के गहने और स्कूटी भी घटना स्थल पर फेंक दिए गए थे. नशा तस्करों ने उसके भाई को मारा है. उसने कहा, "एक लड़की होने के बावजूद मुझे पता है कि इलाके में नशा कहां बिकता है, लेकिन पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है."

सुनील जाखड़ ने नशा-विरोधी अभियानों को लेकर पंजाब सरकार और पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तारियां की गई हैं, उनमें नशा तस्करों के बजाय नशा करने वाले शामिल हैं. उन्होंने डीजीपी के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि 28 मई 2025 को यह कहा गया था कि यदि पुलिस थाना क्षेत्र में नशा जब्त होता है, तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी.

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शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 को पंजाब के पठानकोट जिले के माधोपुर में 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' की शुरुआत के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रभावित पीड़ितों और उनके परिवारों से बातचीत की. (IANS)

14 सितंबर को दिए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए जाखड़ ने कहा कि एक साल में गिरफ्तारियों की संख्या 13 हजार से बढ़कर 79 हजार हो गई है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की गई हैं, तो पंजाब से नशा पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हुआ?

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